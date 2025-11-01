【子どもたちを応援】4kiz×星のチュロス主催　星のチュロス朝食アイディアコンテスト開催

健康屋株式会社星のチュロス朝食アイティアコンテスト

『星のチュロス朝食アイディア』をお題に、朝食べたいチュロスのアレンジレシピを大募集♪

子どもたちがチュロスをどのようにアレンジするのか、光る発想に目が離せません…！

チュロスを通して朝食を自分で考え、形にする…

そんな特別な体験をこの冬、お子様にさせてみませんか？

🌟コンテスト詳細🌟

お子様の創造力を育むために星のチュロスが協力できることは何だろう…

そんな想いを形にするため、今回4kiz様にご協力いただきコンテストを開催することになりました！

更なる詳細は是非、こちらからご確認ください

コンテスト詳細：https://churros1988.jp/blogs/campaign/4kizcontest1

🌟対象

15歳以下の子ども

🌟応募方法🌟

応募方法は簡単で、専用の応募フォームにアイディアを記載、送信いただくだけ！

テキストのみで応募可能です🌟

応募フォーム：https://forms.gle/HPzvPvtMxo8aXMg78

第二次選考に選ばれた方は、実際に星のチュロスを使って作った

チュロス朝食アレンジのショート動画（60秒以内）を撮影、アプリ内に投稿していただきます

【フォーキッズアプリインストール（Playストア）】(https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.forkiz.app)

【フォーキッズアプリインストール（IOS版）】(https://apps.apple.com/jp/app/%E8%A6%AA%E5%AD%90sns%E3%83%95%E3%82%A9%E3%83%BC%E3%82%AD%E3%83%83%E3%82%BA-%E5%8B%95%E7%94%BB%E6%8A%95%E7%A8%BF%E3%83%81%E3%83%A3%E3%83%83%E3%83%88%E3%82%92%E5%AD%90%E4%BE%9B%E3%82%82%E5%AE%89%E5%85%A8%E3%81%AB/id1620273667)

🌟募集期間🌟

一次選考の募集は11/1（土）～11/30（日）まで！

第一次選考終了（11/30）後、受賞者を決定。

一次選考で選ばれた方は、二次選考に進んでもらいます！

（第二次選考開始は12月中旬開始を予定しております）

🌟賞・景品情報[表: https://prtimes.jp/data/corp/171564/table/2_1_3ffb7d3e50b31396b9ac6dadf613a6f0.jpg?v=202511010328 ]

受賞作品は星のチュロス公式サイトおよび公式インスタグラムで紹介🌟

星のチュロス公式サイト：https://churros1988.jp/

公式Instagram：https://www.instagram.com/churros1988.official/?hl=ja

その他、コンテスト期間限定★特別な合言葉★をプレゼント！

コンテスト期間内、星のチュロスをご購入の際に備考欄に合言葉『コモチュロス』と入力していただければ、チュロポッケ（焼き上がり用チュロス袋）5枚と化粧箱をもれなくお付けします♪

※公式サイトからのご購入時のみの特典です。

コンテストバナー画像

🌟フォーキッズとは？🌟

4~15歳対象の子ども用SNSフォーキッズ

親子でできるSNS

15歳以下のこどものためのSNS

AIによる不適切な投稿の自動検知および

NGワードの設定で、誹謗中傷やいじめを

作らない優しい仕様のSNS。

フォーキッズの特徴は

親子で一緒に管理投稿が行えること！

なので

お子様が何を投稿しているか分からない…

怪しい人と関わっていないだろうか…

といった不安もなく、

安心・安全！！

お子様の得意を発信し、好きなことで繋がれる♪

親御さんと一緒にネットリテラシーを学びつつ、SNSで交流が広がる！

お子様の初めてのSNSデビューにいかがですか？

気になった方は是非下記のボタンから

4kizをチェック！

フォーキッズHPへ :https://4kiz.jp/

🌟星のチュロスについて🌟

星のチュロスは1988年に日本初のチュロス工場を設立以降、チュロスを日本中に届け、

チュロスを通して、感動を届ける活動に取り組んでいます🌟

外はカリッと、中はふんわりしっとりの本格食感！

その美味しさの秘密は9角形の星型が生み出している絶妙な食感！

調理方法はとっても簡単。トースターで5分焼くだけ！

手軽にお家で本格的なチュロスが味わえます♪

🌟星のチュロスサイト一覧🌟

★星のチュロスのフレーバー紹介★- プレーン朝食用に開発されたシンプルなチュロス。ノンシュガーなので甘さを自分で調整でき、様々なものに合います♪- チョコカカオの香り豊かなチュロスビターな味わいがシュガーやジャムとの相性抜群！- ミルク優しい甘さのチュロスどこか懐かしさを感じるクリーミーな口触り！- シナモンシナモン香る大人な甘さのチュロスシナモンの香ばしさが漂うチュロスのザ・王道- ミルクバターバターとミルクの優しい甘さのチュロスミルクフレーバーにバターのじゅわっとした味わいが加わった堪らない一品！チュロスのフレーバー紹介

‣公式Instagram：https://www.instagram.com/churros1988.official/?hl=ja

（毎週ストーリー更新中♪）

‣公式サイト：https://churros1988.jp/

（星のチュロス購入はこちらから👆）

‣公式サイトコンテストページ：https://churros1988.jp/blogs/campaign/4kizcontest1

★会社概要

商号：健康屋株式会社

所在地：〒926-0828 石川県七尾市白馬町７０部１番地１７号

★協力

株式会社4kiz