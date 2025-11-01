【くらしきぬ】11月11日は「くつしたの日」！足元を温める天然素材の靴下・ウォーマーが11%OFF！

株式会社クラビズ

株式会社クラビズ（本社：岡山県倉敷市、代表取締役：秋葉優一）が展開する、冷えとり靴下と絹の肌着「くらしきぬ」は、2025年11月1日（土）から11月11日（火）正午までの期間限定で、公式オンラインストアおよび「くらしきぬ倉敷本店」にて、対象の靴下・ウォーマーを11%OFFでお買い求めいただける「くつしたの日キャンペーン」を開催いたします。

キャンペーン開催の背景 ～11月11日「くつしたの日」とは？～

11月11日は、靴下を2足並べた時の形が「11 11」に見えることから、日本靴下協会によって「くつしたの日」に制定されています。ちょうど暦の上でも「立冬」を迎え、本格的な冬の寒さが到来するこの時期。多くの方が「冷え」を実感し始める頃ではないでしょうか。

くらしきぬは、ブランド立ち上げ当時から一貫して「体だけでなく心まで温まるものを」という想いを大切にしてきました。「くつしたの日」をきっかけに、お客様がご自身の心身に耳を傾け、天然素材の心地よいぬくもりで冬支度を始めていただきたいという想いから、本キャンペーンを実施いたします。

「くつしたの日キャンペーン」概要

キャンペーン名： くつしたの日キャンペーン

開催期間： 2025年11月1日（土） 0:00 ～ 2025年11月11日（火） 正午12:00

内容： 期間中、対象の靴下・ウォーマー各種が通常価格の【11%OFF】でお買い求めいただけます。

キャンペーンページ：https://www.kurashikisilk.jp/collections/socksday2025

対象ストア： くらしきぬ 公式オンラインストア https://www.kurashikisilk.jp/

くらしきぬ倉敷本店 （岡山県倉敷市本町５－２２）

■キャンペーン対象の商品例（一部抜粋）

本格的な冬の「冷え」から足元を守る、天然素材の靴下・ウォーマーが多数対象となります。

「くらしきぬ」について

シルク&ウール パイル先丸靴下足裏ふかふか、雪解け靴下お手軽冷えとり靴下 重ね履き2足セットレッグウォーマー厚手ロング丈

2012年12月、岡山県倉敷市で冷えとりブランドとしてはじまりました。「体だけでなく心まで温まるものを」という想いで、シルクやウールなど天然素材の心地よさと機能性を活かした製品づくりを追求。「わたしに還る、第一歩」をコンセプトに、自分を慈しむ感覚を呼び覚ますきっかけをお届けします。

くらしきぬ オンラインショップ: https://www.kurashikisilk.jp/

くらしきぬ Instagram: https://www.instagram.com/kurashikinu/

累計出荷数6万枚突破の「はらぱん」シリーズ気品を纏う、シルク＆ウール インナー