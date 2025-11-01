11/8「徳島県れんこんの日」＆ 11/17「蓮根の日」☆11月限定【旬！徳島れんこんフェア】4つのレストランで16メニュー登場♪

株式会社H.P.D.コーポレーション

アオアヲ ナルト リゾート(https://www.aoawo-naruto.com/)（徳島県鳴門市 総支配人:高橋裕二）は、2025年11月1日～30日の期間限定で、徳島県産れんこん（提供：徳島県蓮根消費拡大協議会）を使ったバラエティ豊かなメニューをお届けする“徳島れんこんフェア”を昨年に続き開催いたします。

アオアヲ ナルト リゾート

徳島県は、れんこんの日本三大産地のひとつ。吉野川流域の豊かな水と良質で強い粘土質の土壌に育まれ、シャキシャキとした食感で豊かな風味が特長です。大ぶりにカットした蓮根の食感が楽しい「れんこん飯」ほか新メニューも登場。

「彩」れんこん飯

昨秋に人気の「蓮根のバスクチーズケーキ」は、コーヒー紅茶はもちろん、ワインにも合う大人なスイーツ。

「テラスカフェ オーゲ」蓮根のバスクチーズケーキ

その他、れんこんステーキや蓮根饅頭、サラダなど、さまざまな味わいと食感を4つのレストラン16メニューでお愉しみいただけます。昨年は約500kgの徳島れんこんを多くのお客様にお召し上がりいただきました。

れんこんは開いた穴から先が見えるため「将来の見通しがきく」と、古くから縁起のいい食材とされています。美しい鳴門の海に癒やされ、旬の徳島県産れんこんを堪能するグルメ旅はいかがですか。

「徳島れんこんフェア」詳細 :https://www.aoawo-naruto.com/publics/index/276/

■「徳島れんこんフェア」徳島県蓮根消費拡大協議会 × アオアヲ コラボ

【期 間】2025年11月1日（土）～11月30日（日）

【メニュー】 ※料金は税・サービス料込み、内容を変更する場合がございます

◎阿波郷土料理バイキング「彩」阿波三昧 ＊ディナー時のみのメニューあり

・蓮根サラダ、蓮根煎餅、蓮根ステーキ、蓮根天麩羅、蓮根飯、蒸し蓮根

※鍋やグラタンの具材としてもお愉しみいただけます

※ランチ：大人3,800円、シニア（75歳以上）2,660円、小学生1,900円、幼児1,150円

※ディナー：大人6,500円、シニア（75歳以上）4,550円、小学生3,250円、幼児1,900円

◎鳴門海鮮「鳴門」 ＊オプションまたは会席料理内にてご提供いたします

・会席コース内：蓮根きんぴら、蓮根饅頭きのこ餡掛け、蓮根のすだち酢漬け

・蓮根の海老挟み揚げ（1,000円）

・蓮根みぞれ小鍋（単品1,200円、鍋グレードアップの場合1,000円）

◎フランス料理「フォーシーズン」＊オプションまたはコース料理内にてご提供いたします

・鳴門紅葉鯛のカルパッチョ 和風ヴィネグレット 蓮根のピクルス添え（1,500円）

・蓮根と鳴門金時のケークサレ（ディナーメニュー内）

◎テラスカフェ オーゲ

・スパイシー蓮根、蓮根とひじきの和風サラダ（左記は朝食オープン時のみ）

・蓮根のバスクチーズケーキ(750円)

■11/23（日）限定！ コウノトリれんこん掘り体験♪

レストランのご案内 :https://www.aoawo-naruto.com/publics/index/316/阿波郷土料理バイキング「彩」阿波三昧

料金：おとな2,000円 小学生1,000円 ※ご宿泊ゲスト特別料金

1）午前の部10:00ホテル出発 2）午後の部 14:00ホテル出発

※[定員]午前の部・午後の部 各28名様、[所要]2時間、ホテル送迎あり

12代続くレンコン農家、竹村さんの畑でレクチャーを受けてレンコン掘り体験！

【お 土 産】 掘ったレンコン約1kg、レンコン料理レシピ

【服装注意】 汚れていい靴と服でご参加ください

【持 ち 物】 タオル、掘ったレンコンを入れるエコバック ※軍手と新聞紙はホテルでご用意

◎れんこん掘り＆温泉入浴がセットになった 日帰りプランも！

料金：おとな3,000円 小学生2,000円 幼児無料

https://www.aoawo-naruto.com/publics/index/121/#block7446

■なると金時イモ掘り体験♪ 11月末までの期間限定開催！

コウノトリれんこん掘り体験 :https://www.aoawo-naruto.com/publics/index/515/コウノトリれんこんコウノトリれんこん掘り体験イメージコウノトリれんこん掘り体験イメージ

11:00～／16:00～ ＊所要50分

【料 金】1,400円（税込） ※30分前迄に要予約

＊ホテルから徒歩5分、掘った芋はお土産に（1人約1kg）

＊エコバック持参でお芋1本プレゼント

なると金時芋掘り体験 :https://www.aoawo-naruto.com/publics/index/358/なると金時芋掘り体験イメージ[動画1: https://www.youtube.com/watch?v=j-rtpp9Nbzo ]

■アオアヲ ナルト リゾート(https://www.aoawo-naruto.com/)（徳島県・鳴門市）

アオアヲ ナルト リゾート「テラスカフェ オーゲ」

瀬戸内海国立公園内、海に昇る朝日や日本百名月に選ばれた鳴門ムーンロードを客室や天然温泉から一望するオーシャンフロントホテル。

海を見晴らす洋室や和室、徳島の匠による阿波藍ルーム(https://www.aoawo-naruto.com/publics/index/147/)など旅のスタイルで選べる客室は15タイプ。

「阿波藍ルーム」一例

2024年3月に徳島が誇る伝統工芸「大谷焼」アートプレートが彩る客室(https://www.aoawo-naruto.com/publics/index/467/)、7月には泊まれるアートギャラリー「ゴッホのヒマワリルーム(https://www.aoawo-naruto.com/publics/index/492/)」が誕生。

「ゴッホのヒマワリルーム」一例

鳴門鯛や阿波野菜ほか渦の幸グルメは、郷土料理バイキング阿波三昧、フレンチ会席、和会席、炭火焼、絶景カフェなど個性的な5つのレストランでご堪能いただけます。

館内１階「阿波の國(https://www.aoawo-naruto.com/publics/index/52/)」では、縁日遊びや駄菓子屋さん狸堂、大谷焼の絵付け、江戸時代から伝わる“天然灰汁（あく）発酵建て” 阿波本藍染めなどのご当地プログラムが体験できます。

阿波本藍染め体験イメージ

鳴門海峡クルージング、鳴門鯛の釣り堀、夏の海水浴＆プール、秋の鳴門金時芋掘り、早春のワカメ漁など、一年を通じて自然に親しむアクティビティをお楽しみください。毎晩開催される阿波おどりライブ、結婚記念や誕生日ご長寿のお祝い、連泊ランチ特典など、嬉しい無料のおもてなしも好評です。

毎晩開催♪阿波踊り公演

周辺には「渦の道」「大塚国際美術館」、四国お遍路八十八ヶ所巡り一番札所「霊山寺」ほか観光名所も豊富。

マイカーやバス、ＪＲ、航空機など、アクセス便利な徳島・鳴門です。

※徳島空港より30分/JR鳴門駅15分/高速鳴門バス停10分の無料シャトルバスあり（要予約）。鳴門北IC左折すぐ。関西からホテル直通高速バス約20便、広島・岡山・高松からも各1便あり。

アオアヲ│アクセス :https://www.aoawo-naruto.com/publics/index/123/

[動画2: https://www.youtube.com/watch?v=FxQtcJJQXjw ]

※画像はイメージ、食材や内容が変更になる場合がございます