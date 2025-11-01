¡Ú2025Ç¯11·îÈ¯ÇäÍ½Äê¡Û¡Ö¤×¤Á¥Ñ¥Õ¥§ÆüÏÂ¡£ ¿ä¤·¿§¥É¥ê¥ó¥¯¥Þ¥¹¥³¥Ã¥È¡×È¯ÇäÍ½¹ð¤Î¤´°ÆÆâ
¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¡¦¥¢¥Ñ¥ì¥ë»¨²ß¤òÃæ¿´¤Ë´ë²è¡¦À½Â¤¡¦ÈÎÇä¤Ê¤É¡¢¹ñÆâ³°¤Î¥Ö¥é¥ó¥É¤ÎOEM»ö¶È¤ò¼ê³Ý¤±¤ë¥¤¥¨¥íー³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è¡¡ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§ºåºê±Ñ°ìÏº¡¢°Ê²¼¡ÖÅö¼Ò¡×¡Ë¤Ï¡¢¡Ö¤×¤Á¥Ñ¥Õ¥§ÆüÏÂ¡£ ¿ä¤·¿§¥É¥ê¥ó¥¯¥Þ¥¹¥³¥Ã¥È¡×¤ÎÈ¯Çä¤òÍ½¹ð¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¾¦ÉÊÆÃÄ§
¿ä¤·³è¤ò³Ú¤·¤à½÷À¤òÃæ¿´¤Ë¿Íµ¤¤ò½¸¤á¤ë¡È¿ä¤·¿§¥°¥Ã¥º¡É¤Ë¡¢
¥«¥é¥Õ¥ë¤Ç²Ä°¦¤¤¥É¥ê¥ó¥¯·¿¤Î¥«¥×¥»¥ë¥È¥¤¡Ø¤×¤Á¥Ñ¥Õ¥§ÆüÏÂ¡£¿ä¤·¿§¥É¥ê¥ó¥¯¥Þ¥¹¥³¥Ã¥È¡Ù¤¬ÅÐ¾ì¤·¤Þ¤¹¡£
¥¯¥ê¥¢ÁÇºà¤È¥Õ¥ëー¥Ä¥Ñー¥Ä¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿¥ß¥Ë¥Á¥å¥¢¥É¥ê¥ó¥¯¤Ï¡¢Á´7¿§Å¸³«¡£
ÀÖ¡¦¥Ô¥ó¥¯¡¦²«¡¦¥ª¥ì¥ó¥¸¡¦ÎÐ¡¦¿å¿§¡¦»ç¤ÎÄêÈÖ¡È¿ä¤·¥«¥éー¡É¤¬Â·¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢
¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤Î¥¥ã¥é¤ä¥¢¥¤¥É¥ë¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆÁª¤Ù¤ë¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤Ç¤¹¡£
¥Ð¥Ã¥°¤ä¥Ýー¥Á¤Ë¤Ä¤±¤é¤ì¤ë¥Üー¥ë¥Á¥§ー¥ó»ÅÍÍ¤Ç¡¢¤Ì¤¤»£¤ê¤ä¥¢¥¯¥¹¥¿»£±Æ¤È¤ÎÁêÀ¤âÈ´·²¡£
SNS±Ç¤¨¤¹¤ë¤«¤ï¤¤¤µ¤Ç¡¢Æü¾ï¤Î¿ä¤·³è¤ò¤è¤ê³Ú¤·¤¯ºÌ¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ç¤¹¡£
¾¦ÉÊ³µÍ×
[É½: https://prtimes.jp/data/corp/56550/table/786_1_5770a6aaf256dd56faba008e27409b98.jpg?v=202511010328 ]
¢¨Å¹Æ¬¤Ç¤Î¾¦ÉÊ¤Î¤ª¼è¤ê°·¤¤³«»ÏÆü¤Ï¡¢Å¹ÊÞ¤Ë¤è¤Ã¤Æ°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨²èÁü¤Ï¼ÂºÝ¤Î¾¦ÉÊ¤È¤ÏÂ¿¾¯°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨·ÇºÜ¾ðÊó¤Ï¥Úー¥¸¸ø³«»þÅÀ¤Î¤â¤Î¤Ç¤¹¡£Í½¹ð¤Ê¤¯ÊÑ¹¹¤Ë¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ë¤Ä¤¤Þ¤·¤Æ
¶²¤ìÆþ¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢²¼µ¥ê¥ó¥¯Àè¤Î¥Õ¥©ー¥à¤è¤ê¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤ò¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
ÊÀ¼Ò»ö¶È¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»
https://www.yellows.co.jp/contact
¥»ー¥ë¥¹¡¦¥×¥í¥âー¥·¥ç¥ó¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»
https://www.yellows.co.jp/contact-e
¢¨¸ÄÊÌ¤Î¾¦ÉÊ¤ÎÀßÃÖÅ¹ÊÞ¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ë¤Ï¤ªÅú¤¨¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£
¥«¥×¥»¥ë¥È¥¤ÀìÌçÅ¹¡¦¥²ー¥à¥»¥ó¥¿ー¤Ê¤É¡¢¤ª¶á¤¯¤ÎãþÂÎÀßÃÖ¤ÎÅ¹ÊÞ¤ËÄ¾ÀÜ¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¥¤¥¨¥íー³ô¼°²ñ¼Ò¤È¤Ï¡©
¥¤¥¨¥íー³ô¼°²ñ¼Ò¤ÏÅìµþ¡¦Âçºå¤òµòÅÀ¤È¤·¡¢¾®Êª»¨²ß¡¦¥¢¥Ñ¥ì¥ë¤ò¼çÂÎ¤ËÍÍ¡¹¤Ê¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥°¥Ã¥º¤ÎOEM¡¦´ë²èÈÎÇä¤òÃ´¤¦¤â¤Î¤Å¤¯¤ê¤Î²ñ¼Ò¤Ç¤¹¡£
ÇÝ¤Ã¤Æ¤¤¿¥Î¥¦¥Ï¥¦¤ò³è¤«¤·¥¯¥é¥¤¥¢¥ó¥È¤Î¤´Í×Ë¾¤Ë´ó¤êÅº¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢»Â¿·¤Ç²ÁÃÍ¤Î¤¢¤ë¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥°¥Ã¥º¤Î´ë²è¡¦À©ºî¤Î¤´Äó°Æ¤ò¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¥«¥×¥»¥ë¥È¥¤»ö¶ÈÉô¡Ö²«ÁÈ¡×¤È¤Ï¡©
600²¯±ßÄ¶¤È¤â¸À¤ï¤ì¤ë¿Íµ¤Ê¨Æ¤Î¥«¥×¥»¥ë¥È¥¤»Ô¾ì¤Ë»²Æþ¤¹¤ë¤Ù¤¯¡¢2022Ç¯ÅÙ¤Ë¿·¤¿¤ËÎ©¤Á¾å¤²¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
ÍÍ¡¹¤ÊOEM¤Î°Æ·ï¤òÄÌ¤¸¤ÆÆÀ¤¿ËÉÙ¤Ê´ë²èÎÏ¤ò³è¤«¤·¡¢¥«¥×¥»¥ë¥È¥¤¶È³¦¤ËÄ©Àï¤·¤Æ»²¤ê¤Þ¤¹¡£
²ñ¼Ò³µÍ×
²ñ¼ÒÌ¾¡§¥¤¥¨¥íー³ô¼°²ñ¼Ò
ËÜ¼Ò½êºßÃÏ¡§¢©150-6207
ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶èºùµÖÄ®1-4½ÂÃ«¥µ¥¯¥é¥¹¥Æー¥¸SHIBUYA¥µ¥¤¥ÉSHIBUYA¥¿¥ïー7F
ÂåÉ½¼Ô¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò¡¡ºåºê±Ñ°ìÏº
¢¨ËÜµ»ö¤Ï¼¹É®»þÅÀ¤Ç¤Î¿·¾¦ÉÊ¤ÎÈ¯ÇäÍ½¹ð¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
·ÇºÜ¤Î¾¦ÉÊ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ïº£¸å¤ä¤à¤òÆÀ¤º»ÅÍÍÊÑ¹¹¤Þ¤¿¤Ï¡¢È¯Çä¤ò±ä´ü¡¦Ãæ»ß¤È¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯²ÄÇ½À¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¾¦ÉÊ¤ÎºÇ¿·¾ðÊó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÏÊÀ¼Ò¥µ¥¤¥ÈµÚ¤ÓSNS¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£