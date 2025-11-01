【最新モデルを手に取って体感できるショールーム】加湿器選びも体験から - ケアポッドの機能とデザインを実感
現在、Carepod Japan ショールーム（東京・渋谷）にてご来店者様限定の特別クーポンを配布中です。対象期間中にショールームへお越しいただいた方には、Carepod製品をお得に購入できるスペシャルクーポンをプレゼント。
この機会に、世界が認めたCarepodの“清潔加湿”を実際にお試しください。
展示スペースには、家庭用からプロ仕様まで、最新モデルが勢ぞろい。ステンレス素材を採用した衛生的な構造、40℃低温スチームによる安全加湿、内部自動除菌機能など、従来の加湿器では実現できなかった「清潔・安全・簡単」をその場で体験できます。
さらに、専任スタッフが使用方法やお手入れのポイントを丁寧に案内。“写真では伝わらないCarepodの違い”を、ぜひ現地で体感してください。
🎬 ショールームの映像はこちら(https://www.youtube.com/watch?v=xOWwCqsDM5A&t=1s)
低温スチーム式ステンレス加湿器 Cube Pro Plus (J60HV)
製品仕様
製品名：低温スチーム式ステンレス加湿器 Cube Pro Plus (J60HV)(https://carepodjapan.com/products/j60hv)
発売：2025年10月
定格電圧：AC100V 50/60Hz
消費電力：29W～170W
タンク容量：4.2L
サイズ：250×250×300mm
7カラームードインテリア加湿器 Lighting (J40LS) スタンド付き
製品仕様
製品名：7カラームードインテリア加湿器 Lighting (J40LS) スタンド付き(https://carepodjapan.com/products/j40ls)
発売：2025年10月
定格電圧：AC100V 50/60Hz
消費電力：29W
タンク容量：4L
サイズ：W275 × D260 × H240mm(本体) | W350 × H450mm(スタンド)
ショールーム情報
名称： Carepod Japan ショールーム
住所：(〒151-0053) 東京都渋谷区代々木3丁目23-4 VORT西新宿II 1F
営業時間： 10:00～17:00
電話番号： 03-6381-6501
会社概要
Carepodは「安全・清潔・快適」を軸に、家庭用加湿器を進化させるブランドです。
歯科医師の知見を活かして開発された加湿器は、安心・安全に使える設計で、家族みんなが快適に過ごせます。シンプルな分解構造でお手入れも簡単、衛生面にも拘った、毎日安心して使える加湿器です。
企 業 名：Carepod Japan株式会社
所 在 地：〒151-0053
東京都渋谷区代々木3丁目23-4 VORT西新宿II 1F
U R L：https://carepodjapan.com
[オンラインショップ]
[公式]CAREPODストア(https://carepodjapan.com)（直営公式サイト）
[公式]CAREPOD楽天ストア(https://www.rakuten.co.jp/carepod/)
[公式]CAREPOD Amazonストア(https://www.amazon.co.jp/stores/CAREPOD/page/F1575464-5FB1-42A4-8BA4-255AB7708F4B)
[公式SNSアカウント]
Instagram(https://www.instagram.com/carepod_japan/)
YouTube(https://www.youtube.com/@CarepodJapan)
[本リリースに関するお問い合わせ]
info.carepodjapan@merkerr.com