【最新モデルを手に取って体感できるショールーム】加湿器選びも体験から - ケアポッドの機能とデザインを実感

Carepod Japan 株式会社

現在、Carepod Japan ショールーム（東京・渋谷）にてご来店者様限定の特別クーポンを配布中です。対象期間中にショールームへお越しいただいた方には、Carepod製品をお得に購入できるスペシャルクーポンをプレゼント。

この機会に、世界が認めたCarepodの“清潔加湿”を実際にお試しください。

展示スペースには、家庭用からプロ仕様まで、最新モデルが勢ぞろい。ステンレス素材を採用した衛生的な構造、40℃低温スチームによる安全加湿、内部自動除菌機能など、従来の加湿器では実現できなかった「清潔・安全・簡単」をその場で体験できます。

さらに、専任スタッフが使用方法やお手入れのポイントを丁寧に案内。“写真では伝わらないCarepodの違い”を、ぜひ現地で体感してください。

🎬 ショールームの映像はこちら(https://www.youtube.com/watch?v=xOWwCqsDM5A&t=1s)

低温スチーム式ステンレス加湿器 Cube Pro Plus (J60HV)

製品仕様

製品名：低温スチーム式ステンレス加湿器 Cube Pro Plus (J60HV)(https://carepodjapan.com/products/j60hv)

発売：2025年10月

定格電圧：AC100V 50/60Hz

消費電力：29W～170W

タンク容量：4.2L

サイズ：250×250×300mm

7カラームードインテリア加湿器 Lighting (J40LS) スタンド付き

製品仕様

製品名：7カラームードインテリア加湿器 Lighting (J40LS) スタンド付き(https://carepodjapan.com/products/j40ls)

発売：2025年10月

定格電圧：AC100V 50/60Hz

消費電力：29W

タンク容量：4L

サイズ：W275 × D260 × H240mm(本体) | W350 × H450mm(スタンド)

ショールーム情報

名称： Carepod Japan ショールーム

住所：(〒151-0053) 東京都渋谷区代々木3丁目23-4 VORT西新宿II 1F

営業時間： 10:00～17:00

電話番号： 03-6381-6501

会社概要

Carepodは「安全・清潔・快適」を軸に、家庭用加湿器を進化させるブランドです。

歯科医師の知見を活かして開発された加湿器は、安心・安全に使える設計で、家族みんなが快適に過ごせます。シンプルな分解構造でお手入れも簡単、衛生面にも拘った、毎日安心して使える加湿器です。

企 業 名：Carepod Japan株式会社

所 在 地：〒151-0053

東京都渋谷区代々木3丁目23-4 VORT西新宿II 1F

U R L：https://carepodjapan.com

[オンラインショップ]

[公式]CAREPODストア(https://carepodjapan.com)（直営公式サイト）

[公式]CAREPOD楽天ストア(https://www.rakuten.co.jp/carepod/)

[公式]CAREPOD Amazonストア(https://www.amazon.co.jp/stores/CAREPOD/page/F1575464-5FB1-42A4-8BA4-255AB7708F4B)

[公式SNSアカウント]

Instagram(https://www.instagram.com/carepod_japan/)

YouTube(https://www.youtube.com/@CarepodJapan)

[本リリースに関するお問い合わせ]

info.carepodjapan@merkerr.com