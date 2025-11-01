新春ホテルバイキング開催のお知らせ［神戸］
シーサイドホテル舞子ビラ神戸では、2026年の新年を祝う特別イベントとして、「新春バイキング」を開催いたします。
華やかな料理の数々を囲みながら、ご家族やご友人とともに、心温まるひとときをお過ごしください。
本イベントは、本館3階「舞子」の間にて、ランチ・ディナーともに90分制で実施いたします。
期間中は、テラスレストラン「サントロペ」が終日クローズとなりますので、ぜひこの機会に特別会場での新春バイキングをご利用ください。
開催概要
開催日程：2026年1月1日（木）～1月3日（土）
会場：本館3階「舞子」の間
料金（税込）：
・大人 \8,000
・お子様（3歳以上～小学生） \4,000
時間（各90分制）
【ランチ】
・第1部：11:30～
・第2部：12:00～
・第3部：13:15～
【ディナー】
・第1部：17:00～
・第2部：17:30～
・第3部：19:00～
ご予約について
受付開始日：2025年11月1日（土）10:00～
予約方法：お電話または公式ホームページよりWEB受付
新年の幕開けにふさわしい、華やかで贅沢なバイキングをぜひご堪能ください。
皆さまのご来場を心よりお待ちしております。
※写真はイメージです。