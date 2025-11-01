新春ホテルバイキング開催のお知らせ［神戸］

明海グループ株式会社

シーサイドホテル舞子ビラ神戸では、2026年の新年を祝う特別イベントとして、「新春バイキング」を開催いたします。


華やかな料理の数々を囲みながら、ご家族やご友人とともに、心温まるひとときをお過ごしください。


本イベントは、本館3階「舞子」の間にて、ランチ・ディナーともに90分制で実施いたします。


期間中は、テラスレストラン「サントロペ」が終日クローズとなりますので、ぜひこの機会に特別会場での新春バイキングをご利用ください。



開催概要


開催日程：2026年1月1日（木）～1月3日（土）


会場：本館3階「舞子」の間


料金（税込）：


・大人　\8,000


・お子様（3歳以上～小学生）　\4,000


時間（各90分制）


【ランチ】


・第1部：11:30～


・第2部：12:00～


・第3部：13:15～


【ディナー】


・第1部：17:00～


・第2部：17:30～


・第3部：19:00～



ご予約について


受付開始日：2025年11月1日（土）10:00～


予約方法：お電話または公式ホームページよりWEB受付



新年の幕開けにふさわしい、華やかで贅沢なバイキングをぜひご堪能ください。


皆さまのご来場を心よりお待ちしております。





※写真はイメージです。