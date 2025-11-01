【中京大学経営学部中村ゼミ×GRANY】中京大学との初コラボ！”グラノーラ×ブラウニー“＝【Grawnie (グラウニー)】が中京大学祭に登場！

社会福祉法人tomoni plus

社会福祉法人tomoni plus（本社：愛知県名古屋市熱田区一番）が運営する、自然派グラノーラ専門バルクショップ【GRANY(グラニー)栄店】(grany-shop.com)は、2025年11月1日(土)～3日(月)に開催される中京大学の大学祭「Chukyo University Festival 2025」にて、中村ゼミと共同開発した“グラノーラ×ブラウニー”＝【Grawnie(グラウニー)】を学園祭限定で販売いたします。

■イベント概要

イベント名：Chukyo University Festival 2025(中京大学祭)

【会場】中京大学 4号館の3階43i教室

(Google Map： https://www.google.com/maps/search/?api=1&query=1012+Yagoto+Honmachi,+Showa-ku,+Nagoya,+Aichi+466-8666(https://www.google.com/maps/search/?api=1&query=1012+Yagoto+Honmachi,+Showa-ku,+Nagoya,+Aichi+466-8666))

【日程】2025年11月1日(土) 12:00～16:00 (ﾗｽﾄｵｰﾀ゛ｰ15:45)

2025年11月2日(日) 10:00～16:00 (ﾗｽﾄｵｰﾀ゛ｰ15:45)

2025年11月3日(月) 10:00～15:30 (ﾗｽﾄｵｰﾀ゛ｰ15:20)

【お問い合わせ】GRANY 栄店 大上(052-228-7555)

■実践的な学びから社会へ～中村ゼミにおけるマーケティングと連携の取り組み～

中京大学経営学部の中村ゼミは、経営学の知識を活かし、企業や社会が抱える課題の解決を目指した実践的な学びに取り組んでいます。特に、戦略やマーケティングの視点から、企業や自治体と連携して商品開発やイベント運営などのプロジェクトを通じ、社会課題にアプローチすることを重視しています。

今回のGRANYとの産学福連携では、学生たちが学んできたマーケティングの知識を福祉の分野と掛け合わせ、フードロス削減やサステナブルな消費行動について考えるきっかけを生み出すことを目指しています。

学生たちは、この取り組みを通して「おいしさ」とともに“社会や環境への意識が変わる瞬間”を届けたいと考えています。

■中村ゼミとGRANY、やさしさでつなぐ「フードロスと向き合うスイーツ」

「食を通じて、日常の中から社会をやさしく変えていく」

【GRANY(グラニー)】は、名古屋・栄と東郷町に店舗を構える自然派グラノーラ専門バルクショップです。店舗では、繰り返し使える容器の導入や量り売りを通して、容器包装のごみ削減や食品ロスの低減に取り組みながら、“おいしさの選択が社会貢献につながる”仕組みを日々実践しています。

今回の中京大学中村ゼミとの初コラボレーションでは、学生の柔軟な発想とマーケティングの力を通じて、より多くの人にGRANYの「サステナブルな食の在り方」を知ってもらうきっかけをつくりたいと考えています。

■“もったいない”から生まれた新スイーツ『Grawnie (グラウニー)』

GRANYの「食を通じて日常の中から社会を変えていく」という想いに共感した

中京大学中村ゼミの学生たちは、「フードロス削減を意識した商品を生み出したい」という思いをもとに、“もったいない”という気持ちを“やさしさの形”として表現するスイーツづくりに取り組みました。

GRANYのグラノーラを使用し、食べきれるサイズに仕上げることで、「ちょうどいいおいしさ」を届けることを大切にしています。また、スイーツを選ぶときの“価格”や“カロリー”“アレルギー”“賞味期限”といった制約の中でも、誰もが安心して楽しめるようにとの想いを込めました。

今回のコラボスイーツ『Grawnie(グラウニー(グラノーラ×ブラウニー))』は、頑張る人の日常に寄り添う“ご褒美スイーツ”として、食べる人にも、つくる人にも、そして地球にもやさしい新しい選択肢を提案します。

Grawnie(グラウニー) 1個：各300円(税込)

抹茶×黒糖きなこ

抹茶のほろ苦さに黒糖きなこの香ばしさが重なり、和の深みを感じる上品な味わい。

しっとりとした口あたりで、心落ち着くひとときにぴったりです。

アールグレイ×ラズベリー

香り高いアールグレイの上品な風味に、ラズベリーの華やかな酸味がアクセント。

紅茶の香りと果実の爽やかさが調和した、気分をリフレッシュさせる一品です。



チョコ×ナッツ＆ハニー

濃厚なチョコレートのコクと香ばしいナッツとハチミツのやさしい甘さに、爽やかなオレンジの香りが重なり、上品な“オランジュ”の風合いに。深みと華やかさを併せ持つ、贅沢なご褒美スイーツです。

■新たな連携から広がる実践の共創

2025年に始まった中京大学中村ゼミ×GRANYの産学福連携は、学生の学びを社会課題の解決へとつなげる新たな挑戦としてスタートしました。

マーケティングや企画力を生かした学生たちの発想は、福祉や食、環境をテーマにした新しい視点を生み出しています。

今後は、今回のプロジェクトをきっかけに、学生の実践の場をより広げ、地域や企業との連携を通して“日常の中から社会を変える取り組み”を進めていきます。

GRANYにとっても、中京大学との協働は新たな出会いや発想をもたらす機会となり、

若い世代の感性と現場の実践が交わることで、次の世代へとつながる価値を創出していきます。

■同日開催で広がる産学福連携の輪

今年度【GRANY】は、11月1日(土)～11月3日(月)に開催される中京大学・南山大学の両学園祭に出店します。

南山大学前田ゼミとの連携に加え、今年度から中京大学中村ゼミとの新たな協働もスタート。

同日開催という貴重な機会を活かし、両大学を巡るスタンプラリー企画を実施いたします。



この企画では、学生同士や来場者同士が互いのブースを訪れ、それぞれの取り組みに触れ合うことで、相互理解と交流を深めることを目的としています。また、本コラボを通して、私たちが取り組む福祉事業の理念や活動をより多くの方に知っていただくきっかけとなればと考えています。

【日時】

11月1日(土) 12:00～16:00 (ﾗｽﾄｵｰﾀ゛ｰ15:45)

11月2日(日) 10:00～16:00 (ﾗｽﾄｵｰﾀ゛ｰ15:45)

11月3日(月) 10:00～15:30 (ﾗｽﾄｵｰﾀ゛ｰ15:20)

【会場・アクセス】

中京大学 〒466-866 愛知県名古屋市昭和区八事本町101-2

・地下鉄鶴舞線「八事」駅5番出口より徒歩約0分

【出店場所】

4号館の3階43i教室

【中村ゼミInstagram】

https://www.instagram.com/nkmr_seminar?igsh=MWY5YnlqcTk5eDlw



【前田ゼミInstagram】

https://www.instagram.com/maedazemi_gakusai/

■就労継続支援B型事業所GRANY(グラニー)とは

社会課題を解決するグラノーラショップ

<３つのACTIONで起こすソーシャルイノベーション>

・食を通して、お客様の時間と生活と健康を大切にできるお店へ

・環境配慮型エコショップとしてゼロウェイストな世界を目指す

・誰もが多様な生き方、働き方を自由に選択できる社会へ

<就労継続支援B型事業所としても運営中>

グラニーは障がいのある方をパートナーとして迎え、共に運営を行なっています。

工賃は県内最低賃金を一律保証し（2025年10月より工賃時給1,140円）パートナーの自立に向けたサポートを行なっております。ご利用希望者は下記よりお問合せください。

【JWCO次世代型就労支援：https://jwco.jp/bworks_2022】

今後も皆さまの健康的な生活のお役に立てるよう、また、お客様を笑顔にできるお店を目指してまいります。



毎月２日は「グラニーの日」など毎月様々なお得なイベントを開催予定。

ぜひお気軽にお立ち寄りください。スタッフ一同、心よりお待ちしております。

INFORMATION

GRANY 栄マルエイガレリア店

〒460-0008 愛知県名古屋市中区栄3丁目3-1「Maruei Galleria」1F

【Googleマップ】https://goo.gl/maps/TYwBTW7g45iS6T6u5

【営業時間】10:00～21:00 (L.O20:30)

【定休日】無し

【カフェスペース】有り

【電話番号】052-228-7555

【Instagram】https://www.instagram.com/grany_sakae/