第5回美容医療マネジメントシンポジウム開催

株式会社LiberateBeauty

株式会社LiberateBeauty（代表取締役真山綾美）は、美容医療業界の持続的な成長と現場力向上を目的とした「第5回美容医療マネジメントシンポジウム」を、2025年12月3日（水）に開催いたします。

今回は、「成果を出す組織に必要な3つの力」に焦点を当て、

戦略思考・数字の活用・課題解決力をステップ形式で学べる実践型プログラムをご用意しました。

開催の背景

美容医療業界では、市場拡大とともに「人材育成」「チーム運営」「現場の再現性」といったマネジメント課題が年々増えています。



LiberateBeautyでは、PR・マーケティング支援の現場を通じて、多くの経営者・マネージャーが「人が育たない」「属人的な運営から抜け出せない」と悩む姿を見てきました。

一方で、現場で働く美容ナースやカウンセラーが“マネジメントを体系的に学ぶ機会”はほとんどありません。



施術スキルや接遇スキルに加え、「数字を読み解く」「課題を整理する」「成果を定量的に示す」といった力は、キャリアを広げるうえで重要でありながら、これまで教育の機会が限られてきました。



このような背景から、本シンポジウムは、経営層だけでなく、美容ナース・カウンセラーなど現場スタッフ一人ひとりのキャリア形成にもつながる学びの場として企画されています。

単なる理論ではなく、「戦略思考」「数値分析」「課題解決力」をワーク形式で身につけることで、参加者がクリニックの成長とともに、自身の成長実感を得られる内容となっています。

プログラム構成

タイムテーブル

Step1：成果を出すための戦略思考- クリニックが成果を出すために必要な「戦略」と「戦術」の違いを理解- クリニックの“価値”や“ニーズ”を顧客視点で再定義する思考法Step2：数字の読み方と活用ワーク- 規模別経営指標の見方、データ分析の基礎- 「院長が押さえるべき数字のポイント」を実例で解説Step3：現場課題と実践的な解決方法- 課題の真因を見抜くフレームワーク- “最優先で取り組むべき課題”を見極める思考法- 改善アクションを現場で実行に移すための設計

14:00～ 開演／開会宣言

14:05～ 成果を出すための戦略思考（講師：真山綾美）

14:40～ 数字の読み方と活用ワーク（講師：星野衣里加）

15:20～ 休憩

15:35～ ご協賛企業紹介タイム

16:05～ 現場課題と実践的な解決方法（講師：原田丈志）

16:45～ 質疑応答・ディスカッション

16:55 閉会

こんな方におすすめ

登壇者

- スタッフ育成やチームづくりに課題を感じている院長・経営者の方- 現場をまとめる立場のマネージャー・事務長・リーダー層- チーム全体の成果を上げたい美容ナース・カウンセラーなどのコメディカルスタッフ- 将来的に教育やマネジメントにも関わっていきたい方

真山綾美（株式会社LiberateBeauty代表取締役）

星野衣里加（株式会社LiberateBeautyマネージャー）

原田丈志（フリーランス／美容クリニックマネジメント・運営サポート）

開催概要

日時：2025年12月3日（水）14:00～17:00（懇親会17:30～）

会場：渋谷駅徒歩5分（詳細は申込後にご案内）

定員：現地50名／オンライン配信あり（リアルタイムのみ）

参加費：

LINE特別価格：8,000円（税込）

通常：9,000円（税込）

ペア割：7,000円/人（税込）2名でのお申し込みの方限定

オンライン：9,000円（税込）

代表コメント

美容医療は“人”の力で成り立つ産業です。

技術や集客よりも先に、チームをどう育てるか。

それこそが、これからの時代に求められるマネジメントだと思っています。

経営者も、マネージャーも、現場スタッフも。

それぞれの立場から「人が育つ組織」を一緒に考えられる時間にしたいと思います。

現在お申し込み受付中

LINE特別価格（公式LINEよりお申込みの方）：

https://lin.ee/gHjOAGw(https://lin.ee/gHjOAGw)

ペア割：https://eventpay.jp/event_info/?shop_code=3933524248372387&EventCode=C593468047(https://eventpay.jp/event_info/?shop_code=3933524248372387&EventCode=C593468047)

オンライン：https://eventpay.jp/event_info/?shop_code=3933524248372387&EventCode=C851919643(https://eventpay.jp/event_info/?shop_code=3933524248372387&EventCode=C851919643)

通常：https://eventpay.jp/event_info/?shop_code=3933524248372387&EventCode=P083879157(https://eventpay.jp/event_info/?shop_code=3933524248372387&EventCode=P083879157)