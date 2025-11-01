Çð±Ø¤«¤éÅÌÊâ1Ê¬¡¢ÄÌ¤¤ÊüÂê¤Î¥Ñー¥½¥Ê¥ë&¥Þ¥·¥ó¥Ô¥é¥Æ¥£¥¹¥¸¥à¡ÖELEMENT ÇðÅ¹¡×¤¬¥ê¥Ë¥åー¥¢¥ë¥ªー¥×¥ó¡ª
¥¦¥¨¥¤¥È¥È¥ìー¥Ë¥ó¥°¤ª¿½¹þ¤ß¥Úー¥¸¡§https://elementgym-fit.com/lp/personal/kashiwa-go/
https://elementgym-fit.com/lp/pilates/01-2-kashiwa/
2020Ç¯¤«¤éÅÔÆâ¤òÃæ¿´¤ËÁ´¹ñ59Å¹ÊÞ¤òÅ¸³«¤¹¤ë¡ÖELEMENT¡×¤Ï¡¢·î³Û39,800±ß¤ÇÄÌ¤¤ÊüÂê¤Î¥Ñー¥½¥Ê¥ë¥¸¥à¥Ö¥é¥ó¥É¤Ç¤¹¡£1²ó30Ê¬¤Î¥Ñー¥½¥Ê¥ë¥È¥ìー¥Ë¥ó¥°¤òÄÌ¤·¤Æ¤ªµÒÍÍ¤Î¡Ö±¿Æ°¤Î½¬´·²½¡Ê¢¨¡Ë¡×ÄêÃå¤Ë¸þ¤±¤ÆÂÎ¤Å¤¯¤ê¤ò¥µ¥Ýー¥È¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ÎÅÙ¡¢Çð¥¨¥ê¥¢¤ËÄÌ¤¤ÊüÂê¤Î¥Ñー¥½¥Ê¥ë¥¸¥à¤ò¥ê¥Ë¥åー¥¢¥ë¥ªー¥×¥ó¤¹¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¥¦¥¨¥¤¥È¥È¥ìー¥Ë¥ó¥°¤È¥Þ¥·¥ó¥Ô¥é¥Æ¥£¥¹¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¤ªµÒÍÍ¤Î¡Ö±¿Æ°¤Î½¬´·²½¡×¤ÎÄêÃå¤Î¤¿¤á¤Î»Ù±ç¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£°ì¿Í¤Ç¤Ï¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡Ø±¿Æ°¤Î½¬´·²½¡Ù¡Ø¿ÈÂÎ¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¯¥À¥¤¥¨¥Ã¥ÈÂÎ¸³¡Ù¤ò¡¢ELEMENT¤Ç¤Ï¼Â´¶¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¢¨¡Ö½µ2²ó°Ê¾å¡¢1²ó30Ê¬°Ê¾å¡¢1Ç¯°Ê¾å¡¢±¿Æ°¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¼Ô¡×¡Ê¸üÀ¸Ï«Æ¯¾Ê¡Ë
Äó¶¡ÆâÍÆ
ELEMENT¤Î¥È¥ìー¥Ë¥ó¥°¤Ï1²ó30Ê¬¤ÎÄ¶½¸Ãæ·¿¥È¥ìー¥Ë¥ó¥°¤Ç¤¹¡£ÇðÅ¹¤Ç¤Ï¡¢3¤Ä¤Î¥È¥ìー¥Ë¥ó¥°¥á¥Ë¥åー¤òÄó°Æ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¥¦¥¨¥¤¥È¥È¥ìー¥Ë¥ó¥°
¥Õ¥êー¥¦¥¨¥¤¥È¤Ç¤Î¥µ¥Ýー¥È¤ä¼«½Å¤òÍÑ¤¤¤¿¥ïー¥¯¥¢¥¦¥È¥È¥ìー¥Ë¥ó¥°¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£¥Ü¥Ç¥£¥á¥¤¥¯¤È¤·¤Æ¶ÚÎÏ¥¢¥Ã¥×¤òÌÜ»Ø¤¹Êý¸þ¤±¤Î¥¦¥¨¥¤¥È¥È¥ìー¥Ë¥ó¥°¤«¤é¡¢¿ÈÂÎ¤ÎÉôÊ¬¤Çµ¤¤Ë¤Ê¤ë¤È¤³¤í¤ä¥á¥ê¥Ï¥ê¤ò¤Ä¤±¤¿¤¤¤È¤¤¤¦Éô°Ì¤òÃæ¿´¤Ë¹Ô¤¦¥·¥§¥¤¥×¥¢¥Ã¥×¡¢¤´¼«¿È¤Î¿ÈÂÎ¤ÎÃæ¤ÇÆ°¤¤¬°¤«¤Ã¤¿¤êÆ°ºî¤·¤Å¤é¤«¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë²Õ½ê¤Îµ¡Ç½²þÁ±¤Þ¤Ç¡¢¤ª°ì¿Í¤º¤Ä¤ÎºÇÅ¬¤Ê¥È¥ìー¥Ë¥ó¥°¥×¥é¥ó¤òÀß·×¤·¤Þ¤¹¡£
¥Þ¥·¥ó¥Ô¥é¥Æ¥£¥¹
¥Þ¥·¥ó¥Ô¥é¥Æ¥£¥¹¤Ç¤Ï¥Þ¥·¥ó¤¬¿ÈÂÎ¤ò¥µ¥Ýー¥È¤·¤Æ¤¯¤ì¡¢Éé²Ù¤òÄ´À°¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤Æ³Î¼Â¤Ë¶ÚÆù¤ò¸ú¤«¤»¤Æ¥Ü¥Ç¥£¥é¥¤¥ó¤òÊÑ²½¤µ¤»¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£¥Þ¥·¥ó¤Î¥µ¥Ýー¥È¤Ë¤è¤Ã¤Æ¶ÚÆù¤ò°Õ¼±¤·¤Ê¤¬¤é¿ÈÂÎ¤òÆ°¤«¤¹¤³¤È¤Ç¡¢¿ÈÂÎ¤ÎÏÄ¤ß¤ä¤Í¤¸¤ì¤Ê¤É¤¬À°¤¤¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¡¢¤½¤ÎÊý¤ÎËÜÍè»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ëåºÎï¤Ê¥Ü¥Ç¥£¥é¥¤¥ó¤Ø¤È¿ÈÂÎ¤òÊÑ²½¤µ¤»¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¦¥¨¥¤¥È¥È¥ìー¥Ë¥ó¥°¤È¥Þ¥·¥ó¥Ô¥é¥Æ¥£¥¹
¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¤ä¥Ü¥Ç¥£¥á¥¤¥¯¤Ç¤è¤ê¸ú²Ì¤ò½Ð¤¹¤¿¤á¤Ë¤É¤Á¤é¤â¼õ¹Ö¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤¦À¼¤Ë¤ª±þ¤¨¤·¡¢¥¦¥¨¥¤¥È¥È¥ìー¥Ë¥ó¥°¤È¥Þ¥·¥ó¥Ô¥é¥Æ¥£¥¹¤Î¥Ñー¥½¥Ê¥ë»ØÆ³¤¬¤É¤Á¤é¤â¼õ¹Ö¤Ç¤¤ë¥Ç¥å¥¢¥ë¥×¥é¥ó¤ò¤´ÍÑ°Õ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Å¹ÊÞ¾ðÊó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡ã»ÜÀß¾ðÊó¡ä
¡¦´°Á´¸Ä¼¼
¡¦¥Ô¥é¥Æ¥£¥¹¥Þ¥·¥ó´°È÷
¡¦¥¦¥©ー¥¿ー¥µー¥Ðー¡¢¥×¥í¥Æ¥¤¥óÌµÎÁÄó¶¡
¡¦¥¿¥ª¥ë¡¢¥¦¥§¥¢ÌµÎÁÄó¶¡
¡ã¥¦¥¨¥¤¥È¥È¥ìー¥Ë¥ó¥°ÎÁ¶â¥×¥é¥ó
¡ã¥Þ¥·¥ó¥Ô¥é¥Æ¥£¥¹ÎÁ¶â¥×¥é¥ó¡ä
¡ã¥¦¥¨¥¤¥È¥È¥ìー¥Ë¥ó¥°¡ß¥Þ¥·¥ó¥Ô¥é¥Æ¥£¥¹ ÎÁ¶â¥×¥é¥ó¡ä
ÂÎ¸³¥È¥ìー¥Ë¥ó¥°¤Î¿½¤·¹þ¤ß¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
²¼µHP¤«¤é¤ª¿½¤·¹þ¤ß¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¡Ê¢¨24»þ´Ö¼õÉÕÂÐ±þ¡Ë
¥¦¥¨¥¤¥È¥È¥ìー¥Ë¥ó¥°¤ª¿½¹þ¤ß¥Úー¥¸¡§https://elementgym-fit.com/lp/personal/kashiwa-go/
¥Þ¥·¥ó¥Ô¥é¥Æ¥£¥¹¤ª¿½¹þ¤ß¥Úー¥¸¡§https://elementgym-fit.com/lp/pilates/01-2-kashiwa/
¡Ú¥Ñー¥½¥Ê¥ë¥¸¥à¡ÖELEMENT¡×¤È¤Ï¡Û
ÅÔÆâ¤òÃæ¿´¤ËÁ´¹ñ60Å¹ÊÞ¤òÅ¸³«¤¹¤ë¡ÖELEMENT¡×¤Ï¡¢·î³Û39,800±ß¤ÇÄÌ¤¤ÊüÂê¤Î¥Ñー¥½¥Ê¥ë¥¸¥à¥Ö¥é¥ó¥É¤Ç¤¹¡£1²ó30Ê¬¤Î¥Ñー¥½¥Ê¥ë¥È¥ìー¥Ë¥ó¥°¤òÄÌ¤·¤Æ¤ªµÒÍÍ¤Î¡Ö±¿Æ°¤Î½¬´·²½¡×ÄêÃå¤Ë¸þ¤±¤ÆÅ¬ÀÚ¤Ê±¿Æ°½¬´·¤ä¿©»ö½¬´·¤ò»ØÆ³¤·¥ê¥Ð¥¦¥ó¥É¤ò¤·¤Ê¤¤¤¿¤á¤ÎÂÎ¤Å¤¯¤ê¤ò¥µ¥Ýー¥È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥ïー¥¯¥¢¥¦¥È¡¢¥·¥§¥¤¥×¥¢¥Ã¥×¡¢µ¡Ç½²þÁ±¤ÎÁ´3¥á¥Ë¥åー¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤ªµÒÍÍ¤¬ÂÎ·¿¤äÀ¸³è¥ê¥º¥à¡¢À³Ê¡¢ÌÜ»Ø¤¹¥´ー¥ë¤ò¤â¤È¤Ë¡¢½¬´·²½¤òÄêÃå¤µ¤»¤ë¤¿¤á¤Î¥×¥é¥ó¤ò¤ªµÒÍÍ¤È¤È¤â¤ËÀß·×¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
Å¹ÊÞ°ìÍ÷¡§element-gym.com/all
¡Ú³ô¼°²ñ¼ÒMIGRIDS¤Î²ñ¼Ò³µÍ×¡Û
