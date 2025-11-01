世界中で注目を集める異色のブラックコメディアニメ！「ハズビン・ホテルへようこそ」POP UP SHOP開催決定

株式会社グレイ・パーカー・サービス

株式会社グレイ・パーカー・サービス（代表取締役：石綿幸治、本社：東京都中央区）は、世界中で大人気のアニメ「ハズビン・ホテルへようこそ」のPOP UP SHOPを2025年11月7日（金）より池袋PARCO本館6F「0％ IKEBUKURO」にて開催いたします。

「ハズビン・ホテルへようこそ」POP UP SHOPについて

◆異色のブラックコメディな世界観にどっぷり浸かれる期間限定ショップ

地獄の人口過密問題を平和的に解決しようと、悪魔の更生を試みる地獄の王女チャーリー・モーニングスター。彼女がオープンした「ハズビン・ホテル」での物語を描いた本シリーズは、ブラックジョーク満載の世界観とキャッチーな音楽で世界中のファンを魅了し、大きな話題となっています。

今回のPOP UP SHOPでは、主人公のチャーリーをはじめ、彼女のパートナーであるヴァギー、ラジオデーモンの異名を持つアラスター、セクシー俳優のエンジェル・ダストなど、個性豊かなキャラクターたちにフィーチャー。マスコット、アパレル、生活雑貨など、日常でも作品の世界観を楽しめるグッズを多数ご用意しました。会場内には、本作のエグゼクティブプロデューサー兼クリエイターであるヴィヴィアン・メドラーノ氏の直筆サインの展示も予定しております。

◆「ぽってり」「ぷにぷに」な描き起こしイラストグッズが11月7日に登場！

今回のグッズは、シーズン1の印象的なシーンを中心に展開されるほか、二頭身でぷにぷにとしたタッチの新たな描き起こしイラストを使用したアイテムも登場します。

POP UP SHOP概要

- タイトル：「ハズビン・ホテルへようこそ」POP UP SHOP- 会期：2025年11月7日（金）～11月24日（月）- 会場：池袋PARCO本館6F 0％ IKEBUKURO （東京都豊島区南池袋1-28-2）- 営業時間：11:00～21:00- 主催・企画制作：株式会社グレイ・パーカー・サービス- 協力：株式会社Juice- 特設サイト：https://info.grayparkaservice.com/hazbinhotel/ikebukuro/

※混雑状況により、入場制限を設ける場合がございます。

※企画内容は予告なく変更となる可能性がございます。

※イベントの詳細やグッズの在庫状況等は、株式会社Juice公式X（@Juice_inc_(https://x.com/Juice_inc_)）にて随時更新します。

会場では「ハズビン・ホテルへようこそ」のキャラクターたちが皆様をお迎え！

アニメの世界観を表現した装飾のほか、キャラクターたちと一緒に撮影できるフォトスポットもご用意しています。

グッズ情報（一部）

商品は、POP UP SHOPのほか、グレイ・パーカー・サービス公式オンラインストア「ゴリランド」で購入可能です。

※11月7日（金）11時より販売開始

特設サイト :https://info.grayparkaservice.com/hazbinhotel/ikebukuro/商品やイベントの詳細はこちら

◆おすわりマスコット（全7種）

◆トレーディングカードホルダー（全5種）

◆デイリーユーストートバッグ（全2種）

◆トレーディングホログラム缶バッジinカプセル （全16種）

◆トレーディングアクリルミラーステッカー（全16種）

◆バスタオル

◆フェイスタオル

◆ファニーフェイスなハンドタオル（全8種）

◆2個セットPVCポーチ

◆パーカー（全2種）

◆撥水マグカップ

一部のグッズを掲載しています。すべてのグッズは下記のサイトよりご覧ください。

特設サイトはこちら :https://info.grayparkaservice.com/hazbinhotel/ikebukuro/

ノベルティ情報

商品を2,200円（税込）ご購入ごとにトランプ風クリアカード（全11種）をランダムで1枚プレゼント！

詳細が決まり次第、株式会社Juice公式X（@Juice_inc_(https://x.com/Juice_inc_)）で告知させていただきます。

※カプセルトイの金額は含めません。

※ノベルティはなくなり次第終了となります。

【「ハズビン・ホテルへようこそ」作品概要】

「ハズビン・ホテルへようこそ」は、地獄の王女チャーリーが、王国の人口過剰を平和的に解消するため、悪魔を更生させるという一見不可能な目標を追い求めるミュージカルアニメです。天使たちが年に１度行う「エクスターミネーション」の後、彼女は宿泊客が天国へ「チェックアウト」することを願い、ホテルを開業します。

ヴィヴィアン・メドラーノ氏による本シリーズは、2019年にYouTubeで公開され瞬く間に1億1700万回以上の再生回数を記録し熱狂的な世界的なファン層を獲得した人気パイロット版アニメを基にしています。大人向けのユーモア、忘れられないキャラクター、耳に残るミュージカルナンバーが融合し、完全にオリジナルでユニークな世界を創り出しています。日本では個性豊かな日本語吹替版キャストも大きな注目を集め、国内外で社会現象を巻き起こしている話題作です。



シーズン2、配信開始！

「ハズビン・ホテルへようこそ」シーズン2は10月29日に配信開始。全8話で構成され、11月19日まで毎週2話ずつ配信されます。本シリーズはプライムビデオにて、世界240以上の国と地域で視聴可能です。

〇プライムビデオ作品ページ

https://www.amazon.co.jp/gp/video/detail/B0CLM8CW52/ref=atv_dp_share_cu_r

【お客様から本件に関するお問い合わせ】

- 商品に関するお問い合わせ株式会社グレイ・パーカー・サービス info@grayparkaservice.com- POP UP SHOPに関するお問い合わせ株式会社Juice info@juice-inc.jp

※写真はサンプルです。実際の商品とは若干異なる場合がございます。

(C) Amazon and A24 Films LLC

株式会社グレイ・パーカー・サービス

株式会社グレイ・パーカー・サービスでは、「ちいかわ」「ナガノキャラクターズ」「mofusand」「コウペンちゃん」「可愛い嘘のカワウソ」をはじめとする様々なキャラクターのグッズ制作を行っています。私たちが大切にしているのは、新しいキャラクターや商品をどんどん発信するだけではなく、ファンの方の満足感も大切にすること。ファンの方の気持ちを第一にしたものづくりで、これからもニーズに応え続けていきます。

〇会社名：株式会社グレイ・パーカー・サービス

〇所在地：東京都中央区新川1－6－11 ニューリバータワー7F

〇代表取締役：石綿幸治

〇設立：2012年8月23日

〇HP：https://grayparkaservice.com/

〇業務内容：雑貨等グッズの制作・販売、キャラクターデザイン制作、セールスプロモーション企画・制作、イベント企画・運営、公式通販サイト運営