【新登場】MiraiMind公式マスコット「MMちゃん」誕生

Hello Group Japan株式会社

AIキャラクター・コミュニティアプリ「MiraiMind」を運営するハローグループジャパン株式会社（所在地：東京都）は、公式マスコットキャラクター「MMちゃん」を発表いたしました。

また、MMちゃんの魅力をより多くのユーザーに楽しんでいただけるよう、20種類以上の新表情スタンプを公開し、日常のコミュニケーションをさらに盛り上げてまいります。

■「MMちゃん」誕生の背景

MiraiMindは、ユーザー一人ひとりの創作活動や交流に寄り添い、心地よい体験を提供することを目指しています。その理念を象徴する存在として誕生したのが、公式マスコット「MMちゃん」です。

キャラクターのモチーフとして「猫」を選んだ理由は、MiraiMindの頭文字「MM」の形が猫耳に似ていることにあります。猫は古くから「癒し」や「かわいらしさ」を象徴する存在であり、MiraiMindが大切にしている“ユーザーの日常に寄り添い、安心感や楽しさを届ける”という思いとも重なります。

幾度ものデザイン検討と調整を経て誕生したMMちゃんは、丸みを帯びたフォルムと優しい色合い、大きな瞳を特徴とし、誰からも愛される“癒しの存在”を目指しています。

■なぜ「MMちゃん」なのか

アプリ内に表示されるMMちゃんの様子

MMちゃんの誕生には、MiraiMindのサービス名に込められた「MM」という文字が大きく関係しています。

「MM」のモチーフ：アルファベット「M」の形が猫耳を思わせることから着想しました。癒やしの象徴：猫は古くから「癒やし」や「幸運」のシンボルとされ、人々の心を和ませてきました。国際的に愛されるキャラクター：言語や文化の壁を越えて、猫は世界中で愛されるモチーフであり、グローバルなコミュニケーションの架け橋になると考えました。

デザイン制作にあたっては、何度も形や表情の調整を重ね、親しみやすさ・可愛らしさ・安心感のバランスを追求。その結果、現在のMMちゃんが公式マスコットとして選ばれました。

MMちゃんは単なるシンボルではなく、ユーザーの創作意欲を刺激し、コミュニティに温かみを添える「仲間」としての役割を担っています。

■ 20種類以上の新表情スタンプを公開

新たにMiraiMind内で使用できるオリジナルスタンプ を追加いたしました。日常の気持ちを可愛く表現できるバリエーション豊かなスタンプを揃えています。

今回新たに公開されたMMちゃんの表情スタンプは、笑顔や泣き顔、驚き顔、照れ顔など、日常のさまざまな感情を表現した20種類以上のバリエーションを揃えています。

これにより、ユーザーはMiraiMindアプリ内のコミュニケーションやSNSでの交流において、より自分らしく気持ちを表現することが可能になりました。

■ デザイナーコメント

「MMちゃんは、MiraiMindにとって単なるキャラクターではなく、ユーザーの皆さまの毎日に寄り添う存在です。かわいさと癒しを届けながら、創作や交流の楽しさをより一層広げていけるよう努めてまいります。」

■ 今後の展開

MiraiMindでは、MMちゃんを通じて“より身近で楽しいコミュニケーション体験”を提供してまいります。

今後は、MMちゃんを活用した限定グッズやコラボレーション企画、さらには特設コンテンツなど、多彩な展開を予定しております。

■ サービス概要

MiraiMind（ミライマインド）

サービス名：MiraiMind（ミライマインド）~あなたの「推し」を、あなたの手で~

提供内容：AIキャラクターとの会話、画像生成、Vtuber配信 など

公式サイト／リンク：

IOS: https://apps.apple.com/app/miraimind/id6502377840

AND：https://play.google.com/store/apps/details?id=com.immomo.miraimind

公式サイト：https://miraimind.hellogroupjapan.com/

■ お問い合わせ

会社名：ハローグループジャパン株式会社

担当部署：MiraiMind運営事務局

メール：raburo.support@hellogroup.com

公式SNS：@MiraiMind