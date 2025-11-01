株式会社エーデルワイス沖縄が展開する洋菓子ブランド「エーデルワイス沖縄」「アンテノール沖縄」「MAKE BAKE℃」にて、テイクアウトの予約受付・管理システム「テイクイーツ」を導入

株式会社ランプ

株式会社ランプ（京都府京都市、代表取締役：河野 匠）の提供するテイクアウト特化の注文受付・管理システム「テイクイーツ」が、株式会社エーデルワイス沖縄（沖縄県中頭郡、代表取締役社長：大城 馨）が運営する洋菓子ブランド「エーデルワイス沖縄」「アンテノール沖縄」「MAKE BAKE℃」の一部店舗に導入されました。

導入の背景

株式会社エーデルワイス沖縄では、これまでクリスマスケーキの予約を電話と店頭で受け付けており、注文の集計や在庫管理に毎年多くの時間を費やしていました。こうした課題を解決するため、より効率的な運用を目指して新たな仕組みの導入を検討されていました。

そのような中で、「テイクイーツ」は洋菓子業界での豊富な導入実績に加え、テイクアウト予約業務の効率化を実現できるシステムである点を高く評価いただき、今回の導入にいたりました。

「テイクイーツ」を導入することで、お客様は24時間いつでも、どこからでも商品の予約注文が可能になります。

店舗運営の面では、予約注文を店舗別・商品別に簡単に集計できるほか、店頭や電話での予約注文も管理画面上で入力・管理できるため、テイクイーツの管理画面だけで全店舗の受注状況や在庫状況を一元的に把握できるようになります。

これにより、課題となっていた注文・在庫の集計にかかる時間が大幅に短縮され、来店されたお客様への在庫確認やご案内も迅速に行えるようになりました。

このように「テイクイーツ」は、お客様には便利な予約体験を、店舗には効率的な運営をもたらす、双方にメリットのあるサービスとなっています。

エーデルワイス沖縄の「テイクイーツ」を活用したネット予約サービスの概要

＜テイクイーツ導入店舗＞（敬称略・順不同）

エーデルワイス沖縄- 注文サイトURL- - 通常の予約：https://edelweiss-okinawa.take-eats.jp/- - クリスマスケーキの予約：https://edelweiss-okinawa-xmas.take-eats.jp/- 受取可能店舗- - デパートリウボウ店アンテノール沖縄- 注文サイトURL- - 通常の予約：https://antenor-okinawa.take-eats.jp/- - クリスマスケーキの予約：https://antenor-okinawa-xmas.take-eats.jp/- 受取可能店舗- - デパートリウボウ店MAKE BAKE℃- 注文サイトURL- - 通常の予約：https://makebake.take-eats.jp/- - クリスマスケーキの予約：https://makebake-xmas.take-eats.jp/- 受取可能店舗- - サンエー具志川メインシティ店- - サンエー那覇メインプレイス店- - サンエー西原シティ店- - サンエーつかざんシティ店- - サンエーしおざきシティ店

＜注文することができる商品（一部）＞

エーデルワイス沖縄／フレーズ・エクラン：\27,000

口どけなめらかな生クリームと、苺をふんだんに使用した大人数で楽しめるパーティーサイズのスペシャルケーキです。

※クリスマス限定商品です

「テイクイーツ」とは

「テイクイーツ」は、食品小売店や飲食店向けのテイクアウト特化の注文受付・管理システムで、全国2,800店舗以上に導入されています。

新型コロナウイルスの影響が落ち着きつつある中、親族との集まりや友人とのパーティーなど、「店で食品を購入し自宅で楽しむ」機会が増加しています。

これに伴い、店舗の混雑による長時間の待ち時間や、電話予約の必要性など、顧客の不便さが目立つようになってきました。

一方、店舗側も深刻な人手不足の中、店頭や電話対応などのデジタル化の遅れにより、非効率な営業を余儀なくされています。

「テイクイーツ」は、弁当やスイーツなどを販売する店舗にカスタマイズ可能な注文サイトを提供します。これにより、店舗は最短即日でオンラインでの事前予約と決済の受付を簡単に開始できます。

サービスサイトURL：https://take-eats.jp/

電話や店頭での注文受付に伴う業務の非効率性や聞き間違いによるトラブルを解消し、紙やFAXによるアナログ管理から脱却することで、店舗の"DX"（デジタルトランスフォーメーション）を推進します。

また、顧客にとっても、スマートフォンで24時間いつでも簡単に注文でき、待ち時間なしで商品を受け取れるため、店舗と顧客の双方にとって便利で快適な購買体験を実現します。

現在、「テイクイーツ」は全国2,800店舗以上で導入され、累計注文回数は90万件を突破しています（2025年9月時点）。

株式会社ランプについて

2017年の創業以来、「デジタルの力で地域社会を灯す」というビジョンを掲げ、京都を拠点に150社以上のWEBマーケティングを支援してきました。

そして2020年、コロナ禍において"食"の領域から地域に貢献したいという想いから、［テイクイーツ］をリリースしました。

会社概要

会社名：株式会社ランプ

URL：https://lamp.jp

代表者：代表取締役 河野 匠

所在地：

［京都本社］

京都府京都市下京区七条通烏丸東入真苧屋町214番地 京都駅第5ビル5F

［東京オフィス］

東京都港区港南2-15-1 品川インターシティA棟 22階

設立：2017年2月

資本金：9億6千万円（資本準備金含む）

主な事業内容：テイクアウトの予約受付・管理システム「テイクイーツ」の開発・販売