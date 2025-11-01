Nao’ymt、25周年プロジェクト第11弾『皆既』を11/1配信。ついに三浦大知とのデュエット――集大成にふさわしいシネマティック・アンセム

The Orchard Japan

音楽家・Nao’ymtが展開する25周年記念プロジェクト『矢的直明2025』。1月1日の「End of the World」で“終わり”から始まり、平和や愛、悲しみ、四季をめぐって“命への賛歌”を紡いできた物語が、第11弾『皆既』で大きな節目を迎える。『Inside Your Head』（2008）での邂逅から約17年、多くの曲を託し、『球体』（2018）をともに作った深い歴史をもつ三浦大知との“デュエット”が、ついに結実した。

サウンドは低速のうねりに照準を合わせたBPM64。静謐なヴァースから、サビで視界が一気にひらけるダイナミクス。ハイブリッドなドラムが鼓動を刻み、ストリングスがスケールを与え、歪んだカッティングギターが緊張を裂く。ファースト・ヴァースはNao、セカンド・ヴァースは三浦。サビでふたりの声が重なるたび、影に差す光が濃くなる。ブリッジからのアドリブの掛け合いに魂が震える。

タイトルの「皆既」はAll Eclipsedを示す言葉。英詞〈All eclipsed / … Raise your head high / Stand in the light / Hold what matters most〉が語るのは、終わりから始まった世界を、もう二度と終わらせないという強い意思だ。すべてが影に覆われても、自分を信じて光の中に立つ――その決意が、ふたりの伸びやかなボーカルに宿る。

プロダクションはNao'ymtが一貫して手がけ、マスタリングはDave Kutch（The Weeknd／Billie Eilish ほか）。

『皆既』は、“ついに”の歓びと“集大成”の重みが同居する一曲として、2025年の物語を力強く前へ進める。

|| リリース情報

Nao’ymt feat. 三浦大知『皆既』

配信日：2025年11月1日

https://orcd.co/11_kaiki

クレジット：Written, Produced, Performed & Mixed by Nao’ymt / Vocals: Nao’ymt, 三浦大知 / Mastered by Dave Kutch

レーベル：YMT Productions Inc.

|| Nao’ymt プロフィール

東京都千代田区出身。作詞・作曲・トラックメイクを一貫して担い、三浦大知、安室奈美恵、AI、山下智久のプロデュースワークを通じて、日本の音楽シーンに大きな影響を与えてきた。自身の歌唱にも定評がある。

代表作『球体』（三浦大知）は「日本の美と輪廻転生」を主題に、日本各地でフィールドレコーディングした四季の音を取り入れた全17曲のコンセプチュアル・アルバムで、音楽を介して土地と時間、精神をつなぐ文学的かつ芸術的な試みとして高く評価された。

安室奈美恵には『Baby Don’t Cry』『Get Myself Back』など計28曲を提供し、小室哲哉に次ぐ提供数を誇る。

アンビエントやインストゥルメンタルでも先駆的な活動を展開し、Ableton Japan、名古屋芸術大学、バンタンミュージックアカデミーでの講義を通じて後進の育成にも尽力。2025年には大阪・関西万博の公式ドローンショーの音楽を手がけ、閉会式では音楽監督も務めたほか、ゲーム『DEATH STRANDING 2: ON THE BEACH』への楽曲提供など、ジャンルを越えて活躍の幅をさらに広げている。

|| 三浦大知 プロフィール

1987年8月24日沖縄県生まれ。1997年にFolderのメインボーカルとしてデビューし、2005年「Keep It Goin’ On」でソロ活動を開始した。天性の歌声と精緻なリズム、世界水準のダンスで観客を魅了し、コレオやソングライティングまで自ら手がける。2012年の日本武道館、2013年の横浜アリーナ、2017年の国立代々木第一体育館で単独公演を成功させ、MTV VMAJ「ベストR&B賞」を2014～2017年に連続受賞、2014 MTV EMAでは「Best Japan Act」に選ばれた。2017年「EXCITE」で自身初のオリコン週間1位を獲得し、アルバム『HIT』を発表、レコード大賞優秀作品賞や日本有線大賞優秀賞を受け、紅白に初出場した。2018年は大阪城ホール公演や武道館2daysを実現し、ベスト盤『BEST』や「Be Myself」をリリース、VMAJ「Artist of the Year」を受賞し、映画『ドラゴンボール超 ブロリー』主題歌「Blizzard」でも注目を集め、紅白に2年連続で出場した。2019年には「天皇陛下御在位三十年記念式典」で琉歌「歌声の響」を歌い、ツアーファイナルの大阪城ホール公演映像と「片隅 / Corner」を同時リリースした。以降も「I’m Here」「Antelope」「Backwards」「燦燦」「Horizon Dreamer / Polytope」などを発表し、音楽シーンの最前線を更新し続けている。

