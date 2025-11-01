恵比寿 Cheese Tavern CASCINA（チーズタバーンカシーナ）クリスマス特別コースのご予約受付開始致します

株式会社　EDGE


チーズ専門イタリアンレストランCheese Tavern CASCINAクリスマスディナー～“炎のライブ演出”で仕上げるチーズパスタのクリスマス限定新作～


チーズ専門のイタリアンレストランCheese Tavern CASCINA（チーズタバーンカシーナ）のクリスマス特別ディナーコースをご用意致しました。ウニ、キャビア、オマール海老、牛フィレなどの高級食材にシェフが厳選したチーズを合わせたクリスマス特別コースです。



コースの象徴する一皿としてご用意するのは、“炎のライブ演出”で仕上げるチーズパスタのクリスマス限定新作「平目のヴァプールとカラスミのクリーミーパスタ　～ペコリーノ・ロマーノ～」


イタリア産ペコリーノ・ロマーノの深いコクに、カラスミの旨味と塩味が優雅に重なり合うパスタです。クリスマスディナーでしか味わうことのできない、特別な料理をお楽しみください。


クリスマスディナーコース

●提供期間：2025年12月24日から25日


（24日、25日はクリスマスディナーコースのみ)



●料金：お一人様 12,000円（税込13,200円）



●コース内容　


【アミューズ】 北海道産ウニとキャビアのフラン


【前菜】


・寒ブリのカルパッチョ 菜の花と熟成ミモレット


・オマール海老のマリネ 蕪のソース


・ハモンイベリコ・ベジョータと洋梨のマリネ　



【魚料理】平目のヴァプールとカラスミのクリーミーパスタ


【肉料理】牛フィレ肉とフォアグラのロッシーニ トリュフソース


【デザート】 クリスマスデザート


【カフェ】コーヒーもしくは紅茶



※季節や仕入れ状態によってコース内容や品数が変わります。


※料理写真はイメージです。



注意事項


・2025年12月24日～25日までのクリスマス期間限定プランです。


・コースのご注文は2名様より承ります。


・お席の指定はできません。


・滞在時間は2時間制とさせていただいております。


クリスマスランチコース

ブッラータチーズ、本マグロの中トロカルパッチョ、Cheese Tavern CASCINAのスペシャリテ【炎のカルボナーラ】など人気商品を集めたクリスマス限定のランチコースです。



● 提供期間：2025年12月20日から25日



●料金：お一人様　6,000円（税込6,600円）※　ドリンク2杯付き



●コース内容



【乾杯酒】ドリンク2杯付き（ノンアルコール対応可能）
【Amuse】本マグロ中トロのカルパッチョ仕立て
【Appetizer】いちごとブッラータチーズ



【Pasta】目の前で仕上げる！選べる炎のパスタシリーズ！
　　　　 ※こちらのパスタは1人1皿ではなく大皿でのご用意となります。



　　　　 マッシュルームと熟成ベーコンの炎のカルボナーラ
　　　　 ※お１人様＋220円でトリュフのせに変更(グループ全員変更となります)

【Main Dish】 牛フィレ肉のロースト　
【Desert】　　クリスマスオリジナルデザート


【cafe】　　　パン、食後カフェ付き



※季節や仕入れ状況によってコース内容や品数が変わる可能性がございます。



注意事項


・コースのメインはグループの皆様全員同じ内容でご注文をお願いいたします。


・お席は90分制とさせていただきます


Cheese Tavern CASCINA　Instagram

■Instagram　：　https://www.instagram.com/cheese.tavern.cascina/(https://www.instagram.com/cheese.tavern.cascina/)




※2025年11月時点　食べログ【チーズ料理のお店】にて全国で1番口コミ数が多い


https://tabelog.com/rstLst/RC9808/?SrtT=rvcn&Srt=D(https://tabelog.com/rstLst/RC9808/?SrtT=rvcn&Srt=D)




〈店舗概要〉



■店舗名　：　Cheese Tavern CASCINA　（チーズ タバーン カシーナ）
■ジャンル：　イタリアンレストラン
■URL　　：　https://tabelog.com/tokyo/A1303/A130302/13212074/
■所在地　：　東京都渋谷区恵比寿南1-11-2　ダイニングイノベーションビル1F
■電話番号：　03-6412-7905
■営業時間：　平日　　　


ランチ 11:30～14:30（L.O. 13:30）　/　ディナー 17:30～22:00（L.O. 21:00）
土日祝日　


ランチ 11:30～14:30（L.O. 13:30） / 　 ディナー 17:00～22:00（L.O. 21:00）
※予約状況によって閉店時間が変わる場合がございます
■席数　　：　45席
■チャージ：　なし
■定休日　：　年中無休（年末年始を除く）
■店舗面積：　50坪
■平均予算：　ランチ　2,500円、　ディナー　7,000円



＜株式会社Edge 会社概要＞



株式会社Edgeでは、商品やサービスを通じて、お客様にGOOD EXPERIENCE＜素晴らしい体験＞を提供することをミッションに掲げております。

■会社名　：株式会社Edge　(エッジ)
■所在地　：東京都渋谷区恵比寿南1-16-7　エビスツイン仁平ビル501号室
■電話番号：03-6412-7964
■代表者　：代表取締役社長　高田　賢介
■事業内容：外食における店舗の企画　飲食店の経営及び飲食店運営の受託　飲食店経営指導　酒類、たばこ類の販売　新店舗展開に関する立案と市場調査　飲食店従事者の教育及び指導　広告、宣伝に関する企画ならびに制作　新商品の企画、開発および市場調査
■設立　　：2001年8月
■URL　　：http://www.ed-ge.co.jp/index.html