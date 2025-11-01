恵比寿 Cheese Tavern CASCINA（チーズタバーンカシーナ）クリスマス特別コースのご予約受付開始致します
チーズ専門イタリアンレストランCheese Tavern CASCINAクリスマスディナー～“炎のライブ演出”で仕上げるチーズパスタのクリスマス限定新作～
チーズ専門のイタリアンレストランCheese Tavern CASCINA（チーズタバーンカシーナ）のクリスマス特別ディナーコースをご用意致しました。ウニ、キャビア、オマール海老、牛フィレなどの高級食材にシェフが厳選したチーズを合わせたクリスマス特別コースです。
コースの象徴する一皿としてご用意するのは、“炎のライブ演出”で仕上げるチーズパスタのクリスマス限定新作「平目のヴァプールとカラスミのクリーミーパスタ ～ペコリーノ・ロマーノ～」
イタリア産ペコリーノ・ロマーノの深いコクに、カラスミの旨味と塩味が優雅に重なり合うパスタです。クリスマスディナーでしか味わうことのできない、特別な料理をお楽しみください。
クリスマスディナーコース
●提供期間：2025年12月24日から25日
（24日、25日はクリスマスディナーコースのみ)
●料金：お一人様 12,000円（税込13,200円）
●コース内容
【アミューズ】 北海道産ウニとキャビアのフラン
【前菜】
・寒ブリのカルパッチョ 菜の花と熟成ミモレット
・オマール海老のマリネ 蕪のソース
・ハモンイベリコ・ベジョータと洋梨のマリネ
【魚料理】平目のヴァプールとカラスミのクリーミーパスタ
【肉料理】牛フィレ肉とフォアグラのロッシーニ トリュフソース
【デザート】 クリスマスデザート
【カフェ】コーヒーもしくは紅茶
※季節や仕入れ状態によってコース内容や品数が変わります。
※料理写真はイメージです。
注意事項
・2025年12月24日～25日までのクリスマス期間限定プランです。
・コースのご注文は2名様より承ります。
・お席の指定はできません。
・滞在時間は2時間制とさせていただいております。
詳細を見る :
https://tabelog.com/tokyo/A1303/A130302/13212074/
クリスマスランチコース
ブッラータチーズ、本マグロの中トロカルパッチョ、Cheese Tavern CASCINAのスペシャリテ【炎のカルボナーラ】など人気商品を集めたクリスマス限定のランチコースです。
● 提供期間：2025年12月20日から25日
●料金：お一人様 6,000円（税込6,600円）※ ドリンク2杯付き
●コース内容
【乾杯酒】ドリンク2杯付き（ノンアルコール対応可能）
【Amuse】本マグロ中トロのカルパッチョ仕立て
【Appetizer】いちごとブッラータチーズ
【Pasta】目の前で仕上げる！選べる炎のパスタシリーズ！
※こちらのパスタは1人1皿ではなく大皿でのご用意となります。
マッシュルームと熟成ベーコンの炎のカルボナーラ
※お１人様＋220円でトリュフのせに変更(グループ全員変更となります)
【Main Dish】 牛フィレ肉のロースト
【Desert】 クリスマスオリジナルデザート
【cafe】 パン、食後カフェ付き
※季節や仕入れ状況によってコース内容や品数が変わる可能性がございます。
注意事項
・コースのメインはグループの皆様全員同じ内容でご注文をお願いいたします。
・お席は90分制とさせていただきます
※2025年11月時点 食べログ【チーズ料理のお店】にて全国で1番口コミ数が多い
https://tabelog.com/rstLst/RC9808/?SrtT=rvcn&Srt=D(https://tabelog.com/rstLst/RC9808/?SrtT=rvcn&Srt=D)
〈店舗概要〉
■店舗名 ： Cheese Tavern CASCINA （チーズ タバーン カシーナ）
■ジャンル： イタリアンレストラン
■URL ： https://tabelog.com/tokyo/A1303/A130302/13212074/
■所在地 ： 東京都渋谷区恵比寿南1-11-2 ダイニングイノベーションビル1F
■電話番号： 03-6412-7905
■営業時間： 平日
ランチ 11:30～14:30（L.O. 13:30） / ディナー 17:30～22:00（L.O. 21:00）
土日祝日
ランチ 11:30～14:30（L.O. 13:30） / ディナー 17:00～22:00（L.O. 21:00）
※予約状況によって閉店時間が変わる場合がございます
■席数 ： 45席
■チャージ： なし
■定休日 ： 年中無休（年末年始を除く）
■店舗面積： 50坪
■平均予算： ランチ 2,500円、 ディナー 7,000円
＜株式会社Edge 会社概要＞
株式会社Edgeでは、商品やサービスを通じて、お客様にGOOD EXPERIENCE＜素晴らしい体験＞を提供することをミッションに掲げております。
■会社名 ：株式会社Edge (エッジ)
■所在地 ：東京都渋谷区恵比寿南1-16-7 エビスツイン仁平ビル501号室
■電話番号：03-6412-7964
■代表者 ：代表取締役社長 高田 賢介
■事業内容：外食における店舗の企画 飲食店の経営及び飲食店運営の受託 飲食店経営指導 酒類、たばこ類の販売 新店舗展開に関する立案と市場調査 飲食店従事者の教育及び指導 広告、宣伝に関する企画ならびに制作 新商品の企画、開発および市場調査
■設立 ：2001年8月
■URL ：http://www.ed-ge.co.jp/index.html