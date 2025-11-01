恵比寿 Cheese Tavern CASCINA（チーズタバーンカシーナ）クリスマス特別コースのご予約受付開始致します

チーズ専門イタリアンレストランCheese Tavern CASCINAクリスマスディナー～“炎のライブ演出”で仕上げるチーズパスタのクリスマス限定新作～

チーズ専門のイタリアンレストランCheese Tavern CASCINA（チーズタバーンカシーナ）のクリスマス特別ディナーコースをご用意致しました。ウニ、キャビア、オマール海老、牛フィレなどの高級食材にシェフが厳選したチーズを合わせたクリスマス特別コースです。

コースの象徴する一皿としてご用意するのは、“炎のライブ演出”で仕上げるチーズパスタのクリスマス限定新作「平目のヴァプールとカラスミのクリーミーパスタ ～ペコリーノ・ロマーノ～」

イタリア産ペコリーノ・ロマーノの深いコクに、カラスミの旨味と塩味が優雅に重なり合うパスタです。クリスマスディナーでしか味わうことのできない、特別な料理をお楽しみください。

クリスマスディナーコース

●提供期間：2025年12月24日から25日

（24日、25日はクリスマスディナーコースのみ)

●料金：お一人様 12,000円（税込13,200円）

●コース内容

【アミューズ】 北海道産ウニとキャビアのフラン

【前菜】

・寒ブリのカルパッチョ 菜の花と熟成ミモレット

・オマール海老のマリネ 蕪のソース

・ハモンイベリコ・ベジョータと洋梨のマリネ

【魚料理】平目のヴァプールとカラスミのクリーミーパスタ

【肉料理】牛フィレ肉とフォアグラのロッシーニ トリュフソース

【デザート】 クリスマスデザート

【カフェ】コーヒーもしくは紅茶

※季節や仕入れ状態によってコース内容や品数が変わります。

※料理写真はイメージです。

注意事項

・2025年12月24日～25日までのクリスマス期間限定プランです。

・コースのご注文は2名様より承ります。

・お席の指定はできません。

・滞在時間は2時間制とさせていただいております。

詳細を見る :https://tabelog.com/tokyo/A1303/A130302/13212074/クリスマスランチコース

ブッラータチーズ、本マグロの中トロカルパッチョ、Cheese Tavern CASCINAのスペシャリテ【炎のカルボナーラ】など人気商品を集めたクリスマス限定のランチコースです。

● 提供期間：2025年12月20日から25日

●料金：お一人様 6,000円（税込6,600円）※ ドリンク2杯付き

●コース内容

【乾杯酒】ドリンク2杯付き（ノンアルコール対応可能）

【Amuse】本マグロ中トロのカルパッチョ仕立て

【Appetizer】いちごとブッラータチーズ



【Pasta】目の前で仕上げる！選べる炎のパスタシリーズ！

※こちらのパスタは1人1皿ではなく大皿でのご用意となります。



マッシュルームと熟成ベーコンの炎のカルボナーラ

※お１人様＋220円でトリュフのせに変更(グループ全員変更となります)



【Main Dish】 牛フィレ肉のロースト

【Desert】 クリスマスオリジナルデザート

【cafe】 パン、食後カフェ付き

※季節や仕入れ状況によってコース内容や品数が変わる可能性がございます。

注意事項

・コースのメインはグループの皆様全員同じ内容でご注文をお願いいたします。

・お席は90分制とさせていただきます

Cheese Tavern CASCINA Instagram

■Instagram ： https://www.instagram.com/cheese.tavern.cascina/(https://www.instagram.com/cheese.tavern.cascina/)

※2025年11月時点 食べログ【チーズ料理のお店】にて全国で1番口コミ数が多い

https://tabelog.com/rstLst/RC9808/?SrtT=rvcn&Srt=D(https://tabelog.com/rstLst/RC9808/?SrtT=rvcn&Srt=D)

〈店舗概要〉

■店舗名 ： Cheese Tavern CASCINA （チーズ タバーン カシーナ）

■ジャンル： イタリアンレストラン

■URL ： https://tabelog.com/tokyo/A1303/A130302/13212074/

■所在地 ： 東京都渋谷区恵比寿南1-11-2 ダイニングイノベーションビル1F

■電話番号： 03-6412-7905

■営業時間： 平日

ランチ 11:30～14:30（L.O. 13:30） / ディナー 17:30～22:00（L.O. 21:00）

土日祝日

ランチ 11:30～14:30（L.O. 13:30） / ディナー 17:00～22:00（L.O. 21:00）

※予約状況によって閉店時間が変わる場合がございます

■席数 ： 45席

■チャージ： なし

■定休日 ： 年中無休（年末年始を除く）

■店舗面積： 50坪

■平均予算： ランチ 2,500円、 ディナー 7,000円

＜株式会社Edge 会社概要＞

株式会社Edgeでは、商品やサービスを通じて、お客様にGOOD EXPERIENCE＜素晴らしい体験＞を提供することをミッションに掲げております。



■会社名 ：株式会社Edge (エッジ)

■所在地 ：東京都渋谷区恵比寿南1-16-7 エビスツイン仁平ビル501号室

■電話番号：03-6412-7964

■代表者 ：代表取締役社長 高田 賢介

■事業内容：外食における店舗の企画 飲食店の経営及び飲食店運営の受託 飲食店経営指導 酒類、たばこ類の販売 新店舗展開に関する立案と市場調査 飲食店従事者の教育及び指導 広告、宣伝に関する企画ならびに制作 新商品の企画、開発および市場調査

■設立 ：2001年8月

■URL ：http://www.ed-ge.co.jp/index.html