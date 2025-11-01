【TAC実用講座】今なら10％OFFの大チャンス！「続かない」を「続く」に変える特別講座

TAC株式会社

「集中したいのに気が散る」「立てた計画が続かない」──そんな悩みを抱えていませんか？

多くの人がつまずく原因は、計画ではなく“自分の内側にあるブレーキ”です。

この講座では、『7つの習慣』の第1の習慣「主体的である」に焦点を当て、自分の行動を自分で選び取る力を養います。

セルフコーチングの手法を取り入れながら、「なぜ学ぶのか」「何を大切にしたいのか」を明確にし、モチベーションに頼らず行動を継続できる思考と習慣を身につけます。

■ この講座で得られること

・感情や状況に左右されず、安定して学びを続けられる

・「やらなければ」から「やりたい」へ意識が変わる

・仕事・家庭・学習など、あらゆる場面に応用できる行動習慣が身につく

■ キャンペーン概要

- 期間：2025年11月1日（土）～11月30日（日）- 講座名：「7つの習慣 Present 第1の習慣 × セルフコーチング」- 特典：受講料 10％OFF

▼詳細・お申し込みはこちら（11/1 公開）

[7つの習慣 Present 第1の習慣 × セルフコーチング]

https://www.tac-school.co.jp/kouza_jituyo/jituyo_crs_idx.html#7habit

