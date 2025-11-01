沖縄初!! サイエンスが手掛けるミライの暮らしが今後、ファンスタイルのマンションへ標準搭載決定!

株式会社サイエンス

ファインバブルを独自の技術で効率よく吐水する技術を多種多様な分野に導入し、人々の暮らしをより豊かにすることを目的とする株式会社サイエンス（所在地:大阪市淀川区、代表取締役社長 水上康洋、以下当社）は、この度、株式会社ファンスタイル（本社：沖縄県那覇市、代表取締役社長：畑地 茂、以下、ファンスタイル）と共同で、当社の持つミラブルテクノロジーを活用したミライの住まいづくりプロジェクト「Innovation Life Project 結-Yui-」を、共同開発いたしました。今後ファンスタイルが開発・販売する新築分譲マンションに、各製品を標準搭載することをお知らせいたします。

●背景 ～最新技術と文化の“結び”が生む、新しいライフスタイル～

当社は、創業以来「水と空気で世界を変える」を掲げ、家庭のあらゆる場所で快適かつ健康的な新習慣を提供してきました。家中すべての水栓からキレイな水を供給するセントラル型浄活水装置「サイエンスウォーターセキュリティ」をはじめ、超微細な気泡「ファインバブル」を活かした入浴装置「ミラバス」やシャワーヘッド「ミラブルシリーズ」を製造販売し、ミラブルシリーズは累計販売本数170万本を突破する大ヒット商品となっております。

今回の「Innovation Life Project 結-Yui-」は、サイエンスが培ってきた技術力と、ファンスタイルが大切にしてきた“結（ゆい）”という沖縄の助け合いの文化が融合したプロジェクトです。この取り組みを通じ、何か特別なことをするのではなく、毎日の生活の中で自然にSDGsへ貢献できる「持続可能な快適さ」を実現します。

●商品概要

【Water Security 結 -Yui-】

セントラル型浄活水装置を給水口に設置し、家庭内すべての蛇口から浄活水を供給。料理、入浴、洗顔、洗濯などあらゆる生活シーンで、安心・安全な水環境を提供します。

【Mirabath 結 -Yui-】

直径約0.003mm程度のマイクロバブルを浴槽に超過密度的に発生。マイナスの電荷をもつマイクロバブルが、プラスの電荷をもつ皮膚汚れなどに付着、浮力で浮かせて取り除きます。マイクロバブルが身体のすみずみまで届き、擦り洗いをすることなく、やさしく全身を洗浄。肌への摩擦を抑えながら、汚れ・臭い・老廃物を除去し、温まりも実感。

【Mirable 結 -Yui-】

シャワーヘッド。ウルトラファインバブルを独自の技術で吐水させることで効率よく洗浄を叶えます。3種類の水流モード（高濃度トルネードミスト／ストレットストレート／ウォームストレート）で、毛穴汚れの洗浄と肌へのうるおいを実現。※下記製品の色は変更する可能性があります

●今後の展開

当社は、今後も沖縄においてファンスタイルと連携し、水の力で人々の健康とQOL向上に努め、「ミライの暮らし」のスタンダードを創造してまいります。

●会社概要

社 名：株式会社サイエンス

本 社：大阪市淀川区西中島5-5-15 新大阪セントラルタワー北館5F

設 立：2007年8月7日

代 表 者：代表取締役社長 水上 康洋

事 業 内 容 : ファインバブル製品の開発・製造・販売・メンテナンス

WEBサイト : https://i-feel-science.com/

社 名：株式会社ファンスタイル

本 社：沖縄県那覇市泊1丁目2番地3 ファンスタイル泊ビル

設 立：2002年11月12日

代 表 者：代表取締役社長 畑地 茂

事 業 内 容：マンション企画・開発・販売、不動産賃貸・仲介

WEBサイト : https://www.fanstyle.co.jp/