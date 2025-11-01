日テレプラスで、舞台『日本三國』12月14日（日）19：40テレビ初放送決定！松木いっかによる漫画作品を、演出西田大輔 ×主演橋本祥平が描く“奇才軍師”の伝説物語。

株式会社ＣＳ日本

株式会社ＣＳ日本（東京都港区）が運営するＣＳチャンネル「日テレプラス ドラマ・アニメ・音楽ライブ」で、松木いっかによる漫画作品、近未来戦国史『日本三國』の舞台化のテレビ初放送が決定した。

『日本三國』は、マンガアプリ「マンガワン」＆WEBコミックサイト「裏サンデー」（ともに小学館）で2021年より連載されている漫画作品。

文明が崩壊した近未来、三つの国に分裂した日本を舞台に日本再統一を目指す青年・三角青輝の活躍を描いた架空戦記。その独特の設定とリアリティある描写が話題を呼び、歴史や架空戦記好きからも高い評価を受け支持されている。

◆放送情報

【日テレプラス 番組ページ】https://www.nitteleplus.com/program/nsangoku-stage/

【番組】舞台『日本三國』

【放送日時】12月14日（日）19：40

※放送スケジュールは変更になる場合があります

◆チャンネル情報 ※視聴にはご契約が必要です

日テレプラス ドラマ・アニメ・音楽ライブ：https://www.nitteleplus.com/

スカパー！（Ch.300）、スカパー！プレミアム（Ch.619）

J:COM（Ch.757）ほか全国CATV ひかりＴＶ（Ch.555）、auひかり

◆番組画像クレジット：(C)松木いっか／小学館 (C)舞台『日本三國』製作委員会

