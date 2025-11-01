1年間のご愛顧に感謝を込めて！11月、12月は歳末ポイント還元祭を開催

株式会社コメリ

ホームセンターの「コメリパワー」や「コメリハード&グリーン」を通し地域のライフラインであり続けたいと願う株式会社コメリ（所在地：新潟県 新潟市、代表取締役社長：捧 雄一郎）は、コメリの決済手段「コメリカード」「アクアカード」会員様特典として、2025年11月１日（土）より、「歳末ポイント還元祭」を開催いたしました。

今年も残すところ、あと２か月となりました。皆さまの１年間のご愛顧に感謝を込めて、特別企画 「歳末ポイント還元祭」 を実施いたします。

毎日の暮らしに欠かせない日用品、これからの時期に必要な暖房機器、お歳暮ギフト、鏡餅などをお買い上げの方に抽選でポイントをプレゼントするキャンペーンや、商品をお買い上げでもれなくポイントプレゼントするキャンペーンなど内容盛りだくさんです。まだコメリカード、アクアカード会員でないお客様も、入会当日のお買い物から対象になります。

今年を締めくくるお買い物は、歳末ポイント還元祭実施中のコメリで。どうぞこの機会にご利用ください。

花王×P＆G×LION合同キャンペーン

期間中、対象商品を同日同店舗お買い上げ、税込3,000円を1口として、抽選でポイントプレゼント。

対象期間：2025年11月1日(土)～2025年12月31日(水)

https://www.komeri.com/contents/campaign/2511_daily/

CORONA暖房機器ポイントキャンペーン

期間中、CORONA暖房機器をお買い上げの方に抽選でポイントプレゼント。

対象期間：2025年11月1日(土)～2025年12月31日(水)

https://www.komeri.com/contents/campaign/2511_corona/

ドウシシャ お歳暮ギフトポイントキャンペーン

期間中、対象商品を3点以上お買い上げを1口として、抽選でポイントプレゼント。

対象期間：2025年11月1日(土)～2025年12月19日(金)

https://www.komeri.com/contents/campaign/2511_doshisha/

サトウ食品×越後製菓×たいまつ食品 鏡餅・切餅ポイントキャンペーン

期間中、対象商品を同日同店舗でお買い上げ税込2,000円以上を1口として、抽選でポイントプレゼント。

対象期間：2025年11月1日(土)～2025年12月31日(水)

https://www.komeri.com/contents/campaign/2511_kagamimochi/(https://www.komeri.com/contents/campaign/2511_kagamimochi/)

Panasonic 電球・電池ポイントキャンペーン

期間中、対象商品を同日同店舗でお買い上げ税込1,500円以上を1口として抽選でポイントプレゼント。

対象期間：2025年11月1日(土)～12月31日（水）

https://www.komeri.com/contents/campaign/2511_panasonic/

ユニ・チャーム ポイントキャンペーン

期間中、対象商品を同日同店舗でお買い上げ税込2,000円以上でもれなく300ポイントプレゼント。

対象期間：2025年11月1日(土)～12月31日（水）

https://www.komeri.com/contents/campaign/2511_unicharm/

アース製薬 年末入浴剤キャンペーン

期間中、対象商品を同日同店舗でお買い上げ税込1,000円以上を1口として抽選でポイントプレゼント。

対象期間：2025年11月1日(土)～12月31日（水）

https://www.komeri.com/contents/campaign/2511_earth/

PUMA 作業用品ポイントキャンペーン

期間中、対象商品をお買い上げでポイントプレゼント。

対象期間：2025年11月1日(土)～12月31日（水）

https://www.komeri.com/contents/campaign/2511_puma/

住急番 ネズミ駆除・イタチ・ハクビシン追い出しポイントキャンペーン

期間中、ネズミ駆除・イタチ・ハクビシン追い出しサービスをご注文いただくと、もれなく5,000ポイントプレゼント。

対象期間：2025年11月1日(土)～1月31日（土）

https://www.komeri.com/contents/campaign/2511_jukyuban/

SANEI 混合栓・シャワーポイントキャンペーン

期間中、対象商品をお買い上げで、ポイントプレゼント。

対象期間：2025年10月1日(水)～12月31日（水）

https://www.komeri.com/contents/campaign/2511_sanei/

※記載されている対象商品は一例であり、詳細につきましては各キャンペーンページをご確認ください。

※本キャンペーンはコメリカードまたは、アクアカード会員様限定のキャンペーンとなっております。

※ポイント付与、商品ご発送の時期はキャンペーンにより異なります。詳しくは各キャンペーンページをご確認ください。

※コメリカード・アクアカードへのご入会はこちら

https://www.komeri-card.com/card/

開催中のキャンペーン特集ページはこちら

https://www.komeri.com/contents/campaign/?aaprid=251101

◆キャンペーンのご応募はコメリアプリが便利！お得！

アプリ限定キャンペーンや口数アップも！ポイントキャンペーンのご応募はコメリアプリが便利でお得です。

URL：https://www.komeri.com/contents/appli/all/

※コメリカード・アクアカード会員様限定のキャンペーンです。

＜コメリについて＞

地域の日々を、明るくしていきたい。



地域のライフラインでありたい、と願うコメリは

地域での生活、仕事にとって必要なものを、必要な時に揃え、

いざという時の頼りとなるのはもちろん、

地域で暮らす人たちの笑顔をつくり出す場所でもありたい、と考えています。



コメリがあることで 暮らしがアップデートし、

そこで生きる人たちの気持ちが勇気づけられ、温かくなり、明るくなっていく。

コメリが地域の人々をつないで、元気を生み出すハブになっていく。



「ここにコメリがあって、よかったね」

全国各地の一店一店、そんなお店を目指していきます。

私たちは、プロ向けからホームオーナー向けまで、資材・建材、金物・工具、園芸・農業用品を中心とした幅広い商品ラインナップで店舗を展開するホームセンターチェーンです。独自のシステムとノウハウで、お客様が必要とされる商品を、お求めやすい価格で安定的にご提供することを目標に、流通の近代化にチャレンジしています。これからも、お客様の立場に立った店づくり、お客様の声を反映した品揃え、お客様に喜んでいただける接客を心がけ、「豊かで快適な暮らし」のお役に立てるように取り組んでまいります。

オンラインショッピングサイト コメリドットコム https://www.komeri.com/shop/default.aspx

公式ホームページ https://www.komeri.bit.or.jp/



＜会社概要＞

社名：株式会社コメリ

設立：1962年7月

資本金：188億2百万円

代表者：代表取締役社長 捧 雄一郎

本社所在地：新潟県 新潟市南区清水4501番地1

事業内容：パワーおよびハード＆グリーン等のチェーンストア経営

株式上場：東京証券取引所 プライム市場

店舗数：1,227店舗(2025年10月31日現在)

北海道26、青森県21、岩手県39、宮城県36、秋田県40、山形県27、福島県52、茨城県46、栃木県39、群馬県40、埼玉県34、千葉県51、東京都10、神奈川県8、新潟県79、富山県25、石川県20、福井県21、山梨県20、長野県57、岐阜県39、静岡県22、愛知県10、三重県48、滋賀県28、京都府19、大阪府7、兵庫県30、奈良県16、和歌山県20、鳥取県12、島根県8、岡山県29、広島県22、山口県16、徳島県17、香川県10、愛媛県11、高知県12、福岡県26、佐賀県15、長崎県17、熊本県40、大分県15、宮崎県21、鹿児島県26