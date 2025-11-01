【11/７（金）開催】北海道檜山（ひやま）ってどんなところ？～北の暮らし・南の魅力～in EZOHUB TOKYO

北海道

北海道檜山地域は、北海道の中でも食・自然・歴史が凝縮された地域ですが、人口減少・少子高齢化が顕著な地域でもあります。

そんな檜山地域の認知度向上、檜山地域への来訪等を促すため、「檜山管内にゆかりのある方」や首都圏在住の「北海道に興味のある方」などを対象に、檜山地域の様々な魅力発信を行うイベントを檜山管内７町・EZOHUB TOKYOとの共催により開催します！

入場無料でご参加いただけるほか、来場者特典などもご用意しておりますので、ぜひ会場まで

足を運んで、「檜山」を体感してください！

【二部制イベント】北海道檜山（ひやま）と出会う、触れる、味わう、つながる！

・日時：令和７年（2025年）11月７日（金）11時～20時

第１部11:00～17:00 「檜山と、出会う、触れる、味わう」

・来場者特典あり！特産品販売あり！

第２部 18:00～20:00 「檜山と、つながる、カジュアルな夜」

・地域の特産品を楽しみながら地域と交流！

・場所：EZOHUB TOKYO（東京都品川区東品川２丁目２-28）

・主催：北海道檜山振興局

・共催：江差町、上ノ国町、厚沢部町、乙部町、奥尻町、今金町、せたな町

EZOHUB TOKYO

・内容：

【第１部】～出会う、触れる、味わう檜山～

11:00～17:00 | 入退場自由／無料・予約不要

・11:00～17:00 | 各町ブース出展・地域紹介

・15:00～16:00 | 各町による地域紹介（ミニプレゼン）

・16:00～17:00 | 上ノ国高等学校生による地域活動の発表

【第２部】～檜山と、つながる、カジュアルな夜

18:00～20:00 | 無料・申込制・当日参加可（締切11月７日16時まで）

・18:00～ 開会（乾杯・地域特産品の紹介）

・18:10～ 各町からの魅力・現状課題紹介

・18:50～ 交流会（檜山の食材・お酒など、ぜひお楽しみください）

・20:00～ 閉会

詳細なイベント情報は右記QRコードからご覧ください。

○問い合わせ先

北海道檜山振興局地域創生部地域政策課 TEL:0139-52-6481