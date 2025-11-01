ジュエリーボックスブランド「sentoujours.」がブランド初となる伊勢丹新宿店にてポップアップを開催

STJ Creations株式会社

STJ Creations株式会社（本社所在地：東京都渋谷区恵比寿）が展開するジュエリーボックスブランド「sentoujours.（セントゥジュール）」は、2025年11月19日（水）～11月25日（火）の7日間、伊勢丹新宿店にて期間限定のポップアップを開催いたします。

◆開催の背景

これまではSNSやオンラインショップにてお客様と出会い、様々な交流をしながらブランドを応援し愛していただいておりました。日頃より「sentoujours.」をご贔屓いただき誠にありがとうございます。「sentoujours.」は、生地の質や独自性を重視し、職人が一つ一つ丁寧に手作業で製作することで、より永くお使いいただける製品づくりを心がけております。

また、製品に使用しているツイード生地は、高級メゾンにも選ばれている『MALHIA KENT（マリアケント）』を中心とし、オーナーが厳選してセレクトした特別な生地です。ツイードは毎シーズン新しいデザインのものが登場し、色合いや柄はどれも個性豊かで、手に取るたびに私たちの心を弾ませてくれます。

そんな「sentoujours.」の製品を、実際にお客様の目で見て、手で触っていただける機会を設けたく、この度、伊勢丹新宿店さまにご協力を賜りまして本ポップアップを開催する運びとなりました。ホリデーシーズンに向け、皆さまの自分らしい輝きを共に創り出せるよう、ご来場を心よりお待ちしております。

◆商品ラインナップ

【Aurelie（オレリー）】

『Aurelie（オレリー）』シリーズは、計3本が収まるリングボックスです。

婚約指輪とふたりの結婚指輪を入れていただくブライダル用としてもお使いいただけます。

価格：23,100円(税込）～26,400円(税込)

サイズ：約9×8.5×6.5cm

【Chance（シャンス）】

ジュエリーだけではなく、サングラスやヘアアクセサリーまでも

その日の気分のままに美しく収められます。

価格：38,000円(税込)

サイズ：17.5×13×6.5cm

【Eternelle（エテルネル）】

“永遠”を意味する名の通り、時を重ねても色褪せない美しさをテーマにしたコレクション。

お気に入りのジュエリーを収納するたびにときめきが生まれます。

価格：49,000円(税込)～52,000円(税込)

サイズ：約22.5×17×5cm

◆開催概要

期間：2025年11月19日（水）～11月25日（火）

時間：10：00～20：00

場所：伊勢丹新宿店 本館2階 アーバンクローゼット（〒160-0022 東京都新宿区新宿3丁目14－1）

◆「sentoujours.」概要

sentoujours.（セントゥジュール）は、日本の「扇子（せんす）」、永遠を意味するフランス語 toujours、そして英語の “sense（感覚）” を掛け合わせて生まれた言葉です。扇子は、末広がりの形状から、未来の可能性や幸運を象徴する日本の伝統的な縁起物。そこに“sense（感覚）” の意味を重ねることで、自分自身の感覚を信じて道を切り開く力を表現しています。

感覚がもたらすひらめきや選択は、未来の無限の広がりと幸運につながります。

私たちsentoujours.は、『自分らしく』輝くすべての人のそばで、その人が最もその人らしくいられる空間を共に創り出したいと願っています。

感覚と直感が、未来を導き、永遠に続く輝きを生み出すことを願って。

・公式オンラインサイト：https://sentoujours.com/

・公式インスタグラム：https://www.instagram.com/sentoujours.official/