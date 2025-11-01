FRUITS ZIPPER、今年のクリスマスは、明治のおかしを使った何度も何度も楽しめる長～いクリスマスイブ！ 横に長～いWebCMや、イブ×54回のカウントダウン動画第１弾も公開！

株式会社 明治

株式会社 明治（本社：東京都中央区、代表取締役社長：八尾 文二郎）は、7人組アイドルグループ・FRUITS ZIPPERを起用したWebCM「meiji(ハート)FRUITS ZIPPER～何度だってクリスマスを楽しもう～#NEWOKASHIPROJECT」を2025年11月１日（土）より公開いたします。

特別な楽しい時間や思い出を生んできた日本の“ハレの日”（季節の催事）をお菓子で盛り上げ・アップデートする「NEW OKASHI PROJECT」は2025年7月7日より2年目の活動がスタート。2年目のテーマは『チョコっといい日になぁれ』。明治のおかしにチョコっとアイデアを足す「“NEW”スタンダード」な体験を通じて、お菓子で“ハレの日”を盛り上げ、アップデートする方法を「明治おかし大使」のFRUITS ZIPPERとともに、提供していきます。今回、FRUITS ZIPPERのメンバーにアップデートしてもらう「日本の“ハレの日” （季節の催事）」は、「クリスマス」。明治のおかしを使った、“いつでも何度でも楽しめる”長～いクリスマスイブにアップデートします。

WebCMでは、ケーキ作りを楽しむ真中さんと松本さん、背徳ラテで乾杯しながらお菓子パーティーを満喫する仲川さんと鎮西さん、プレゼント交換を楽しむ櫻井さんと早瀬さん。さらに、クリスマスの飾り付けやプレゼントの準備など、“いつでも何度でも楽しめる”長～いクリスマスイブを過ごすFRUITS ZIPPERのメンバーの姿が描かれており、横に長い1本の映像になっている点が見どころとなっています。「みんながウキウキする季節。だから何度だって、楽しんじゃっていいよね。イブもイブイブも、イブイブイブイブイブだって、明治のおかしと一緒にメリークリスマス」とFRUITS ZIPPERのメンバーがナレーションでメッセージを伝えます。

SNSでは、FRUITS ZIPPERのメンバーが、クリスマスイブまでの残り日数を「イブイブイブイブ…」とカウントダウンする縦型ショート動画を順次公開。第一弾として月足さんが54回「イブイブイブイブ…」とカウントダウンする動画を同時に公開します。

撮影後のインタビューでは、「サンタにお願いをするなら？」という質問に対して、真中さんは冗談交じりに「腹筋を“板チョコ”にしてボディービルの大会で優勝する（プロレスでも可）」と回答。仲川さんは「日本では人間国宝、そしてハムハム共和国を実現させる卍」と、ユニークなお願いを披露しました。そんな中、松本さんはサンタに追い打ちをかけてでも『「紅白歌合戦に出演」という目標を叶えたい』と強い思いを語りました。

■タイトル：meiji(ハート)FRUITS ZIPPER～何度だってクリスマスを楽しもう～#NEWOKASHIPROJECT

■出演：FRUITS ZIPPER

■楽曲：世界はキミからはじまる

■WebCM公開日 ：2025年11月1日（土）

■URL：15秒→ https://youtu.be/GbXLtMK95ns

30秒→ https://youtu.be/JKEYd2WxEm4

※月足天音さんは、体調不良の為撮影時参加しておりません。

■ストーリー

鎮西さんの「クリスマス始まるよ！」という明るい呼びかけから、WebCMはスタート。明治のおかしが色とりどりに机に並ぶクリスマスパーティー会場にFRUITS ZIPPERのメンバーが入ってきます。早瀬さんが横を指さすと、映像が横に動き、メンバーがクリスマスイブの前に準備をしながら楽しそうに過ごす“回想シーン”が次々と現れます。

松本さんが真中さんにお菓子を食べさせながらケーキ作りを楽しむ様子や、仲川さんと鎮西さんが背徳ラテで乾杯しながらお菓子パーティーを楽しむ姿が映し出されていきます。さらに鎮西さんが持っていたプレゼントを横に投げると、それを櫻井さんがキャッチ。早瀬さんとのプレゼント交換を楽しむシーンへとつながります。映像がさらに進むと、鎮西さんと櫻井さんが一緒にクリスマスの飾り付けを用意したり、松本さんと仲川さんが大きなプレゼントを取り合うシーンも登場。やがて舞台はクリスマスイブ前日の夜、12月23日へ。準備に疲れて眠ってしまった早瀬さんと真中さんのもとへ、メンバーが駆け寄ります。そしてシーンは、再びパーティー会場へ。全員で「メリークリスマス！」と声を合わせ、動画は締め括られます。

また、映像全体を通しては、FRUITS ZIPPERのメンバーの声で「みんながウキウキする季節。だから何度だって、楽しんじゃっていいよね。イブもイブイブも、イブイブイブイブイブだって、明治のおかしと一緒にメリークリスマス」というメッセージが交代で語られ、“いつでも何度でも楽しめる”長～いクリスマスイブを過ごす楽しさを伝えています。

縦型ショート動画「イブイブイブイブ・・」カウントダウン 第一弾公開！

チョコレート大作戦X公式アカウント（@chocodaisakusen）では、FRUITS ZIPPERのメンバーが、クリスマスイブまでの残り日数分を「イブイブイブイブ…」とカウントダウン。クリスマスまでの楽しい過ごし方を伝える縦型ショート動画を順次公開し、今年のクリスマスを盛り上げていきます。

今回WebCMの公開に伴い第一弾として、月足さんの「イブイブイブイブ・・・」カウントダウン縦型ショート動画を11月1日（土）に公開。54回の「イブイブイブイブ・・・」の長～いカウントダウン後に、「イブ、長すぎやろかぁ～、いやいや、何度だってクリスマスは楽しめた方がいいっちゃね～」と出身地の柳川弁で盛り上げます。

撮影後インタビュー＆メイキング公開

サンタにお願いするなら？の質問に、松本さんは「“サンタに追い打ち”してでも紅白歌合戦に出演したい！」他、真中さんは「ボディービル大会で優勝！」、仲川さん「“ハムハム共和国”をつくりたい卍」とユニークな願いごとを披露！

※インタビューURL：https://youtu.be/INu588v-jvQ

Q. 撮影を終えた感想は？

櫻井：今回は少し早めにみんなでクリスマスを感じて撮影をしていました。すごく楽しかったです。あと今回は横に流れていく映像がポイントだなと思っていたんですけど、次何がくるのかな？とワクワクしてもらえるのかなと思って、私たちもワクワクしながら撮ることができました。楽しかったです。

Q. このクリスマス企画を聞いてどう思った？

松本：私はクリスマスツリーがすごく好きなので、たまに外とかにクリスマスツリーが飾ってあるのが、見たら嬉しい気持ちになるので今年はみんな早めに飾ってもらえると助かるなとすごく思いました。みんなもそうだよね？お願いします。みんなで（クリスマス）イブイブイブすごくやりたいです。

早瀬：クリスマスは毎年家族とかでも大切にしている行事の一つなので、ハロウィンが終わったらすぐに次のクリスマスだから、この人に何あげようかなとか、どういう風に今回クリスマスツリーを飾ろうかなとか考え始めたいタイプなので、それがすごく楽しいから、みんなもそうしたらすごく楽しいと思うのでとてもいいと思います。

Q. 理想のクリスマスパーティーの回数は？

仲川：クリスマスの期間はすごくみんなハッピーになったりとかする時期なので、自分たちで一緒に料理とかやったりとか、みんなでやりたいのはお菓子作りをいっぱいしたいなと思って、いろんなお菓子とかを集めて、meijiのアポロとかをケーキにトッピングしたりして、素晴らしいパーティーをしたいなと思うので何回やりたいのか考えたら、ん～。いろんな事やりたいなと思ったので全部やり切るとしたら、10回。10回やりたいです。

Q. 今年はどんなクリスマスにしたい？

鎮西：なんか私たちも、ちゃんとサンタさんになって担いでみんなにプレゼントを渡したことがないなと思ったので、みんながサンタさんになってお菓子を配ったりとか、ハッピーを届けられるようなイベントができたらいいなと思います。

Q. サンタにお願いをするなら？

真中：私は「FRUITS ZIPPERで日本を埋め尽くす」です。最近みんなでレギュラーのモデルが決まったり、いろんなテレビ番組に出たり、こうやっていろんな広告をさせてもらえるようになってきたから、テレビを見ていても誰かがいるし、CMを見ていても誰かがいるし、街を歩いていてもいろんな所に誰かがいたり、FRUITS ZIPPERがいたりっていう、そういう状態に日本を仕上げていきたい。大きな目標「FRUITS ZIPPERで日本を埋め尽くす」です。

鎮西：まなふぃ（真中 まな）の個人的な夢もあるんだよね？

真中：さっきからコソコソと（メンバーが）書いてた・・、私これ書いてないですからね。私のクリスマスのお願いごとは、「ボディービルの大会で優勝する（プロレスでも可）」。生半可なきもちすぎるでしょ。頑張って腹筋板チョコバレンタインにします。



仲川：そして私の夢はこちらです。「日本では人間国宝、そしてハムハム共和国を実現させる卍」です。結構イカついことを我ながら言っているなと思ったので、気合いの「卍」を最後に入れさせていただきました。

鎮西：ポイントはここ（卍）なんだ。

仲川：日本ではずっと言っている人間国宝に、FRUITS ZIPPER自体全員認定されたいなと思うくらい、アイドル文化というのは素晴らしいものだし、みんなを元気にハッピーにさせるので、私たち全員でFRUITS ZIPPER人間国宝になって、私はハムハム共和国という国を作るのが夢なので、この国を作ってみんなを移住させることが夢です。

松本：私は「紅白歌合戦（に出演）」です。これは私というかみんなの夢なんですけど、みんなで今年の年末に出たいねと目標にしていたので、サンタさんにも追い打ちをかけて？お願いをしたい。ずっと目標にしていたけど、サンタさんにも追い打ちをかけてお願いしたいなと思います。

■撮影メイキング

※メイキングURL：https://youtu.be/-QrLNO0_ppI

元気いっぱいに挨拶をしながら撮影現場に入るFRUITS ZIPPERのメンバー。撮影は、全員でクリスマスツリーを飾り付け、「メリークリスマス」と声をそろえるシーンから始まりました。メイキングカメラに気づいた仲川さんは、目を大きく見開いて得意の変顔を披露。鎮西さんは「踏まれましたよ、足を」と早瀬さんに足を踏まれたことをメイキングのカメラに報告し、何かを言おうとするも言葉に詰まってしまった早瀬さんの姿に、二人で笑い合う姿が印象的でした。

ケーキ作りのシーンでは、松本さんが「嬉しい」と言いながら泡立て器で生クリームを混ぜ、真中さんは「ケーキ屋さんじゃん！将来の夢」と感慨深げに口にする場面も。また撮影の合間には、仲川さんと鎮西さんが振り付けを踊りながら、ダンスの難しいポイントを語り合う姿が見られました。プレゼントボックスを鎮西さんが櫻井さんに投げ渡すシーンでは、当初は振り向きざまにキャッチする演出でしたが難しく、最終的には向かい合ってキャッチする形に変更となりました。さらに、机の上のケーキの香りに気づいた櫻井さんと早瀬さん。勢いよく香りを吸い込む櫻井さんに、早瀬さんが「怪しい（笑）」とツッコむ場面も。

最後は、FRUITS ZIPPERのメンバーそれぞれの担当カラーに合わせた花束が贈られ、温かな雰囲気の中、撮影は無事終了しました。

明治のおすすめクリスマスチョコレシピ

動画内にも登場しているチョコレシピを紹介します。

1.背徳ラテ

明治おいしいミルクコーヒーに明治おいしい生クリームとチョコレートのトッピング。

小粒チョコ・板チョコでもりもりの、ギルティなドリンクを！

2.ぱりしゅわ食感 ひとくち生ホイップチョコ

外はぱりっと、中はしゅわっとする新食感が楽しいレシピです。

中身の正体は、「明治おいしい生クリーム」！

3.デコ盛りタッパーケーキ

スポンジと生クリーム、好きなお菓子を買ってきて、タッパーにつめるだけ！

明治おいしい生クリームを使うことで、泡だて器いらず！容器そのまま生クリームが作れます。

泡立て方はこちら。

https://www.meijioishiigyunyu.com/cream/master/

4.ツインクルツリー

ツインクルをツリーに見立てて飾っちゃおう♪

5.たけのこの里ツリー

たけのこの里ってツリーみたい！そんな発想から生まれたちょいアレンジ。ちょっとおめかしして、パーティーで出してみよう！

明治のオススメ！クリスマスの手作りチョコレシピはこちら！

https://www.choco-recipe.jp/milk/

何度だってクリスマスを楽しもう！ フォロー&引用リポストキャンペーン概要

新WebCMの公開を記念して、「何度だってクリスマスを楽しもう！ フォロー&引用リポストキャンペーン」を2025年12月1日（月）10:00 ～12月8日（月）23:59 の期間で実施いたします。本キャンペーンでは、「チョコレート大作戦」のX公式アカウントをフォローし、対象キャンペーン投稿のクイズを引用リポストで回答することで、抽選で24名様にFRUITS ZIPPERが選んだお菓子詰め合わせセットが当たるキャンペーンとなっています。

■キャンペーン名：何度だってクリスマスを楽しもう！ フォロー&引用リポストキャンペーン

■賞品：FRUITS ZIPPERが選んだお菓子詰め合わせセット 24名様

■キャンペーン期間：2025年12月1日（月）10:00 ～12月8日（月）23:59

■応募方法：

1.チョコレート大作戦X公式アカウント（@chocodaisakusen）をフォロー

2.対象のキャンペーン投稿のクイズを引用リポストで回答

店頭展開について

2025年11月4日(火)から、対象店舗にて「明治のチョコレート菓子」を3個ご購入した方に「FRUITS ZIPPERオリジナルステッカー」を1点プレゼントいたします。賞品は数量限定ですので、無くなり次第、終了となります。 ※順次展開予定となります。

■期間：2025年11月4日(火)より順次配布開始予定

■賞品：FRUITS ZIPPERオリジナルステッカー(全4種)

■条件：「明治のチョコレート菓子」3個購入

■対象企業 ：

・マルイ

・エスマート

・わたなべ生鮮館

・フーズマーケットホック

・株式会社とりせん

・杏林堂薬局 ※一部取り扱いのない店舗もございます。

・シビコ

・山彦

・グッディー

・まるごう

・株式会社サンエー

・株式会社食鮮館タイヨー

・ユニー株式会社

・イオン北海道株式会社 ※イオン、スーパーセンター、マックスバリュ店舗のみでの展開です。

・株式会社ダイイチ

・北雄ラッキー

・株式会社天満屋ストア

・イオンスーパーセンター ※イオンスーパーセンター各店

・イオン東北

※対象店舗：マックスバリュ各店・マックスバリュエクスプレス各店・イオンスタイル茨島・イオンスタイル広面・イオンスタイル本荘・イオンスタイル矢巾・イオンスタイル天童・イオンスタイル八戸城下・イオンスタイル山王

・株式会社アオキスーパー

※愛知県下全店（改装等閉店中の店舗がある可能性が御座います。各店の状況はアオキスーパーHPにてご確認下さい。）

・株式会社バロー

・スーパーサンシ株式会社