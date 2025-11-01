ADO、11月1日から「ブラックフライデーセール月間」スタート ―

ADO株式会社

次世代の都市型モビリティを提案する電動自転車ブランド「ADO(A Dece Oasis)」は、

2025年11月1日(土)から11月30日(日)まで、「ADOブラックフライデーセール月間」を開催いたします。

ブラックフライデー

本キャンペーンでは、人気モデルを含む全ラインナップを対象に、

期間限定の特別価格でご提供。さらに、一部モデルには限定特典もご用意しております。

■ ADOについて ― 都市生活をスマートに、快適に

ADO(A Dece Oasis)は、世界中で都市型ライフスタイルをサポートする電動自転車ブランドです。

高いデザイン性と最新技術を融合させ、通勤・通学、ショッピング、レジャーまで、

日々の移動をより快適に、よりスタイリッシュに変える製品を開発しています。

耐久性・安全性・走行性能にこだわり、都市部からアウトドアまで幅広いシーンに対応できるラインナップを展開しています。

■ 11月「ブラックフライデーセール月間」概要

11月1日(土)から11月30日(日)までの期間、

ADOの電動自転車全モデルを対象に、特別価格でご購入いただけます。

最新モデル「ADO Air」シリーズをはじめ、

人気の「Carbon」「Air One Ultra」なども対象。

年に一度のスペシャルセールとして、期間中のみの限定価格となります。

■ ADOが目指す未来型モビリティ

ADOは、移動をもっと自由で快適なものにするため、革新的な電動自転車を開発し続けています。

ゼロエミッションを推進し、持続可能な社会の実現に貢献することもADOの使命の一つです。

これからも、テクノロジーとデザインを追求し、

ユーザー一人ひとりのライフスタイルを豊かにするモビリティ体験を提供してまいります。

【キャンペーン詳細】

■ 期間 ：2025年11月1日(土)～11月30日(日)

■ 対象 ：ADO全電動自転車モデル

■ 特典 ：期間限定特別価格・対象モデル限定特典あり

■ 公式サイト ：https://adoebike.jp/

11月、年に一度の特別なセール月間。

より自由でスマートな移動を、ADOと共に始めてみませんか？ ‍♀️