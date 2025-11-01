阪急百貨店「お歳暮ギフト2025＜青・プレミアムカタログ＞」にマールタルトが登場！11月1日（土）より全国の阪急ギフトセンターで販売開始｜MARL TARTE(マールタルト)

株式会社カトル・フィユ

タルト専門店「マールタルト」（本社：広島県広島市、代表取締役：森脇 修）は、阪急阪神百貨店が実施する「2025年お歳暮ギフト＜青・プレミアムカタログ＞」にて、自社のスイーツが掲載・販売されることをお知らせいたします。WEB先行販売は2025年10月20日より、店頭販売は11月1日（土）から各店ギフトセンターにて販売します。

■ 阪急百貨店「お歳暮ギフト2025」にマールタルトが登場

阪急阪神百貨店が毎年展開する冬のギフト企画「お歳暮ギフト〈青・プレミアムカタログ〉」に、広島発のタルト専門店「マールタルト」が今年初登場します。

全国の阪急各店ギフトセンターおよび公式オンラインストアにて、マールタルトのタルトをご購入いただけます。

■ 開催期間・取扱い店舗

マールタルト販売商品

阪急百貨店の各店舗では、以下のスケジュールでギフトセンターがオープンします。

店舗名 開催期間 営業時間 電話番号

阪急うめだ本店 9階 11月1日(土)～12月21日(日) 午前10時～午後7時 (06)6361-1381

高槻阪急スクエア 11月1日(土)～12月21日(日) 午前10時～午後6時 (0570)081-381

千里阪急 11月1日(土)～12月25日(木) 午前10時～午後6時 (06)6831-1221

宝塚阪急 11月1日(土)～12月25日(木) 午前10時～午後6時 (0797)81-1233

西宮阪急 11月1日(土)～12月25日(木) 午前10時～午後7時 (0798)62-1381

神戸阪急 本館9階 11月1日(土)～12月21日(日) 午前10時～午後7時 (078)221-4181

博多阪急 7階 11月1日(土)～12月20日(土) 午前10時～午後6時 (092)461-1381

都筑阪急 地下1階 10月31日(金)～12月19日(金) 午前10時～午後6時 (045)914-1111

■ WEB先行販売について

阪急ギフトセンター案内表

10月20日（月）より阪急百貨店公式オンラインストアにて先行販売が開始。

遠方の方でも、WEB上でマールタルトのギフトをお選びいただけます。

【阪急百貨店公式オンラインストア】

https://web.online.hh-hop.jp/hankyu-seibo/

販売商品

パティシエおすすめタルト8個セットパティシエおすすめタルト8個セット

タルト専門店「マールタルト」が誇る、焼きタルトのギフトセレクション。

定番フレーバーに加え、季節限定の味わいをアソートで詰め合わせました。

バターの香り豊かな生地と、素材の風味を生かしたクリームの調和が楽しめる、贈る方にも、贈られる方にも満足いただけるセットです。

全国発送・熨斗対応可。ご家庭用としても、年末年始のご挨拶にも。全国発送対応、専用箱・熨斗にも対応しております。

販売ページ：https://web.online.hh-hop.jp/hankyu-seibo/goods/index.html?ggcd=SB5134449

■MARL TARTE(マールタルト)について

マールタルトでは、実店舗や自社オンラインショップ(https://marltarte.base.shop/)を通じて、定番の焼きタルトからオリジナルのフレーバーまで、幅広いラインナップを展開しています。

すべてのタルトは、生地からクリーム、トッピングにいたるまで一つひとつ丁寧に手作り。シェフ自らが素材を厳選し、その特性を見極めながら配合や焼き加減を調整し、素材の持ち味を生かした上品な味わいに仕上げています。

実店舗

「MARL TARTE (マールタルト) 」は2022年5月19日に広島県広島市三川町の並木通りにオープンした、一口サイズの焼きタルト“タルトレット”の専門店です。

1つ1つ手焼きした香ばしいタルトカップに厳選食材を贅沢に使い、こだわりのタルトをご提供しています。素材や製法に徹底的にこだわり、タルト生地はすべて自社で製作しています。タルト生地の厚さに合わせて温度を調整し焼き上げることで、気持ちの良い絶妙なサクサク食感に。また濃厚なバターの風味を感じられるよう、低水分バターを使用しました。素材や製法にこだわって焼き上げたタルトは、驚くほど風味豊かです。タルトが持つ本来の美味しさをご堪能ください。

マールタルト店舗情報

店舗名：広島のタルト専門店「MARL TARTE(マールタルト )」

住所：広島県広島市中区三川町5-8

オンラインショップ：https://marltarte.base.shop

Instagram ：https://www.instagram.com/marl_tarte/

TEL：082-909-9270



バスクチーズ並木店舗情報

店舗名：バスクチーズケーキ専門店 「バスクチーズ並木」

住所：広島県広島市中区三川町10-18 下井ビル1F

オンラインショップ：https://basquecheese.thebase.in/

Instagram ：https://www.instagram.com/basque_qf/

TEL：082-241-3930

会社概要

商号 ：株式会社カトル・フィユ

代表者 ：森脇 修

所在地 ：〒734-0007 広島県広島市南区皆実町２丁目５－１

設立 ：2008年

資本金 ：300万円