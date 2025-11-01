·ßÎà¸¦µæ¤ÎºÇÁ°Àþ¤òÂÎ´¶¡ª½©¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È³«ºÅ¤Î¤ªÃÎ¤é¤»
¤³¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤Ï¡¢·ßÎà¤ÎÀ¸ÂÖ¤äÊá·ß¤Î¸½¶·Åù¤ò²òÀâ¤·¤¿¥Ñ¥Í¥ë¡¢·ßÎÁÍý¤Î»î¿©¤Ê¤É¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢»Ò¤É¤â¤«¤éÂç¿Í¤Þ¤ÇÉý¹¤¤À¤Âå¤Î³§¤µ¤Þ¤Ë¡¢·ßÎà¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò³Ú¤·¤¯³Ø¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
11·î1Æü¡ÊÅÚ¡Ë～11·î30Æü¡ÊÆü¡Ë¡ö¡¡10:00～18:00 ¡ÊºÇ½ªÆþ´Û 17:30¡Ë¡¡
Ê¿À®7Ç¯ÅÙÌ¾¸îÇîÊª´Û´ë²èÅ¸/¥¯¥¸¥éÀìÌç¤Î¸¦µæ½ê¤Ë¤è¤ëÆÃÊÌ´ë²è ¡Ö¥¯¥¸¥é¤Ã¤Æ¤É¤ó¤ÊÀ¸¤Êª¡©¡×¡¡
³«ºÅ¾ì½ê¡§²Æì¡¦Ì¾¸îÇîÊª´Û¡¡¡¡¡öµÙ´ÛÆü¡§11/4¡¢10¡¢17¡¢22～25¡¢27
11·î23Æü¡ÊÆü¡Ë¡¡11:00～£±£¶¡§£°£°¡¡
¡ÖÁã³û¤¯¤¸¤éº×¤ê£²£°£²£µ¡×
³«ºÅ¾ì½ê¡§Åìµþ¡¦Áã³ûÃÏÂ¢ÄÌ¤ê¾¦Å¹³¹¤Î¡ÖâÃÀ»û¡×¶Æâ¡¢°¤ÌïÂËÆ²
¥¯¥¸¥é¥Ýー¥¿¥ë¥µ¥¤¥È¡Ö¤¯¤¸¤é¥¿¥¦¥ó¡×¤Ç¤âÁã³û¤¯¤¸¤éº×¤ê¤ò¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤¯¤¸¤é¥¿¥¦¥ó¡§https://www.kujira-town.jp/sugamo-kujira/
Íè¾ì¼ÔÆÃÅµ¡§¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥·ー¥ë¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡ª
¥¤¥Ù¥ó¥ÈÍè¾ì¼Ô¤Î³§¤µ¤Þ¤Ë¡¢¸½ºßÆüËÜ¤Ç¿©¤Ù¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¼ç¤Ê·ß¤Î¼ïÎà¤ò¾Ò²ð¤·¤¿¡Ö¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥·ー¥ë¡×¢¨¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡ª¤³¤Î¥·ー¥ë¤Ç¤Ï¡¢·ß¤Î¼ïÎà¤äÆÃÄ§¤ò³Ú¤·¤¯³Ø¤Ù¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢Î¢ÌÌ¤Ë¤ÏÆüËÜ¶á³¤¤Ë¤¤¤ëÂåÉ½Åª¤Ê·ßÎà¤ÎÃç´Ö¤¿¤Á¤â¾Ò²ð¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢·ßÎà¤ÎÃÎ¼±¤ò¿¼¤á¤ë¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¢¨¥·ー¥ë¤Ï¿ôÎÌ¸ÂÄê¤Î¤¿¤á¡¢ÇÛÉÛ¤Ï¾å¸Â¤ËÃ£¤·¼¡Âè½ªÎ»¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤ªÁá¤á¤Î¤´Íè¾ì¤ò¤ª¤¹¤¹¤á¤·¤Þ¤¹¡ª
¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥·ー¥ëÉ½ÌÌ¡Êº¸¡ËÎ¢ÌÌ¡Ê±¦¡Ë
～Ä¾¶á¼Â»Ü¤·¤¿¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î¤´¾Ò²ð～¢£ Âè4²ó ¹ñºÝ·ßÎà»ÜÀß¸ø³«¹ÖºÂ¡Ê2025¡Ë
2025Ç¯10·î4Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡¢ÏÂ²Î»³¸©ÂÀÃÏÄ®¤Ë¡¢ºòÇ¯4·î¤Ë¿·¤·¤¯³«Àß¤µ¤ì¤¿¥¯¥¸¥éÀìÌç¤Î¸¦µæ»ÜÀß¡Ö¹ñºÝ·ßÎà»ÜÀß¡×¤Ë¤Æ¡¢4²óÌÜ¤È¤Ê¤ë¸ø³«¹ÖºÂ¡ÖÆüËÜ·ßÎà¸¦µæ½ê¤ÈCEQUA¤Î¶¦Æ±¸¦µæµÇ°-¥Á¥ê¤ÎÊá·ß¤ÈCEQUA¤ÎÀ¸ÂÖ·Ï¸¦µæ¡×¤ò³«ºÅ¤·¤Þ¤·¤¿¡£ËÜ¹ÖºÂ¤Ç¤Ï¡¢¥Á¥ê¤ÎCEQUA¡ÊCEQUA¡ÊCentro de Estudios del Cuaternario¡Ë¤Î¸¦µæ¼Ô¤¬ºÇ¿·¤Î·ßÎà¸¦µæ¤ò¾Ò²ð¤·¡¢¥Á¥ê¤ÎÊá·ß»Ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î¹Ö±é¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£Íè¾ì¼Ô¤Ï·ßÎà²Ê³Ø¤ÎºÇÁ°Àþ¤Ë¿¨¤ì¤ëµ®½Å¤Êµ¡²ñ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¢£·ß¤Ë´Ø¤¹¤ë´ðÁÃ¹ÖºÂ¡Ü·ßÆù¤ò»È¤Ã¤¿ÎÁÍý¶µ¼¼¤Î³«ºÅ
¤³¤Î²Æ¡¢ÆüËÜ¤ÎÅÁÅý¿©Ê¸²½¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ç¤¢¤ë¡Ö·ßÆùÎÁÍý¡×¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¹¤¯ÅÁ¤¨¤ë¤³¤È¤òÌÜÅª¤Ë¡¢Åìµþ¤È¹âÃÎ¤Î2ÅÔ»Ô¤ÇÂÎ¸³·¿¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò³«ºÅ¤·¤Þ¤·¤¿¡£³Æ²ñ¾ì¤Ç¤Ï¡¢·ßÆù¤ÎÎò»Ë¤ä±ÉÍÜ²Á¡¢Ä´Íýµ»½Ñ¤Ë¿¨¤ì¤Ê¤¬¤é¡¢»²²Ã¼Ô¤¬¼ÂºÝ¤Ë·ßÎÁÍý¤òÂÎ¸³¤Ç¤¤ë¥×¥í¥°¥é¥à¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡ã±ÉÍÜ»Î¸þ¤±¥»¥ß¥Êー¡ÃÅìµþ²ñ¾ì¡ä
ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è¤Ë¤¢¤ë³Ø¹»Ë¡¿ÍÉþÉô³Ø±à ÉþÉô±ÉÍÜÀìÌç³Ø¹»¤Ë¤Æ¡¢³Ø¹»±ÉÍÜ»Î¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¤¿¥»¥ß¥Êー¤ò³«ºÅ¡£»²²Ã¼Ô¤Ï50Ì¾¤òÄ¶¤¨¡¢¶µ°é¸½¾ì¤Ç»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ë¿©¤ÎÂçÀÚ¤µ¤òÅÁ¤¨¤ëÎ©¾ì¤ÎÊý¡¹¤¬Ãæ¿´¤Ç¤·¤¿¡£
¥»¥ß¥Êー¤Ç¤Ï¡¢·ß¤ÎÀ¸ÂÖ¤ä¼ïÎà¡¢¿©Ê¸²½¤È¤·¤Æ¤ÎÎò»ËÅªÇØ·Ê¤ò³Ø¤ÖºÂ³Ø¤Ë²Ã¤¨¡¢·ßÆù¤ò»È¤Ã¤¿Ä´Íý¼Â½¬¤â¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ÆÃÊÌ¹Ö»Õ¤Ë¤è¤ë¥Ç¥â¥ó¥¹¥È¥ìー¥·¥ç¥ó¤Ç¤Ï¡¢·ßÆù¤ÎÉô°Ì¤´¤È¤ÎÆÃÄ§¤ä¡¢½¤ß¤òÍÞ¤¨¤ë²¼½èÍý¤ÎÊýË¡¡¢²ÈÄí¤Ç¤âºÆ¸½¤·¤ä¤¹¤¤¥ì¥·¥Ô¤Î¾Ò²ð¤Ê¤É¡¢¼ÂÁ©Åª¤ÊÆâÍÆ¤¬À¹¤ê¹þ¤Þ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
»²²Ã¼Ô¤«¤é¤Ï¡¢¡Ö·ß¤ÎÀ¸ÂÖ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ½é¤á¤ÆÃÎ¤ê¡¢¿©ºà¤È¤·¤Æ¤Î±ü¿¼¤µ¤ò´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡×
¡Ö·ß¤Ë¤³¤ì¤Û¤ÉÂ¿¤¯¤Î¼ïÎà¤¬¤¢¤ë¤È¤Ï»×¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡×
¡ÖÄ´Íý¤Î¥³¥Ä¤ò³Ø¤Ù¤Æ¡¢³Ø¹»µë¿©¤Ë¤â³è¤«¤»¤½¤¦¤Ç¤¹¡¢·ß¤ÎÎµÅÄÍÈ¤²¤ò¾å¼ê¤ËÍÈ¤²¤ë¥³¥Ä¤ò¶µ¤ï¤ì¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×
¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¡¢·ßÎÁÍý¤Ø¤ÎÍý²ò¤È´Ø¿´¤¬¿¼¤Þ¤ëµ¡²ñ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
Åìµþ²ñ¾ì¥¤¥Ù¥ó¥ÈÉ÷·Ê
¡ã¼¡À¤Âå¸þ¤±¥»¥ß¥Êー¡Ã¹âÃÎ²ñ¾ì¡ä
·ß¿©Ê¸²½¤¬º¬ÉÕ¤¯¹âÃÎ»Ô¤Ç¤Ï¡¢ÃÏ°è¤ÎÃæ³ØÀ¸°Ê¾å¤òÂÐ¾Ý¤Ë¤·¤¿ÂÎ¸³¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÖKUJIRA Recipe Lesson¡×¤ò³Ø¹»Ë¡¿Í»°Ã«³Ø±à RKCÄ´ÍýÀ½²ÛÀìÌç³Ø¹»¤Ë¤Æ³«ºÅ¤·¤Þ¤·¤¿¡£²ñ¾ì¤Ë¤Ï¡¢¼ÂºÝ¤ËÈÎÇä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë·ßÆù¡ÊÀÖ¿È¡¢À¦¿Ü¡Ê¤¦¤Í¤¹¡Ë¡¢¤µ¤¨¤º¤ê¡¢Èé¤Î4Éô°Ì¡Ë¤ò»È¤Ã¤¿Ä´ÍýÂÎ¸³¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£Éý¹¤¤Ç¯Îð¤ÎÊý¡¹¤¬»²²Ã¤µ¤ì¡¢»²²Ã¼Ô¤ÎÂ¿¤¯¤Ï¡¢·ßÎÁÍý¤ò³°¿©¤Ç¿©¤Ù¤¿¤³¤È¤Ï¤¢¤ë¤â¤Î¤Î¡¢¼«Âð¤ÇÄ´Íý¤·¤¿·Ð¸³¤Ï¤Û¤È¤ó¤É¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¡ÖÀÎ¡¢Êì¤¬ºî¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿µ²±¤Ï¤¢¤ë¤¬¡¢¼«Ê¬¤Ç¤Ïºî¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¡×¡Ö°ìÅÙ¡¢¼«Ê¬¤Î¼ê¤Ç·ßÎÁÍý¤òºî¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤«¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤Ã¤¿»×¤¤¤ò»ý¤Ã¤Æ»²²Ã¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
·ßÎÁÍý
Î¾ÎÁÍý¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ï¡¢·ßÆù¤Î°·¤¤Êý¤äÄ´Íý¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò³Ø¤Ó¤Ê¤¬¤é¡¢»ýÂ³²ÄÇ½¤Ê¿©Ê¸²½¤È¤·¤Æ¤Î·ß¿©¤Î²ÄÇ½À¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¹Í¤¨¤ë¤¤Ã¤«¤±¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£»²²Ã¼Ô¤«¤é¤Ï¡Ö¤â¤Ã¤È¿È¶á¤Ê¿©ºà¤È¤·¤Æ·ß¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¡Ö²È¤Ç¤âºî¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤¤¤Ã¤¿Á°¸þ¤¤ÊÀ¼¤¬Ê¹¤«¤ì¤Þ¤·¤¿¡£º£¸å¤â¡¢°ìÈÌºâÃÄË¡¿ÍÆüËÜ·ßÎà¸¦µæ½ê¤Ï¡¢¡Ö·ßÎà¡×¤Ë´Ø¤¹¤ë²Ê³ØÅªÃÎ¸«¤ÎÉáµÚ¤ÈÆüËÜ¤Î¡Ö·ß¿©¡×Ê¸²½¤ò·Ñ¾µ¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢ÉáµÚ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î³«ºÅ¤Ë²Ã¤¨¡¢¼ã¤¤À¤Âå¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¤¿·ßÎÁÍý¶µ¼¼¤ä¡¢±ÉÍÜ»Î¡¦Ä´Íý»Õ¡¦³ØÀ¸¸þ¤±¤Î·ß¿©¥»¥ß¥Êー¤ò¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
URL¡§https://oshihaku.jp/pr/icrwhale/
¡Ú¸¦µæ½ê¾Ò²ð¡Û
¼ÒÌ¾¡§°ìÈÌºâÃÄË¡¿ÍÆüËÜ·ßÎà¸¦µæ½ê
Åìµþ»öÌ³½ê½êºßÃÏ¡§ ÅìµþÅÔÃæ±û¶èË³¤Ä®4-5 Ë³¤¿¶¶½¥Ó¥ë5³¬
ÂÀÃÏ»öÌ³½ê½êºßÃÏ¡§ÏÂ²Î»³¸©ÅìÌ¶Ï¬·´ÂÀÃÏÄ®ÂÀÃÏ1770-1
ÀßÎ©¡§ 1987Ç¯10·î
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§·ßÎà¤½¤ÎÂ¾¤Î³¤»ºÓ®ÆýÎà¤Î»î¸³¸¦µæ¡¢Ä´ºº¡¢¤ª¤è¤Ó´ØÏ¢¤¹¤ë¹ñºÝ¾ðÀª¤ÎÄ´ººÅù
¥Ûー¥à¥Úー¥¸¡§https://www.icrwhale.org/