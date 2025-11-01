薬局トモズ 中野富士見町店　オープンのお知らせ

株式会社トモズ

東京メトロ丸ノ内線・中野富士見町駅から徒歩2分のところに、「薬局トモズ 中野富士見町店」がオープンしました。

また同日、同ビル内には中野富士見町駅前眼科、中野富士見町サニークリニック（内科・外科・消化器内科・アレルギー科）が開院いたします。

当店では、全国どちらの病院・クリニックが発行した処方せんでも受け付けております。

その他、要指導医薬品や第一類医薬品も豊富に取り扱っておりますので、薬に関するご相談や、健康に関するお困り事がございましたら、ぜひお気軽にご相談ください。

「かかりつけ薬局」として、スタッフ一同、地域の皆さまが安心してご利用いただける薬局を目指してまいります。

【店舗概要】

- 店舗名 薬局トモズ 中野富士見町店- 住所 〒164-0013 東京都中野区弥生町5-27-4 1F- 電話番号 03-6382-6250- 営業時間月・火・木・金 9：00～19：00水・土・日・祝 9：00～18：00

【交通アクセス・店舗ホームページ】

- 京王新線「幡ヶ谷駅」 徒歩3分- 店舗ホームページは こちら(https://shop.tomods.jp/detail/977/)

【About トモズ】

首都圏を中心に展開する調剤併設を基本としたドラッグストアです。

お客様の健康で豊かな生活に役立つ『かかりつけ薬局』を目指します。