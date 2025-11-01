“むら”で育った思い出が生まれる「ひとりひとり」の秘密基地を目指して。こどもの居場所づくりを応援してください！

赤井川村

学校から帰宅後にひとりなってしまうこどもや、何らかの要因により学校へ行きづらさを感じるこども、ひとり親家庭のこどもなど、赤井川村に暮らす”すべてのこどもたち”が安心して”信頼できるおとな”と過ごすことができる地域全体で子育てを支える「場」づくりが、地の実情や保護者ニーズから求められています。

このプロジェクトにより「生き抜く力」を育成するとともに、ご高齢の方や近隣の方も集う「共生の場」として、”地域のこどもたち”がたくさんの”地域のおとな”と関わる「居場所」づりを実現し、こどもたちひとりひとりが描く秘密基地となり、赤井川村で育った原風景を心 に秘め全国各地へ羽ばたいていってほしいと願います。

村に暮らすこどもたちが安心して“信頼できるおとな”と過ごすことができる場、「子ども第三の居場所」づくりを目指すため、国内最大級のふるさと納税総合サイト「ふるさとチョイス」にて、クラウドファンディング型ふるさと納税「ガバメントクラウドファンディング(R)」（以下「GCF(R)」）に取り組みます。

■募集期間

2025年11月1日～2026年１月29日

■目標寄付額

500万円

■URL

https://www.furusato-tax.jp/gcf/4592

■目標金額未達の場合、超えた場合でも当該事業に活用させていただきます。

【本リリースに関する報道お問い合わせ先】

赤井川村 保健福祉課

TEL 0135-35-2050