新店舗「神奈川逗子店」誕生！平屋コンパクトハウスS-CRAFT/13店舗目

株式会社ネオ・クラフト

株式会社ネオ・クラフト（本社：千葉県大網白里市 代表取締役：新原貴之）が展開する工務店フランチャイズ「S-CRAFT(R)（以下、S-CRAFT）」。2025年11月1日、13店舗目となる「S-CRAFT 神奈川逗子店」がオープンします！



お問い合わせが多い湘南エリア初となる加盟店、これから人気のコンパクトハウスシリーズを中心に展開します。

“海がある街で自分らしく、快適に暮らす”という新しいライフスタイルを提案します。

■コンパクトハウスが”注目される”背景

近年、住宅市場では「コンパクトで快適な住まい」への関心が急速に拡大しています。物価上昇・土地高騰・共働き世帯の増加など、ライフスタイルの変化により「ひとり暮らし」「ふたり暮らし」「セカンドハウス」「老後の住まい」といった“小さくても豊かに暮らす”ニーズが高まっています。



S-CRAFTは、「建坪20坪以下×平屋×自由設計」をコンセプトに、全国でコンパクトハウスを提案する工務店フランチャイズとして成長を続けており、今回の逗子店はその13店舗目となります。



さらに、公開1週間で30万回再生を突破したYouTube動画（https://youtu.be/v0I4hkcuuhA）をきっかけに、全国からの問い合わせが急増。動画によって多くの人がS-CRAFTの平屋デザインに共感し、「小さくても居心地の良い家」への注目が一段と高まっています。

■「Shell-WALL(R)」が湘南エリアの家を守る

S-CRAFT全モデルで採用されているオリジナル外壁材「Shell-WALL(R)（シェルウォール）」は、塩害エリアでも30年以上の耐久実績を誇る高耐久樹脂サイディング。色あせ・塗装メンテナンスがほぼ不要で、海風・湿気・紫外線の影響が大きい湘南・逗子エリアに最適な外壁材として注目されています。



神奈川逗子店では、Shell-WALL(R)の実物展示やカラーサンプルも常設し、来店者がその質感や耐久性を実際に体感できる体制を整えています。

■動画から選べる間取りシリーズ80本以上！

S-CRAFTではYouTubeチャンネル(https://www.youtube.com/@hideto1173)で80本以上の”平屋コンパクトハウス”の間取り～室内イメージを公開し、家づくりを検討する方の様々なニーズに対応したプランを動画で提案します。

・敷地に合う様々な大きさのコンパクトハウス（最小5坪～20坪）

・車好きにはインナーガレージ付プランも多数ラインナップ

・ひとり暮らし向け専用の”ミニマリスト向けプラン”も豊富

・老後を見据えた完全バリアフリープラン

・別荘、セカンドハウス向けのリゾートプラン

・小さくてもファミリーで暮らせるロフト付きプラン

どんな敷地条件にも対応出来る建物大きさで、郊外から都心部まで建築可能な平屋スタイルが充実！

神奈川エリア全地域で建築可能です。

■神奈川逗子店：店舗情報

店舗名：S-CRAFT神奈川逗子店（加盟店：ダンハウス株式会社）

所在地：神奈川逗子市逗子5-12-2

電話番号：046-884-4588

営業時間：9：00～18：00（定休無し）

■代表コメント

「湘南や逗子は“海のそばで心地よく暮らす”という文化がある街。Shell-WALL(R)のように塩害に強く、メンテナンス性にも優れた素材と、敷地条件が厳しい湘南エリアにコンパクトハウスの自由設計が組み合わさることで、この地域にぴったりの新しい暮らし方を提案できると確信しています。」

◎S-CRAFTに関するお問い合わせ先

運営：株式会社ネオ・クラフト/S-CRAFT事業本部

〒299-3201 千葉県大網白里市北今泉3696-157

TEL：0475-71-2528

MAIL：info@neo-craft.biz

グループURL：https://www.s-craft.group/

加盟店募集サイト：https://www.neo-craft.biz/scraft_fc/