太陽石油「SOLATO」の公式ステージがフォートナイトに登場！爽快滑走アスレチック『SOLATO FUEL RUSH』を本日公開！

株式会社Trippy

株式会社Trippy（本社：東京都新宿区、代表取締役社長：漆原陸、以下Trippy）は、太陽石油株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：山本 堯大、以下太陽石油）と共同で、6億人以上が遊ぶオンラインゲーム「フォートナイト（Fortnite）」において、サービスステーションブランド「SOLATO」をテーマにしたオリジナルゲーム『SOLATO FUEL RUSH』を制作しました。

■ ゲーム概要

プレイヤーは巨大な石油タンカーからスタート！

複雑に絡み合うパイプラインを駆け抜けるスリル満点の工場"滑走"アスレチック（デスラン）、タンクローリーに乗り込み絶景の海上ブリッジを疾走するドライブパートなど、エネルギーがSS（サービスステーション）に届けられるまでの大冒険を体験します。

ゴールのSSでは、SOLATOやその拠点である愛媛・四国にまつわる楽しいクイズに挑戦できます。

[表: https://prtimes.jp/data/corp/117951/table/40_1_95b114f8bc43869f8c59da3e2cd26484.jpg?v=202511010227 ]

※「SOLATO FUEL RUSH」は Epic Games, Inc. によってスポンサー、承認または管理されているものではありません。独立して制作されたフォートナイトクリエイティブのコンテンツです。

■ 抽選で「PS5(R)」が10名、「1000 V-Bucks」が100名様に当たる！

『SOLATO FUEL RUSH』の公開を記念し、太陽石油主催のキャンペーン「給油を、遊びに変えろ。-Fill up your Fun!-」が開催されます。

期間中に四国エリアの対象SOLATOサービスステーションで対象商品をご購入いただくと、「PlayStation(R)5 (CFI-2000A01)」、「1000 V-Bucks」が抽選で当たります。

さらに、ゲームクリアで当選確率がアップします！

詳細は特設サイト(https://tr1ppy.com/lp/solato-world/)をご確認ください。

■ フォートナイトについて

全世界で6億人以上のプレイヤーを有す「フォートナイト」では、フレンドと一緒に遊んだり、自分だけのゲームを作ったり、他のプレイヤーのゲームを観戦したり、様々な楽しみ方ができます。フォートナイトは、世界中のプレイヤーと繋がることができる、無限の可能性を秘めた常に進化し続けるオンライン空間です。

詳細は、www.fortnite.com(https://www.fortnite.com/?lang=ja) をご覧ください。

■ 太陽石油株式会社について

「SOLATO」ブランドでサービスステーションを展開する石油元売企業です。本企画は、初の試みとなるゲームを活用した新たな販促施策を通じ、「遊び」によるワクワクするような体験を創出することで、SOLATOブランドバリューの向上に取り組む施策となります。今後もお客様に選ばれ、支持されるサービスステーションづくりを目指しています。

Web：https://www.taiyooil.net/

■ 株式会社Trippyについて

Trippyでは、最新テクノロジーを活用してユニークなIPやサービスを開発しています。常に新しいエンターテイメント体験を創造し、ユーザーに驚きと感動を提供することを目指しています。

今回の『SOLATO × フォートナイト』は、太陽石油との協力のもと、「エネルギー」という社会インフラをテーマに、若年層が楽しめる爽快なエンターテイメント体験を創造する挑戦です。今後もフォートナイト上で魅力的なコンテンツの展開を積極的に推進します。

お問い合わせはこちら :https://tr1ppy.com/contact

【会社情報】

社名 ：株式会社Trippy

代表者：代表取締役社長 漆原陸

所在地：東京都新宿区

設立 ：2023年2月

Web ：https://tr1ppy.com/

株式会社Trippy

メール：info@tr1ppy.com

HP ：https://tr1ppy.com/