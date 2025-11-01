【チヨダ】驚きのグリップ力！Columbiaの防寒ブーツ「サップランド」の氷上体験イベントをチヨダ店舗で開催！

株式会社チヨダ

株式会社チヨダ（東京都杉並区 代表取締役社長 町野 雅俊）は、「Columbia（コロンビア）」の防寒ブーツ「SAPLAND（サップランド）」の氷上体験イベントを2025年11月～12月に当社店舗にて開催いたします。

「サップランド」はコロンビア創業の地、アメリカ・オレゴン州の「ポートランド」と、その姉妹都市「札幌」の２つの都市名を合わせたウィンターフットウェアシリーズです。路面凍結や降雪など、冬の厳しさが似ている両都市でも快適に暮らせるシューズをコンセプトに開発されました。コロンビア独自設計アウトソールにヴィブラム社「アークティック・グリップ オルテライン」を採用。マイナス20度でも硬化せず、細かい突起付きの凸部が氷上でも摩擦力を得て、安定したグリップ力を発揮します（※）。また靴内部に使用されている、体温を反射して蓄熱するコロンビア独自の熱反射テクノロジー「オムニヒート インフィニティ」が、温かくて蒸れにくい快適な靴内環境を保ちます。

「サップランド」の氷上体験イベントが、11月１日（土）～12月21日（日）まで各地のチヨダ店舗で順次開催されます。イベントでは実際の氷が敷かれたセットが設置され「サップランド」のグリップ力と温かさ、履き心地が体感できます。この機会に是非ご来店ください！

※氷上等での転倒を完全に防ぐものではございません。状況により防滑効果は異なります。

また、アイゼンやスパイクの使用に代わるものではございません。

本製品は屋内での使用を意図して作られたものではないため、屋内では床の表面を傷つける可能性があります。

■Columbia サップランド 氷上体験イベントスケジュール

＜Chiyoda 会社概要＞

[表: https://prtimes.jp/data/corp/13170/table/450_1_2fd0c62fddbb37be6d5ae0cfd35f3fca.jpg?v=202511010227 ]

■社名：株式会社チヨダ（東証プライム 証券コード：8185）

■本社：東京都杉並区荻窪４丁目30番16号 藤澤ビルディング５階

■代表者：代表取締役社長 町野 雅俊

■設立：1948年（創業1936年）

■決算期：２月末

■従業員数：1,065名（単体）

■資本金：68億9,321万円

■売上：800億円（単体）

■子会社：チヨダ物産株式会社、トモエ商事株式会社

■店舗数：873店舗（単体）

（2025年２月末現在）

https://www.chiyodagrp.co.jp/

https://prtimes.jp/a/?f=d13170-450-8a068d6a2b7be1e012ef0f8affa87a4a.pdf