プルエクステがアップデート。毛先まで美しく、理想のロングスタイルを実現。

クリエイトワン株式会社

クリエイトワン株式会社（代表取締役：平野隆喜）は、製造・販売する「プルエクステ」を2025年11月5日よりアップデートし、一部店舗にて先行販売を開始いたします。

今回のアップデートでは、毛先のボリュームを従来より大幅に改善。巻き髪アレンジのしやすさや地毛との馴染みを向上させ、ダメージを抑えながらも、より自然で重厚感のあるロングスタイルを実現します。

プルエクステアンバサダー：重川茉弥

■お客様の声から生まれたアップデート

プルエクステは、発売以来、「毛質の良さ」と「外れにくさ」で多くの美容師・ユーザーに支持されてきました。

その一方で、「毛先にもう少し厚みが欲しい」という声も寄せられており、今回のアップデートはその声に応える形で実現されました。

■モデル・重川茉弥さんがプルエクステ公式アンバサダーに就任

アップデート商品の発売を機に、SNS総フォロワー約280万人を誇るモデルの重川茉弥さんがプルエクステのアンバサダーに就任。

彼女は以前からプルエクステを愛用しており、今回の新ビジュアルのモデルも務めます。

■アップデート内容

毛先のボリュームを強化

従来品より毛先部分に厚みを持たせることで、より重ためのロングスタイルが可能に。

毛先の改良により、

- 巻き髪アレンジのしやすさ- ダメージ軽減- 地毛との自然な馴染み

が向上しました。

■販売について

- 発売日：2025年11月5日（一部店舗にて先行販売）- 販売チャネル：「マスターディプロマ」を取得した美容師が在籍するサロングループ限定- 価格：多くの店舗で現行価格のまま販売予定

プルエクステは、美容室への直販体制を採用しており、正規取扱サロンのみで提供される高品質ヘアエクステンションです。

今回アップデートされた商品は、その中でも「マスターディプロマ」取得美容師の在籍するサロングループのみで取り扱いが可能となっています。

アップデート商品の取扱サロンは下記よりご確認いただけます。

アップデート商品取扱サロン一覧 :https://www.pullexte.com/mastersalon

■マスターディプロマについて

「マスターディプロマ」は、メーカーが認定するプルエクステ独自のディプロマ制度の最上位資格です。

プルエクステに関する知識だけでなく、

「取付け技術」「地毛との馴染み」「スタイル再現性」「お客様とのコミュニケーション」など、施術者としての総合的なスキルを修得した美容師に授与されます。

【会社概要】

会社名：クリエイトワン株式会社

所在地：愛知県名古屋市中区栄3丁目25-10 ユーリンビル

公式サイト：https://www.create1.com