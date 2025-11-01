2025年11月1日老舗らーめん店「銀座直久」が東京・丸の内商業施設内に新規店舗OPEN！

株式会社 鉄人化ホールディングス

　株式会社鉄人化ホールディングスの子会社である、株式会社直久（東京都目黒区、代表取締役社長：兒玉 智之）が展開する老舗らーめん店「銀座直久」は、2025年11月1日(土)に「麺処直久 丸の内オアゾ店」を東京駅直結の商業施設「丸の内オアゾ」地下1階に新規オープンします。




公式HP：https://naokyu.com



　今回出店するエリアは平日はビジネス層、休日は観光やショッピングを楽しむファミリー層など、幅広いお客様が行き交う活気あるロケーションです。


　創業百余年の歴史を持つ銀座直久の「こだわりの一杯」を、丸の内で働く方・訪れる方にお楽しみいただけるよう、心を込めてご提供します。


　ぜひ、お近くにお越しの際はお立ち寄りください。



●「銀座直久」のこだわり


　先代が口癖のように言っていた、


「早い、安い、うまい」「食べ物は三度三度のもの、安くてうまく、健康的なものでなければならない」


創業百余年、その言葉と意志を受け継いできたこだわりの「らーめん」。


　名古屋コーチンを身付きで炊き出し、旨味とコクを引き出したすっきりとした正統派スープと、自社の製麺所で十分に練り上げ、熟成をさせて打ち込む麺、そしてスープと麺を引き立てる具材もこだわり、それらが織りなす、旨さと深みの「らーめん」をぜひご賞味ください。



●店舗概要【麺処直久 丸の内オアゾ店】


〒100-0005 東京都千代田区丸の内1丁目6―4


商業施設「丸の内オアゾ」地下1階


TEL：03-6257-5177


アクセス：JR「東京駅」丸の内北口直結



●FC加盟・既存店の引継ぎ・新規出店の募集


株式会社直久では、FC加盟・既存店の引継ぎ・新規出店の募集を行っています。


またレシピや商品、新規ブランドの開発支援も可能です。出店に関する詳しい情報やお問い合わせは下記よりお問い合わせください。


　お問い合わせフォーム：https://naokyu.com/inquiry



●「直久」ブランドについて




　「直久」は、大正3年（1914年）に山梨県甲府市に麺類を提供する中華そば店として創業しました。


　創業後、昭和42年（1967年）、「本場の味らーめん直久」として1号店を東京銀座に出店し、当時から行列を絶やさないほど人気を誇った老舗らーめん店です。


　自社の製麺所で打ち込んだ自家製麺と、日本の飲食店では最も多く仕入れている協会公認（※）の名古屋コーチン等を煮込んだすっきりとした正統派のスープを使用し、創業当時の伝統を守り、提供し続けることで、現在でもその人気は衰えることなく、幅広い層のお客様から愛されています。


（※）一般社団法人 名古屋コーチン協会



【銀座直久 店舗一覧】


<東京>


麺処直久 晴海トリトン店


麺処直久 オリナス錦糸町店


麺処直久 新橋店


麺処直久 聖蹟桜ヶ丘店


らーめん直久　青山店


らーめん直久 新宿西口店



<神奈川>


麺処直久 鷺沼店


らーめん直久 久里浜店



<埼玉>


麺処直久 アリオ上尾店



<千葉>


麺処直久　プレナ幕張店




【会社概要】


会 社 名 ：株式会社 直久


所 在 地 ：東京都目黒区碑文谷5丁目15番1号


代 表 者 ：兒玉 智之


設 立：1914年


事業内容：らーめん店「麺処直久」「らーめん直久」等の飲食店舗経営、「直久」ブランド生らーめん・


　　　　　餃子の製造・販売（通信販売）


公式HP：https://naokyu.com/


公式オンラインショップ：https://www.naokyu.net/



<お客様からのお問い合わせ先>


株式会社直久 お客様相談室


ＴＥＬ：0120-041-709　(平日：9時～17時　※土・日・祝日・年末年始を除く)


ＵＲＬ：https://naokyu.com/inquiry/



<本リリースに関するお問い合わせ先>


株式会社直久　プレスリリース担当　


ＴＥＬ：03-3793-5132 (平日：10時～18時　※土・日・祝日・年末年始を除く)


E-Mail：pr-release-info@tetsujinka.com


ＵＲＬ：https://naokyu.com/inquiry/



※記載されている会社名および製品名は、各社の登録商標または商標です。