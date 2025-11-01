NDソフトウェア、HCR来場学生の就職意識調査を実施

エヌ・デーソフトウェア株式会社

エヌ・デーソフトウェア株式会社（本社：山形県南陽市、代表取締役社長：松山 庸哉、以下「NDソフトウェア」）は、2025年10月8日（水）から10日（金）まで東京ビッグサイトで開催された「第52回 国際福祉機器展 H.C.R.2025」にて当社ブースに来場した学生を対象に、「福祉分野への就職に関する意識調査」を実施いたしました。

本調査は、将来の福祉現場を担う学生の生の声として、業界の現状に対する認識や、就職先に求める具体的な条件、抱える不安を把握することを目的としています。母数は少数ながら、福祉を学ぶ学生からの貴重な意見として、その結果を以下の通りご報告いたします。

当社は「誰もがすこやかに暮らせる社会の実現のために」という企業理念のもと、介護・福祉分野の業務を支援するソフトウェア開発において国内トップクラスのシェアを誇ります。主力製品である「ほのぼの」シリーズは、全国72,600件を超える事業所で活用され、介護現場の業務効率化と質の向上に貢献しています。

調査概要

調査結果サマリー

福祉分野に関心を持つ学生・求職者を対象に実施した意識調査の結果を発表しました。本調査では、福祉分野で働くことに対する不安や就職希望、興味分野、求める条件などを分析し、今後の業界動向を示唆する重要な傾向が明らかになりました。

主な調査結果と考察

興味のある福祉分野を選んでください。卒業後、福祉分野での就職を希望しますか？展示で特に興味を持ったブース/商品は何ですか？就職先に求める条件は何ですか？福祉分野で働くことに不安に感じることはありますか？福祉分野の仕事に対するイメージを教えてください。不安感と就職意欲の共存

調査では、57.5%が「福祉分野で働くことに不安を感じる」と回答しました。一方で、就職希望者も半数以上（54.1%）を占めており、社会貢献ややりがいを重視する層が存在します。

研修制度（32.6%）やキャリアアップの機会（20.8%）を重視する学生のニーズに応えるため、キャリアパスの明確化と研修制度の充実こそが、不安解消と採用促進の鍵となります。

医療系への高い関心と専門性志向

興味分野では「医療系」が41.3％と最も高く、次いで介護施設系が続きます。専門性や安定性を求める傾向が強く、医療・介護の連携強化が重要です。

技術革新への期待

展示会での注目はリハビリ機器や移動支援機器がトップで、ICTや介護ロボットへの関心も高まっています。現場負担軽減や効率化に寄与する技術導入が、業界の魅力向上に不可欠です。

仕事イメージの二面性

「やりがいがある」「社会貢献度が高い」といったポジティブな評価がある一方、「体力的に大変そう」という懸念も根強く存在します。負担軽減策と魅力訴求の両立が求められます。

就職条件の重視ポイント

給与水準、残業の少なさ、勤務地が上位に挙がり、働きやすさへのニーズが顕著です。柔軟な働き方や待遇改善が採用戦略の核心となります。

今後の展望

NDソフトウェアは、この貴重な意見を真摯に受け止め、介護ソフトやAIなどのICT技術を通じて、学生が将来不安なく働けるような「働きやすい環境づくり」を支援してまいります。今後も、福祉業界全体の魅力向上に貢献し、優秀な人材の確保と定着を支援するための製品開発と情報発信に努めてまいります。

【エヌ・デーソフトウェア株式会社について】

山形県南陽市に本社を置く、福祉・医療関連オリジナルソフトウェアの開発、販売、保守サービスを行う企業です。主力製品である「ほのぼの」シリーズは、介護・福祉施設向けソフトウェアとして国内トップクラスのシェアを誇り、介護現場の業務支援を通じて社会貢献を目指しています。

