累計販売台数10万台突破の「ふくらはぎゅ」が、雑誌【家電批評】フットマッサージ器部門で年間総合1位を受賞！

株式会社アテックス（本社：大阪市 代表取締役社長 原島 惠子）の累計販売台数10万台突破「ふくらはぎゅ（AX-HJ360）」が、『家電批評2025年11月号』にて、「お値打ちベストバイ大賞2025」フットマッサージ器部門で年間総合1位を受賞しました。

2025年２月13日発売のフットマッサージャー「ふくらはぎゅ」（AX-HJ360）が、プロが本音でテストする家電購入ガイド『家電批評2025年11月号』において、「お値打ちベストバイ大賞2025」フットマッサージ器部門 年間総合1位を受賞しました。同製品は、『家電批評2025年8月号』フットマッサージ器部門でも、ベストバイを受賞しています。

・製品について

POINT1：２層のエアバッグで高圧マッサージ

ふくらはぎを覆う約31cmのサイズにプロの両手に見立てた上下２層のエアバッグを配置しました。2層だから実現した手もみ感のある高圧マッサージで脚の血行を促進します。

POINT2：素早く温まる温熱ヒーター

季節を問わず、足もとが冷えるのは多くの方の悩みです。温熱ヒーターには素早くしっかり温まるグラフェン素材を採用しています。ヒーターの温度は3段階で設定できます。

POINT3：充電式コードレス

USB（Type-C）での充電式コードレスだから、コードが脚に絡むことがありません。コンパクトなサイズでバッグにも収納でき、持ち運びに便利です。

POINT4：使いやすい面ファスナー仕様と洗える内カバー

マジックテープの幅が広く、ふくらはぎの周囲サイズ（30～48cm）に合わせて、簡単に装着できます。さらに内カバーは外して洗濯できるためいつも清潔に使用できます。

POINT5：簡単！シンプル操作

マッサージの強さ・ヒーター温度ともに3段階あり、とても簡単に設定できます。その日の気分や足の状態に合わせたマッサージがぐっと気持ちいいです。

【商品スペック】

品名 ：ふくらはぎゅ

品番 ：AX-HJ360pk（ピンク）

AX-HJ360gr（グレー）

価格 ：5,940円（税込）

サイズ ：本体（約）W600×L50×H310mm（広げたとき）

重量 ：約450g

電源 ：リチウムイオン充電池

連続使用時間 ：約1時間

充電所要時間 ：約3.5時間

ヒーター温度 ：低：約40℃・中：約43℃・高：約46℃

タイマー ：10分自動オフ

適応サイズ（ふくらはぎ周囲）：30~48cm

付属品 ：USBケーブル

医療機器の種類 ：管理医療機器（家庭用エアマッサージ器）

医療機器認証番号 ：306AHBZX00050000

使用目的又は効果 ： あんま・マッサージの代用。一般家庭で使用すること。

（疲労回復、血行を良くする、筋肉の疲れをとる、筋肉のこりをほぐす、神経痛・筋肉痛の痛みの緩解。）

■ 株式会社アテックス

［ 事業内容 ］

家庭用医療機器、マッサージ器、フィットネス機器、健康機能寝具、収納式ベッド、 美容・健康機器などの商品企画・開発・製造及び輸入販売

[ 本社 ]

〒547-0014 大阪市平野区長吉川辺3-3-24

公式サイト：https://www.atex-net.co.jp/

