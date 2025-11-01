累計販売台数10万台突破の「ふくらはぎゅ」が、雑誌【家電批評】フットマッサージ器部門で年間総合1位を受賞！
株式会社アテックス（本社：大阪市 代表取締役社長 原島 惠子）の累計販売台数10万台突破「ふくらはぎゅ（AX-HJ360）」が、『家電批評2025年11月号』にて、「お値打ちベストバイ大賞2025」フットマッサージ器部門で年間総合1位を受賞しました。
2025年２月13日発売のフットマッサージャー「ふくらはぎゅ」（AX-HJ360）が、プロが本音でテストする家電購入ガイド『家電批評2025年11月号』において、「お値打ちベストバイ大賞2025」フットマッサージ器部門 年間総合1位を受賞しました。同製品は、『家電批評2025年8月号』フットマッサージ器部門でも、ベストバイを受賞しています。
・製品についてPOINT1：２層のエアバッグで高圧マッサージ
ふくらはぎを覆う約31cmのサイズにプロの両手に見立てた上下２層のエアバッグを配置しました。2層だから実現した手もみ感のある高圧マッサージで脚の血行を促進します。
POINT2：素早く温まる温熱ヒーター
季節を問わず、足もとが冷えるのは多くの方の悩みです。温熱ヒーターには素早くしっかり温まるグラフェン素材を採用しています。ヒーターの温度は3段階で設定できます。
POINT3：充電式コードレス
USB（Type-C）での充電式コードレスだから、コードが脚に絡むことがありません。コンパクトなサイズでバッグにも収納でき、持ち運びに便利です。
POINT4：使いやすい面ファスナー仕様と洗える内カバー
マジックテープの幅が広く、ふくらはぎの周囲サイズ（30～48cm）に合わせて、簡単に装着できます。さらに内カバーは外して洗濯できるためいつも清潔に使用できます。
POINT5：簡単！シンプル操作
マッサージの強さ・ヒーター温度ともに3段階あり、とても簡単に設定できます。その日の気分や足の状態に合わせたマッサージがぐっと気持ちいいです。
【商品スペック】
品名 ：ふくらはぎゅ
品番 ：AX-HJ360pk（ピンク）
AX-HJ360gr（グレー）
価格 ：5,940円（税込）
サイズ ：本体（約）W600×L50×H310mm（広げたとき）
重量 ：約450g
電源 ：リチウムイオン充電池
連続使用時間 ：約1時間
充電所要時間 ：約3.5時間
ヒーター温度 ：低：約40℃・中：約43℃・高：約46℃
タイマー ：10分自動オフ
適応サイズ（ふくらはぎ周囲）：30~48cm
付属品 ：USBケーブル
医療機器の種類 ：管理医療機器（家庭用エアマッサージ器）
医療機器認証番号 ：306AHBZX00050000
使用目的又は効果 ： あんま・マッサージの代用。一般家庭で使用すること。
（疲労回復、血行を良くする、筋肉の疲れをとる、筋肉のこりをほぐす、神経痛・筋肉痛の痛みの緩解。）
■ 株式会社アテックス
［ 事業内容 ］
家庭用医療機器、マッサージ器、フィットネス機器、健康機能寝具、収納式ベッド、 美容・健康機器などの商品企画・開発・製造及び輸入販売
[ 本社 ]
〒547-0014 大阪市平野区長吉川辺3-3-24
公式サイト：https://www.atex-net.co.jp/
