累計販売台数10万台突破の「ふくらはぎゅ」が、雑誌【家電批評】フットマッサージ器部門で年間総合1位を受賞！

写真拡大 (全8枚)

株式会社アテックス

株式会社アテックス（本社：大阪市 代表取締役社長 原島 惠子）の累計販売台数10万台突破「ふくらはぎゅ（AX-HJ360）」が、『家電批評2025年11月号』にて、「お値打ちベストバイ大賞2025」フットマッサージ器部門で年間総合1位を受賞しました。




2025年２月13日発売のフットマッサージャー「ふくらはぎゅ」（AX-HJ360）が、プロが本音でテストする家電購入ガイド『家電批評2025年11月号』において、「お値打ちベストバイ大賞2025」フットマッサージ器部門 年間総合1位を受賞しました。同製品は、『家電批評2025年8月号』フットマッサージ器部門でも、ベストバイを受賞しています。




▼関連記事


https://www.jiji.com/jc/article?k=000000381.000017263&g=prt(https://www.jiji.com/jc/article?k=000000381.000017263&g=prt)



・製品について

POINT1：２層のエアバッグで高圧マッサージ

ふくらはぎを覆う約31cmのサイズにプロの両手に見立てた上下２層のエアバッグを配置しました。2層だから実現した手もみ感のある高圧マッサージで脚の血行を促進します。




POINT2：素早く温まる温熱ヒーター

季節を問わず、足もとが冷えるのは多くの方の悩みです。温熱ヒーターには素早くしっかり温まるグラフェン素材を採用しています。ヒーターの温度は3段階で設定できます。




POINT3：充電式コードレス

USB（Type-C）での充電式コードレスだから、コードが脚に絡むことがありません。コンパクトなサイズでバッグにも収納でき、持ち運びに便利です。




POINT4：使いやすい面ファスナー仕様と洗える内カバー

マジックテープの幅が広く、ふくらはぎの周囲サイズ（30～48cm）に合わせて、簡単に装着できます。さらに内カバーは外して洗濯できるためいつも清潔に使用できます。




POINT5：簡単！シンプル操作

マッサージの強さ・ヒーター温度ともに3段階あり、とても簡単に設定できます。その日の気分や足の状態に合わせたマッサージがぐっと気持ちいいです。




【商品スペック】


品名 　　　　　　：ふくらはぎゅ


品番 　　　　　　：AX-HJ360pk（ピンク）


　　　　　　　　 　AX-HJ360gr（グレー）


価格　　　　　 　：5,940円（税込）


サイズ　　　　　 ：本体（約）W600×L50×H310mm（広げたとき）


重量 　　　　　　：約450g


電源 　　　　　　：リチウムイオン充電池


連続使用時間 　　：約1時間


充電所要時間 　　：約3.5時間


ヒーター温度 　　：低：約40℃・中：約43℃・高：約46℃


タイマー　　　　 ：10分自動オフ


適応サイズ（ふくらはぎ周囲）：30~48cm


付属品 　　　　　：USBケーブル


医療機器の種類　 ：管理医療機器（家庭用エアマッサージ器）


医療機器認証番号 ：306AHBZX00050000


使用目的又は効果 ： あんま・マッサージの代用。一般家庭で使用すること。


（疲労回復、血行を良くする、筋肉の疲れをとる、筋肉のこりをほぐす、神経痛・筋肉痛の痛みの緩解。）



■ 株式会社アテックス


［ 事業内容 ］


家庭用医療機器、マッサージ器、フィットネス機器、健康機能寝具、収納式ベッド、 美容・健康機器などの商品企画・開発・製造及び輸入販売



[ 本社 ]


〒547-0014 大阪市平野区長吉川辺3-3-24


公式サイト：https://www.atex-net.co.jp/




株式会社アテックスのプレスリリース一覧


https://prtimes.jp/main/html/searchrlp/company_id/33199