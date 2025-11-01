＆honey（アンドハニー）さいたま市の「おふろcafe utatane」をはじめ、都内の温浴施設5か所にて“#ハチミツまみれ”コラボレーションイベントを開催！
株式会社ヴィークレア（本社：東京都港区、代表取締役社長：岸野洋之）は、2025年8月12日に
&honeyシリーズ初となる入浴料「&honey 重炭酸*1 ハチミツ*2 バスタブレット」を発売。
この機会に&honeyのハチミツ*2 の持つ美容効果を多くの方にご体験していただくべく、
株式会社温泉道場が運営する埼玉県さいたま市の温浴施設「おふろcafe utatane」をはじめとした、
都内温浴施設5ヶ所とのコラボレーションイベント“#ハチミツまみれ”を2025年11月1日（土）～
2025年11月30日（日）の1ヶ月間実施します。
&honeyと「おふろcafe utatane」のコラボレーションによる「#ハチミツまみれ」イベントでは、
「&honey 重炭酸*1 ハチミツ*2 バスタブレット」を使用した女性浴室内の「&honey とろ～りハチミツ風呂」をご体験いただけます。また、イベント期間中は&honey商品の設置スペース※1 もあるので、バスタブレットだけでなく、ヘアケアやボディケア商品など、様々な&honey製品をお試しいただくことができます。
また浴室以外にも、「3種のハチミツを楽しむアイスセット」をはじめ、コラボレーションメニューを味わえるカフェスペースや、&honeyの世界観に包まれてゆったり過ごせる「ハンモックスペース」など美容と癒しを兼ね備えた特別な体験をお楽しみいただけます。
さらに同期間中、東京都内5か所の温浴施設にて「&honey 重炭酸*1 ハチミツ*2 バスタブレット」のサンプリングを実施いたします。一部施設では、シャンプー・ヘアトリートメント・クレンジングオイルの「タッチ＆トライ」体験も同時開催しますので、ぜひこの機会に全身がうるおう「#ハチミツまみれ」イベントをご体験ください。
1：炭酸水素Na(基剤) 2：ハチミツ(保湿)
※1：商品スペースは男性浴室内にも設置
■『&honey × おふろcafe utatane』実施概要
イベントタイトル ：『&honey × おふろcafe utatane』“#ハチミツまみれ”
実施場所 ：おふろcafe utatane（埼玉県さいたま市北区大成町4－179－3）
https://ofurocafe-utatane.com/
実施期間 ：2025年11月1日（土）～2025年11月30日（日）
■“#ハチミツまみれ”コラボレーションイベント詳細（予定）
【女性浴室】
・「＆honey（アンドハニー）× おふろcafe utatane」コラボレーション企画限定のオリジナル
泥パックや、OSMIAサウナアロマ250ml (ハニーレモン)を使用したアロマ水ロウリュ
・「&honey 重炭酸*1 ハチミツ*2 バスタブレット」を使用した「&honey とろ～りハチミツ風呂」
を展開（週替わりで「アンドハニー ビューティー スパ バスタブレット」と
「アンドハニー リラックス スパ バスタブレット」を順次入れ替え）
【&honeyとろ～りハチミツ風呂】
・浴室内洗い場に&honey商品設置
【&honey商品設置】
【男性浴室】
・浴室内洗い場の一部区画に&honey商品設置
（シャンプー、ヘアトリートメント、ボディウォッシュ）
【カフェスペース】
・&honeyコラボレーションメニューの販売
（3種のハチミツを楽しむアイスセット、川越芋のステーキブリュレ～ハチミツバターソース～
など3品）
【3種のハチミツを楽しむアイスセット】
【川越芋のステーキブリュレ～ハチミツバターソース～】
【ハチミツ畑のブーケサラダ】
・期間中、本コラボメニューをご注文いただいた
方に「＆honey ハンドクリーム」をプレゼント
（無くなり次第終了）
【パウダールーム＆女性脱衣所】
・&honey商品設置
【＆honeyハンドクリーム】
【ハンモックスペース】
・&honeyの世界観に包まれてリラックスタイム
【サンプリング】
・受付時にバスタブレットを1錠プレゼント（無くなり次第終了）
【イベント、その他】
・&honey公式SNSアカウント（InstagramもしくはX）を
フォロー＋タグ付けして投稿
⇒「アンドハニー メルティ トラベルセット」をプレゼント
【＆honey Meltyトラベルセット】
・「ハチミツファウンテン」：ハチミツ感たっぷりのなめらかなハチミツファウンテンを、フルーツや
スポンジとご一緒にお楽しみください。
⇒11月8日（土）／11月23日（日）の15時前後の時間限定で実施
（無くなり次第終了）
・「いい風呂の日（11月26日）」に来館された、“誕生日に8がつく方”へ
⇒「アンドハニー ディープモイスト ヘアオイル」をプレゼント
☆イベントテーマの“#ハチミツまみれ”にちなみ、8月3日生まれの人には「アンドハニー ディープ
モイスト」のシャンプー、ヘアトリートメント、ヘアオイルのセットをプレゼント
1：炭酸水素Na(基剤) 2：ハチミツ(保湿)
■都内温浴施設5か所でのサンプリング／タッチ＆トライ施策
『&honey（アンドハニー）』から2025年8月27日（水）より発売した重炭酸*1 ハチミツ*2 タブ
レットを都内温浴施設5か所でサンプリングを実施いたします。さらに一部施設では、シャンプー・
ヘアトリートメント・クレンジングオイルの「タッチ＆トライ」体験も同時開催いたします。
【実施施設】
おふろの王様 大井町店
東京都品川区大井1-50-5阪急大井町ガーデン3F
https://www.ousama2603.com/ooimachi/
文化浴泉
東京都目黒区東山3-6-8エクセル東山
妙法湯
東京都豊島区西池袋4-32-4
https://myohoyu.com/
南青山清水湯
東京都港区南青山3-12-3
https://shimizuyu.jp/
COCOFURO かが浴場
東京都北区王子本町2-23-9加賀ビル 2F
https://cocofuro.com/kagayokujo/
【施策概要】
１.実施期間：2025年11月1日（土）～2025年11月30日（日）
２.バスタブレットサンプリング（無くなり次第、アンドハニー「ディープ」か「ミルキー」の
シャンプー&へアトリートメントお試しサシェに変更）
３.浴室内タッチ＆トライ（メルティ モイストリペア シャンプー／ヘアトリートメント・
クレンジングオイル／メロウエアリー 泡ボディウォッシュ）＊無くなり次第終了
＊妙法湯は番台付近に&honey特設棚を設置。
■&honeyについて
&honeyは2018年にハチミツ*2 の持つ美容効果に着目して誕生し、累計1億個※3 売り上げを達成したハチミツ*2 美容ブランドです。
髪と肌の水分量にこだわり理想的なうるおいを追い求めました。
ヘアケアを中心に、スキンケア、ボディケアなどさまざまなアイテムを展開し毎日の生活の中にとろける可愛さ、ハチミツの優しさでお肌も心も濃蜜な幸せで満たします。
https://www.and-honey.com/
※3：2025年5月末時点
■おふろcafe utataneについて
北欧・フィンランドをコンセプトにした温浴施設。オーロラのあるラウンジやフィンランドのサウナ
小屋をイメージした蒸気浴室「サウナコタ」、カフェの北欧メニュー、テキスタイルブランド「カウニステ」とコラボレーションした館内着などで、まるで家に友達を招いたかのように、ゆったり・
だらだらお過ごしいただけます。
埼玉県さいたま市北区大成町4丁目179-3
10:00～翌9:00（23時間営業）
https://ofurocafe-utatane.com/