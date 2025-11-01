銚子丸創業祭 開催！11/１(土)より、「生本まぐろ解体ショー」を60店舗同時開催でギネス世界記録(TM)に挑戦！　人気ネタ「平日半額」、など

株式会社銚子丸

すし銚子丸では、2025年11月1日(土)より１ヶ月間「銚子丸創業祭」を開催いたします。

開催期間：11月1日（土）～ 30日（日）

「生本まぐろ解体ショー」を60店舗同時開催でギネス世界記録(TM)に挑戦！

詳細を見る :https://event.choushimaru.co.jp/fes/2025sougyousai

この度、「銚子丸」は、全店舗にすし職人がいる「銚子丸」だからできる、お客様との一体感を生む生本まぐろ解体ショーで、ギネス世界記録(TM)︎に挑戦します。

記録達成に必要な証人者を、お客様から募集します。歴史を刻む11月1日の銚子丸劇場にご期待ください。

ギネス世界記録(TM)に挑戦を記念して販売！

【土日祝日限定】

「生本まぐろ」3カン 854円（税込）

※数に限りがございます

※アリオ橋本店では価格が異なります

平日「半額祭り」！ 土日「110円祭り」！ 土日祝日「生ビール中ジョッキ半額」！

人気のネタが登場！ 【平日】週替わり、【土日】は対象商品を110円、【土日祝日】は生ビール中ジョッキ半額でご提供いたします。

※すし銚子丸、すし銚子丸 雅（アリオ橋本店を除く）の全店舗で開催します。

【第1週】

＜平日半額！＞11/4（火）～7（金）「オーロラサーモン」2カン 231円（税込）

【第2週】

＜平日半額！＞11/10（月）～14（金）「活〆みやび鯛」2カン 275円（税込）

【第3週】

＜平日半額！＞11/17（月）～21日（金）「つぶ貝」2カン 198円（税込）

【第4週】

＜平日半額！＞11/25（火）～28（金）「本まぐろ中とろ」2カン 297円（税込）

【土曜日限定】

土曜日は・・・「びんちょうまぐろ」1カン 110円（税込）

【日曜日限定】

日曜日は・・・「海老」1カン 110円（税込）

【土日祝日限定】

「生ビール 中ジョッキ」半額！ 357円（税込）

創業祭特別セット

【平日限定】

「劇団セット 喜び」 968円（税込）

[内容]本まぐろ中とろ、北海道産かれい、生海老、いか、いくら軍艦

【土日祝日限定】

「劇団セット 感謝」 1,738円（税込）

[内容]本まぐろ大とろ、みやび鯛、活蝦夷あわび、ぼたん海老、うに軍艦

創業祭限定酒「まぐろ結び」

11月1日～11月30日 創業祭期間中（土日祝のみ）

創業祭限定酒「まぐろ結び」（300ml）

1,500円（税込）

千葉県産粒すけを精米歩合50％まで磨いた純米大吟醸酒。度数は12度でワインのような優しい飲み口。従来の日本酒とは異なるしっかりした酸味と豊かな甘みがまぐろの多彩な魅力と完璧に調和します。

プレゼント総額500万円超え！縁アプリ 2周年祭キャンペーン

応募期間：11/1（土）～30（日）

すし銚子丸、すし銚子丸 雅、江戸前すし 百萬石、Standing 鮨 Bar Yasukeにて開催します。

【最大20,000円分の食事券が当たる！食事券プレゼント！】

お会計時に会員証を提示するだけで応募完了！お会計3,000円（税込）ごとに一口、自動応募されます。

【豪華賞品が当たる！銚子丸・オールスタープレゼント！】

抽選券を使って豪華賞品に応募しよう！ お会計1,000円（税込）ごとに抽選券が1枚たまります。

【縁ランクをチェック！ランク別プレゼントキャンペーン！】

期間中にご来店いただいた縁アプリ会員様へ、ランクに応じた感謝のクーポンや特別ギフトをプレゼントいたします。

【さらに！複数店舗でクーポンGET！】

期間中の来店履歴に応じてお得なクーポンをプレゼント！

創業祭記念特別クーポン配布！

11/1（土）「寿司の日」、11/2（日）「銚子丸の日」2日間限定！

この日、ご利用の縁アプリ会員様（※1）に、創業祭記念特別480円値引券を縁アプリに配布します。

※1 お会計時、レジにてアプリを提示し、会員証の二次元コードの読み取りをした方が対象となります。

※ご来店回数に関わらず、一会員様1枚までとなります。

ぜひこの機会に、すし銚子丸へご来店ください！

株式会社銚子丸について

千葉、東京、埼玉、神奈川に92店舗（2025年11月1日現在）を直営店のみで展開しています。グルメ回転寿司「すし銚子丸」、複合商業施設などに出店する「すし銚子丸 雅(みやび)」、寿司割烹業態の「江戸前すし百萬石」では店舗を舞台、従業員を劇団員として観客であるお客様を楽しませる「劇場コンセプト」を特徴としております。

銚子港をはじめ日本各地、世界中の海から水揚げされた新鮮な鮮魚を、寿司職人が毎日店舗で「捌きたて」「握りたて」「作り立て」でご提供しております。銚子丸だからこその新鮮でネタの大きい寿司をお得な価格で楽しめるグルメ回転寿司としてお客様に支持されております。

商号：株式会社銚子丸

代表者：代表取締役 石井 憲

本店所在地：千葉県千葉市美浜区浜田2-39

設立年月日：1977年11月2日

主な事業の内容：すし銚子丸、すし銚子丸 雅、江戸前すし百萬石等の店舗経営

資本金：１億円（2024年5月15日現在）

URL：https://www.choushimaru.co.jp/