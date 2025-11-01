ABC-MART 明石ビブレ店 2025年11月1日（土）よりオープン

株式会社エービーシー・マート

株式会社エービーシー・マート（本社：東京都港区、代表取締役社長：野口実）は、兵庫県明石市の明石ビブレ 4Fにて「ABC-MART 明石ビブレ店」を11月1日（土）よりオープンします。

■ABC-MART 明石ビブレ店 特徴

子どもから大人までライフスタイルや用途に合わせて、足元を提案するABC-MARTが、明石ビブレに11月1日（土）よりオープンします。NIKE・adidas・VANSなどの人気ブランドスニーカーから、ビジネスシューズ、レディースパンプス、レディースブーツまで幅広い取り扱いに加え、ABC-MARTでしか手に入らない限定モデルも多数ご用意しています。

オープンを記念して、「ABC-MART 明石ビブレ店」にて11月1日（土）よりお買い物をおトクに楽しめるキャンペーンも開催します。

【オープン記念キャンペーン】

１.アプリポイント3倍付与

通常、1,000円（税込）以上のお支払いで100円ごとに1ポイント付与のところ、

1,000円（税込）以上のお支払いで100円ごとに3ポイント付与します。

２.まとめ買い割引

2点合計

5,000円（税込）以上お買上で500円OFF

10,000円（税込）以上お買上で1,000円OFF

※一部対象外商品あり

※ABC-MARTアプリポイント、アプリクーポン以外の割引併用不可

開催期間：11/1（土）～11/10（月）

■ABC-MART 明石ビブレ店 注目商品

【NIKE】

商品名：w AIRMAX EXCEE

カラー：100SMTWHT/BLK

サイズ：22.5cm~26.0cm（0.5cm刻み）

価格 ：12,870円（税込）

【adidas】

商品名：STADT

カラー：PINK/OFFW/GUM5

サイズ：22.5cm~28.0cm（0.5cm刻み）

価格 ：12,100円（税込）

【New Balance】

商品名：M1440RB1（2E）

カラー：BLUE(RB1)

サイズ：25.0cm~28.0cm（0.5cm刻み）

価格 ：11,000円（税込）

【SKECHERS】

商品名：SUMMIT-KEY PACE（W）

カラー：BBK

サイズ：25.0cm~28.0cm（0.5cm刻み）

価格 ：11,990円（税込）

【レディース】

商品名：PLAT ULTRA MINI5

カラー：S/CAMEL

サイズ：S~XL

価格 ：7,150円（税込）

【キッズ】

商品名：17‐22（H）MACH ADDITION

カラー：LIME/BLACK

サイズ：17.0cm~22.0cm（0.5cm刻み）

価格 ：4,950円（税込）

■ABC-MART 明石ビブレ店 店舗情報

店舗名 ：ABC-MART 明石ビブレ店

所在地 ：〒674‐0068 兵庫県明石市大久保町 ゆりのき通1‐3‐2 4F

電話番号：078-965-9486

営業時間：10：00~21：00

ABC-MART サイトURL：http://www.abc-mart.net/

■ ABCマートについて

靴と衣料の輸入販売商社「株式会社国際貿易商事」から1985年にスタート。『世界共通の品質を世界共通の価格で』を創業以来の経営方針として、靴を中心とした商品を直接お客様の手元へお届けするために、靴小売店「ABC-MART」の出店を進め、ABCマートグループとして、現在国内には1081店舗、国外には韓国に316店舗、台湾63店舗、米国8店舗、ベトナム5店舗を展開しています。今後も世界に通用するストアブランドとしての確立を目指していきます。

会社名：株式会社エービーシー・マート

代表者：野口実

所在地：東京都港区麻布台1丁目3番1号 麻布台ヒルズ森JPタワー48F

設立 ：1985年6月6日

事業内容：靴・衣料・雑貨などの小売、靴の商品企画、製造及び販売

＜お客様からの問い合わせ先＞

電話：0120-936-610

対応時間：10：00～17：00（平日月曜から木曜）