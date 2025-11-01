関東初出店！『WOODY HOUSE 立川店』が来春オープン！（2026年 春／JR立川駅北口）

株式会社立飛ストラテジーラボ

当社（本社：東京都立川市／代表取締役：村山正道）が運営する複合施設GREEN SPRINGSに、2026年春、関東初の出店となる『WOODY HOUSE 立川店』がオープンします。

地域に根ざし、それぞれの街に合った空気感を大切にしながら、暮らしにしっかりと根を張る店づくりを行ってきたウッディーハウス。トレンドを追うだけではなく、地域の人や街の空気に寄り添った、“ウッディーハウスらしいセレクトと提案”を関東初進出となるGREEN SPRINGSでもかたちづくっていきます。服を売るだけのショップではなく、「都市と地方、オンラインとリアルをつなぐ居場所的セレクトショップ」を目指し、地方創生事業や地域に根差すお店づくりのノウハウをもとに、来店者とスタッフの対話、コミュニティづくりとブランディングを重視した店づくりを、空と大地と人がつながる“ウェルビーイングタウン”GREEN SPRINGSで新たに展開していきます。

また、オープンに先駆けて、11月1日(土)～2日(日)の2日間ポップアップショップを開催します。

オンラインストアを通じて日本全国にお客様を持つウッディーハウス。その中でも東京をはじめとした関東エリアのお客様からは、「実際に商品を手に取りたい」「スタッフと直接コミュニケーションを図りたい」というお声を多くいただいてきました。こうしたお客様の声に応える形で、まずはウッディーハウスが手がけるYouTubeチャンネル「中年の部屋」によるポップアップショップを開催し、ブランドの世界観を広く体感してもらう機会を経ての正式進出となります。

なお、オープン日等店舗詳細は3月頃公開を予定しております。

■ポップアップショップ概要

日 程：2025年11月1日(土)～11月2日(日)

時 間：11月1日(土) 10:00～17:00

11月2日(日) 10:00～14:00

会 場：GREEN SPRINGS W3 2階 アトリウム

入 場：無料

■WOODY HOUSEについて

-地方にも本物を 地方から本物を-

京都府舞鶴市の小さなセレクトショップからはじまったウッディーハウス。

「地方にも本物を」という想いを胸に、地域に根ざし、街の人々に寄り添うお店づくりを

続けてきました。

そして現在では、京阪神エリアや東海地方に13店舗を展開しながら、その想いは「地方から

本物を」発信する企業へと進化しています。

-服と 人と 街を つなげる-

ウッディーハウスの店舗には、それぞれに個性と物語があります。

ディスプレイも接客も、その街の空気に溶け込みながら、暮らしに、ちゃんと根を張る店づくり。

それが、ウッディーハウスの考える“本物”です。

アパレルという枠にとどまらず、店舗運営やEC事業で培ったブランディング力・企画力・発信

力を活かし、地方創生や地域活性化といった新たなフィールドにも挑戦しています。

■店舗概要

店 舗 名：WOODY HOUSE 立川店

オープン日：2026年 春

住 所：東京都立川市緑町3番1 GREEN SPRINGS

リ リ ー ス：https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000010.000074447.html

【GREEN SPRINGSについて】

2020年4月にオープンした、ウェルビーイングをテーマとした複合施設です。水と緑豊かな約1万平方メートル の中央広場を中心に、最上階にインフィニティプールを有するホテル、多摩地区最大規模約2,500席の多機能ホール、ショップ・レストラン、オフィスなどが配置されています。広々とした開放的な空間を生かした様々なイベントを毎月開催しています。