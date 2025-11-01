【2025-2026BOARD&SKI】LINEお友だち登録で「バスプランで使えるおひとり様＼500引き」のクーポン配布中！

T-LIFEホールディングス株式会社

トラベルインは、2022年1月1日に再編により誕生した、T-LIFEホールディングス株式会社（代表取締役社長：石川 邦大）が展開する旅行ブランドです。

スキー＆スノーボードツアーを強みとし、朝発バス、夜発バス、JR新幹線などの交通、リフト券、宿泊付きのリーズナブルなツアーを豊富に販売しています。

LINEお友だち追加で宿泊・日帰りバスプランがおひとり様\500割引のクーポンを配布中です！

シーズン中は何度でも利用可能なお得なクーポンとなっています◎



この冬、スキー・スノボ旅行の計画をたててみてはいかがでしょうか。

LINEお友だち限定・早割クーポンコードについて

●割引対象のトラベルイン商品●

宿泊・日帰りバスプラン



シーズン中全日程の予約ができるので、年末年始やトップシーズンの2月の連休・土曜宿泊など人気の日程も利用OK！早めの予約でお得に希望の宿をおさえちゃいましょう。

※各セール商品、マイカー・JRで行く商品は対象外です。

●割引内容●

おひとり様につき

≪バス利用の宿泊・日帰りプランが\500引き≫

※シーズン中であれば何度でも利用OK

●お友だち登録方法●

https://lin.ee/vqCPWED(https://lin.ee/vqCPWED)

上記URLよりお友だち追加を行います。

または、［ID検索］より【@akc7264q】を入力し登録を行います。

登録完了後に自動返信メッセージが届くので、クーポンコードをご確認ください。



商品詳細ページカレンダーより入力を進めていただき、予約画面「3.お客様情報入力」ページにクーポンコードを入力することで、割引料金で予約ができます。

※初めてのお客様は「会員登録をして予約」、登録済みの方は「ログイン」をクリック後の画面に入力ください。

●クーポン利用の注意事項●

※他のクーポンコードとの併用不可



トラベルインLINEではシーズン中も「新着情報＆お得な情報」を配信予定です！

LINEお友だち限定・バスプランクーポンコードについて

クーポンが使えるツアー特集ページはこちら

●宿泊バス

往復バス＋リフト券＋宿泊がセットになったお得な宿泊スキー＆スノボバスツアー！

利用バスは首都圏からスキー場まで直行なので、アクセスらくらく。

●日帰りバス

新宿よりスキー場まで直行！

朝発バスは【横浜】夜発バスは【横浜・大宮・千葉・津田沼】より新宿までのシャトルバスも出ているのでらくらくお得にスキー場まで行くことができます！

