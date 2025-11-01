¥Ô¥³ÂÀÏº¡ÖPPAP¡×10¼þÇ¯¡¢¾®»ù¤¬¤ó¤ÈÆ®¤¦»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ø¡£À¤³¦¤Ç¤¤¤Á¤Ð¤ó¡È¥é¥Õ¡É¡á¡È¾Ð´é¡É¤Ë¤Ê¤ë¤¦¤¿¡Ø¥é¥Õ¡¦¥½¥ó¥°¡Ù¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È»ÏÆ°¡£
¡Ö¥é¥Õ¥½¥ó¥°¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡×¥ー¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë
¥¨¥¤¥Ù¥Ã¥¯¥¹¡¦¥Ø¥ë¥¹¥±¥¢¥¨¥ó¥Ñ¥ïー¹çÆ±²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¡¢ÂåÉ½¡§ÊÝ²°¾¾Ì÷¿Í¡¢°Ê²¼ AHE¡Ë¤Ï¡¢»Ù±çÀè¤Ç¤¢¤ë¾®»ù¤¬¤ó´ð¶â¡¦°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿ÍEmpower Children¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¡¢ÂåÉ½Íý»ö¡§ÊÝ²°¾¾Ì÷¿Í¡Ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢¥¨¥¤¥Ù¥Ã¥¯¥¹¡¦¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¡¦¥¨ー¥¸¥§¥ó¥·ー½êÂ°¤Î¥·¥ó¥¬ー¥½¥ó¥°¥é¥¤¥¿ー¡¦¥Ô¥³ÂÀÏº¤Î¡ÖPPAP¡×10¼þÇ¯µÇ°¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡ØTottemo Release 80.8¡Ê¥È¥Ã¥Æ¥â¡¦¥ê¥êー¥¹¡¦¥Ï¥Á¥¸¥å¥Ã¥Æ¥ó¥Ï¥Á¡Ë¡Ù¤Î°ì´Ä¤È¤·¤Æ¡¢¡Ø¥é¥Õ¡¦¥½¥ó¥°¡Ù¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤ò»ÏÆ°¤·¤Þ¤¹¡£
ËÜ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ç¤Ï¡¢¾®»ù¤¬¤ó¤ÈÆ®¤¦»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Î¡ÈÀ¼¡É¤ò½¸¤á¡¢¥Ô¥³ÂÀÏº¤µ¤ó¤È¤È¤â¤Ë¡ÈÀ¤³¦¤Ç¤¤¤Á¤Ð¤ó¥é¥Õ¡á¾Ð´é¤Ë¤Ê¤ë¤¦¤¿¡É¤òÀ©ºî¤·¤Þ¤¹¡£
¾®»ù¤¬¤ó¼£ÎÅ»Ù±ç¥Á¥ã¥ê¥Æ¥£ー¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡ÖLIVE EMPOWER CHILDREN¡×¤Î°ì´Ä¤È¤·¤Æ¼Â»Ü¤µ¤ì¡¢Á´¹ñ¤Î»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤«¤é¡Ö¤¦¤¿¡×¡ÖÀ¼¡×¡Ö¾Ð¤¤À¼¡×¡Ö¸ÀÍÕ¡×¤Ê¤É¤òÊç½¸¡£½¸¤Þ¤Ã¤¿¡ÈÀ¼¡É¤ò¤â¤È¤Ë¡¢¥Ô¥³ÂÀÏº¤µ¤ó¤¬¿·¶Ê¤ò¼ê³Ý¤±¤Þ¤¹¡£
ÍèÇ¯¡¢¥Ô¥³ÂÀÏº¤µ¤ó¤¬¡ÖPPAP¡×¤ò¥ê¥êー¥¹¤·¤Æ10¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤ë¤Ë¤¢¤¿¤êº£Ç¯¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¡Ö²»³Ú¤ÎÎÏ¤Ç¾Ð´é¤òÆÏ¤±¤Æ¤¤¿³èÆ°¡×¤ò¤µ¤é¤Ë¹¤²¡¢ÉÂµ¤¤ÈÆ®¤¦»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤È¤È¤â¤Ë¡È¾Ð´é¤Î¤¦¤¿¡É¤òÁÏ¤ê½Ð¤¹¼è¤êÁÈ¤ß¤Ç¤¹¡£´°À®¤·¤¿³Ú¶Ê¤Ï¡¢¡ÖLIVE EMPOWER CHILDREN ¡×¤Î¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤ä¥Ô¥³ÂÀÏº¤Î¸ø¼°YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ê¤É¤ÇÈ¯É½¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£ ¾®»ù¤¬¤ó¤Î»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤È¡È¤¦¤¿¡É¤Ç¤Ä¤Ê¤¬¤ë¿·¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È
ËÜ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ç¤Ï¡¢¾®»ù¤¬¤ó¤È¸þ¤¹ç¤¦»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ä¤½¤Î·»Äï»ÐËå¤«¤é¡¢¡Ö¤¦¤¿¡×¡ÖÀ¼¡×¡Ö¾Ð¤¤À¼¡×¡Ö¸ÀÍÕ¡×¤Ê¤É¤òÁ´¹ñ¤«¤éÊç½¸¤·¤Þ¤¹¡£
½¸¤Þ¤Ã¤¿¡ÈÀ¼¡É¤ò¤â¤È¤Ë¡¢¥Ô¥³ÂÀÏº¤µ¤ó¤¬¡ÈÀ¤³¦¤Ç¤¤¤Á¤Ð¤ó¥é¥Õ¡á¾Ð´é¤Ë¤Ê¤ë¤¦¤¿¡É¤òÀ©ºî¡£´°À®¤·¤¿³Ú¶Ê¤Ï¡¢¥Ô¥³ÂÀÏº¤µ¤ó¤Î¡ÖPPAP¡×10¼þÇ¯µÇ°¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡ØTottemo Release 80.8¡Ù¥·¥êー¥º¤Î°ì¶Ê¤È¤·¤ÆÈ¯É½Í½Äê¤Ç¤¹¡£
¢£ ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥ÈÃÂÀ¸¤ÎÇØ·Ê
¥Ô¥³ÂÀÏº¤µ¤ó¤Ï¡¢¾®»ù¤¬¤ó¼£ÎÅ»Ù±ç¥Á¥ã¥ê¥Æ¥£ー¥é¥¤¥ô¡ÖLIVE EMPOWER CHILDREN¡×¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤¿2020Ç¯¤«¤éËèÇ¯»²²Ã¤·¡¢ÉÂµ¤¤ÈÆ®¤¦»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ë²»³Ú¤òÄÌ¤¸¤Æ¥¨ー¥ë¤òÆÏ¤±¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î³èÆ°¤Î¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤Ï¡¢¾®»ù¤¬¤ó¤Î½÷¤Î»Ò¤È¤Î½Ð²ñ¤¤¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Èà½÷¤È¤Î¸òÎ®¤òÄÌ¤¸¤Æ¡Ö¾Ð´é¤ä²»³Ú¤¬¤É¤ì¤Û¤É¿Í¤ÎÎÏ¤Ë¤Ê¤ë¤«¡×¤ò¼Â´¶¤·¤¿¤³¤È¤¬¡¢»Ù±ç¤Ø¤ÎÁÛ¤¤¤ò¿¼¤á¤ë¸¶ÅÀ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤·¤Æ2025Ç¯¡£¾®»ù¤¬¤ó¼£ÎÅ»Ù±ç¤òÌÜÅª¤È¤·¤¿·¼È¯ÈÖÁÈ¡ØLEC TV 2025～»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Î¡ÖÀ¸¤¤ëÎÏ¡×¤ò¤Ä¤¯¤ë¡Ù¤ÎÃæ¤Ç¡¢¥Ô¥³ÂÀÏº¤µ¤ó¤Ï¤³¤¦¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö´î¤ó¤Ç¤â¤é¤¤¤¿¤¤¡¢³Ú¤·¤ó¤Ç¤â¤é¤¤¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¥¨¥ó¥¿¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤Î¸¶ÅÀ¡£¤É¤ó¤Ê»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤âÂÐ¾Ý¤Ë¤·¤¿¤¤¤±¤É¡¢ÉÂµ¤¤ÈÆ®¤¦»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ë¤Ï¡È¤Á¤ç¤Ã¤ÈÂ¿¤á¤Ë°¦¤òÃí¤¤¤Ç¤â¤¤¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡É¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¥Ô¥³¡£¡×
¤³¤Î¸ÀÍÕ¤¬¡¢¡Ø¥é¥Õ¡¦¥½¥ó¥°¡Ù¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤òÆ°¤«¤¹Âç¤¤Ê¤¤Ã¤«¤±¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¡ÖÉÂµ¤¤À¤«¤éÆÃÊÌ¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡Ö°ì½ï¤Ë¾Ð´é¤ò¤Ä¤¯¤ëÃç´Ö¡×¤È¤·¤Æ¡¢²»³Ú¤òÄÌ¤¸¤¿¡È°¦¤Î¤«¤¿¤Á¡É¤ò°ì½ï¤ËÆÏ¤±¤ë¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ç¤¹¡£
¢£ Êç½¸³µÍ×
¡¦Êç½¸ÆâÍÆ¡§¤ª»Ò¤µ¤Þ¤Î¡Ö¤¦¤¿¡×¡ÖÀ¼¡×¡Ö¾Ð¤¤À¼¡×¡Ö¸ÀÍÕ¡×¤Ê¤É¡Ê¥¹¥Þ¥ÛÏ¿²»OK¡Ë
¡¦ÂÐ¾Ý¡§¾®»ù¤¬¤ó¤È¸þ¤¹ç¤¦¤ª»Ò¤µ¤Þ¡Ê0～18ºÐ¡Ë¤ª¤è¤Ó·»Äï»ÐËå
¡¦Êç½¸´ü´Ö¡§2025Ç¯1£±·î£±Æü¡ÊÅÚ¡Ë～2025Ç¯11·î3£°Æü¡ÊÆü¡Ë
¡¦±þÊçÊýË¡¡§LIVE EMPOWER CHILDREN¸ø¼°¥µ¥¤¥È(https://empower-children.jp/lec/news/detail.php?id=1129062)¤è¤êÊç½¸¥Õ¥©ー¥à(https://form.jotform.com/252955025981060)¤«¤é±þÊç¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹
¡¦±þÊç¼ÔÁ´°÷¡§¥Ë¥Ã¥¯¥Íー¥à¤òThanks¥ê¥¹¥È¤Ë·ÇºÜ¡ÊÈÖÁÈ¡¦YouTube³µÍ×Íó¤Ê¤É¡Ë
¡¦³Ú¶Ê¤ÎºÎÍÑ¼ÔÆÃÅµ¡§¥Ô¥³ÂÀÏº¤µ¤óÄ¾É®¥µ¥¤¥ó¿§»æ¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È
¡¦È¯É½¡§´°À®³Ú¶Ê¤Ï¡ØTottemo Release 80.8¡Ù¥·¥êー¥º¤Î°ì¶Ê¤È¤·¤ÆÈ¯É½Í½Äê
¢£ ¥Ô¥³ÂÀÏº ¥³¥á¥ó¥È
¥Ô¥³ÂÀÏº
³§¤µ¤ó¤³¤ó¤Ë¤Á¤Ï¡¢¥Ô¥³ÂÀÏº¤Ç¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¥Ô¥³¡£
¤³¤Î¤¿¤Ó¡¢¡ÖLIVE EMPOWER CHILDREN¡×¤Î´ë²è¤È¤·¤Æ¡¢
»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤È°ì½ï¤Ë¡È²Î¤òºî¤í¤¦¡É¤È¤¤¤¦¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤ò»Ï¤á¤Þ¤¹¥Ô¡ª
ºòÇ¯¤³¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¡Ö°ì½ï¤Ë¶Ê¤òºî¤í¤¦¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡Ä¡ÄËÜÅö¤Ë¤ä¤ê¤Þ¤¹¡ª
º£¡¢»ä¤Ï¡ÖTR808¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡×¤È¤·¤Æ¡¢1Ç¯´Ö¤Ç80.8¶Ê¤òÇÛ¿®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¥Ô¡£
¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¤³¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¤Ë¤¼¤Ò³§¤µ¤ó¤È²»³Ú¤òºî¤ê¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¥Ô¥³¡£
¤É¤ó¤Ê·Á¤Ç¤â¹½¤¤¤Þ¤»¤ó¡£É¡²Î¤Ç¤â¡¢¡ÖÇòºÚ¤ß¤¿¤¤¤Ê¥¥ã¥Ù¥Ä¡ª¡×¤ß¤¿¤¤¤Ê»×¤¤¤Ä¤¤¤¿¸ÀÍÕ¤Ç¤â²¿¤Ç¤âOK¤Ç¤¹¡£
²»À¼¤Ç¤â¥Ó¥Ç¥ª¤Ç¤âÊ¸»ú¤Ç¤âÂç´¿·Þ¡£¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤â¤Î¤ÏÁ´Éô¡¢»ä¥Ô¥³ÂÀÏº¤¬¸«¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æ¤½¤³¤«¤é¶Ê¤òºî¤ê¤Þ¤¹¥Ô¡ª
°ì½ï¤Ë¶Ê¤òºî¤Ã¤Æ¡¢¥é¥¤¥Ö¤ÇÈ¯É½¤·¤¿¤ê¡¢±ÇÁü¤ä¥ê¥êー¥¹ºîÉÊ¤Ë¤Ç¤¤¿¤é¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤¼¤Ò¡¢³§¤µ¤ó¤Î±þÊç¤ò¤ªÂÔ¤Á¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¥Ô¥³¡ª
¨¡¨¡¥Ô¥³ÂÀÏº
[Æ°²è: https://www.youtube.com/watch?v=n-GXzdpagZI ]
¢£ LIVE EMPOWER CHILDREN¡Ê¥é¥¤¥Ö¡¦¥¨¥ó¥Ñ¥ïー¡¦¥Á¥ë¥É¥ì¥ó¡Ë¤È¤Ï
¡ÖLIVE EMPOWER CHILDREN¡×¤Ï¡¢¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤¬¾®»ù¤¬¤ó¤ÈÆ®¤¦»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ò²»³Ú¤ÎÎÏ¤Ç¸µµ¤¤Å¤±¤ë¤³¤È¤òÌÜÅª¤È¤·¤¿¥Á¥ã¥ê¥Æ¥£ー¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤¹¡£
2020Ç¯¤Ë¥¹¥¿ー¥È¤·¡¢¥é¥¤¥Ö¥Ûー¥ë¤Ç¤Î¸ø±é¤òÄÌ¤¸¤Æ¾®»ù¤¬¤ó¤¬¼Ò²ñÅª»Ù±ç¤òÉ¬Í×¤È¤¹¤ëÉÂµ¤¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò¹¤¯È¯¿®¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£2025Ç¯¤«¤é¤Ï¡¢ÉÂ±¡¤Ç¤Î¡È½ÐÄ¥¥é¥¤¥Ö¡É¤È¤¤¤¦¿·¤·¤¤·Á¤Ç¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Î¤â¤È¤Ø²»³Ú¤òÆÏ¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î¼ý±×¤Ï¥Á¥ã¥ê¥Æ¥£ー´ð¶â¤È¤·¤Æ³èÍÑ¤·¡¢¾®»ù¤¬¤ó¤Î»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤È²ÈÂ²¤Î»Ù±ç¡¢¼£ÎÅ´Ä¶¤Î½¼¼Â¡¢¼Ò²ñÅªÍý²ò¤ò¹¤²¤ë³èÆ°¤Ë·Ò¤²¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿ÍEmpower Children¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Û
¡Ö¥¨¥ó¥¿¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤ÇÀ¸¤¤ëÎÏ¤ò¡×¤ò¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ë¡¢¾®»ù¤¬¤ó¤ÈÆ®¤¦»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤È¤½¤Î²ÈÂ²¤ò»Ù±ç¤¹¤ë°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿Í¤Ç¤¹¡£¹â³Û°åÎÅÈñ¤ÎÉéÃ´¤Ê¤É·ÐºÑÅª¤Ê»Ù±ç¤¬É¬Í×¤Ê²ÈÄí¤Ø¤Î´óÉÕ³èÆ°¤ä¡¢¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤Ë¤è¤ëÉÂ±¡¥é¥¤¥Ö¤Ê¤É¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Î¿´¤Î¥±¥¢¤È¼Ò²ñ¤ÎÍý²òÂ¥¿Ê¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§http://empower-children.jp/
¡Ú¥¨¥¤¥Ù¥Ã¥¯¥¹¡¦¥Ø¥ë¥¹¥±¥¢¥¨¥ó¥Ñ¥ïー¹çÆ±²ñ¼Ò¤È¤Ï¡Û
¡È°åÎÅ¡ß¥¨¥ó¥¿¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¡É¡¢¡È¥Ø¥ë¥¹¥±¥¢¡ß¥¨¥ó¥¿¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¡É¤ÎÎÎ°è¤Ç»ö¶È¤òÅ¸³«¡£¤¬¤óËÐÌÇ¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë³èÆ°¤òÃæ¿´¤Ë¡¢¾¦ÉÊ³«È¯¤ä¥×¥í¥âー¥·¥ç¥ó¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿ÍEmpower Children¤òÄÌ¤¸¤Æ¡Ö°åÎÅ¡ß¥¨¥ó¥¿¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¡×¤ÎÎÎ°è¤Ç¼Ò²ñ¹×¸¥³èÆ°¤ò¿ä¿Ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§https://avex-healthcare.jp/