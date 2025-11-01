〔開催のお知らせ〕第５回 横浜スタチュー・ミュージアム　2025 年 11 月 15日（土）・ 16 日（日）【横浜ユーラシア文化館】

公益財団法人横浜市ふるさと歴史財団


「横浜スタチュー・ミュージアム」　このイベントは、彫刻や人形になりきるスタチュー（Living statue ＝人間彫刻、彫像芸）のパフォーマーを全国から集め、博物館の建物や街並みを展示会場としてご覧いただこうというものです。



早いもので、このイベントも今年で5回目になります。これを期に、より幅広い層にアピールするイベントを目指すため「横浜スタチュー・ミュージアム」として生まれ変わり、皆様のご来場をお待ちしています。



　開催概要

【名　称】第５回 横浜スタチュー・ミュージアム


【日　時】2025年11月15日（土）・16日（日）　11:00～16:00


【会　場】日本大通り、横濱媽祖廟


【主　催】横浜ユーラシア文化館


【共　催】横浜都市発展記念館・横浜開港資料館


【協　力】（一社）日本大通りエリアマネジメント協議会、横浜中華街発展会協同組合、横濱媽祖廟、スタチューパフォーマンス協会


【当日パンフレット】　※完成次第更新します。


　出演者　15日は16組、16日は14組のスタチューが登場

[表: https://prtimes.jp/data/corp/64384/table/212_1_252c1badf82ed0f19500457eaaa88309.jpg?v=202511010158 ]