「くしろ″お酒と食″をつなぐレストランフェア」開催！

北海道釧路総合振興局では、くしろ地域のお酒を活用した地域振興の機運醸成や管内飲食店でのくしろ地域のお酒の取扱増加等を目的として、管内飲食店でくしろ地域のお酒にあわせたセットメニューの提供を行うフェアを令和7年11月4日から12月7日の約1ヶ月間開催します。

○フェア概要

■日時

令和７年１１月４日(火)～１２月７日（日）

営業時間は各店舗により異なりますので参加店一覧をご確認ください

■内容

１.日本酒、クラフトビール、ウイスキーなどのくしろ地域のお酒と

各店自慢の料理を組み合わせた特別メニューを提供します。

２.注文いただいたセットメニューを写真に撮って応募サイトに

アップすると抽選で３名様に5,000円相当のお酒と肴セットをプレゼントします。

【応募期間：令和７年１１月４日(火)～１２月７日（日）】

■参加店一覧

〇特設サイト

https://www.tsunagu2025.pref.hokkaido.lg.jp/

〇キャンペーン応募フォーム

https://www.harp.lg.jp/SksJuminWeb/EntryForm?id=2VmoMwol