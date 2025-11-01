人気ライブクリエイター・シンガーソングライター「圧ねぇ（庄最愛夏）」と業務提携を締結

株式会社スターミュージック・エンタテインメント

株式会社スターミュージック・エンタテインメント（本社：東京都渋谷区、代表取締役：渡邊祐平）は、人気ライブクリエイター・シンガーソングライターとして活躍する「圧ねぇ（庄最愛夏）」との業務提携契約を締結しました。

本提携は、当社が持つ楽曲制作・プロモーションノウハウと、圧ねぇがライブ配信で培った圧倒的な影響力とファンベースを融合させ、「ライブ配信マーケット発のヒットアーティスト創出」を目指すものです。

2025年10月には、圧ねぇが和歌山県白浜町の『白浜観光大使』に任命されました。音楽とライブ配信の力で白浜町の魅力発信と地域活性化に向けた活動を、当社はエンタメの側面から支援してまいります。

具体的な取り組み

任命式の様子（1）任命式の様子（2）

本提携では、ライブ配信マーケットに特化したアーティストの育成とプロモーションを共同で推進します。

配信アプリ「カラーシング」でのイベント共催

独自の企画によるライブ配信イベントを共同で実施し、参加クリエイターに対し成長の機会と活躍の場を提供します。

オリジナル楽曲を活用したプロモーション展開

当社が制作するオリジナル楽曲を核としたプロモーションを企画・展開し、ライブ配信の枠を超えた本格的なアーティスト活動を強力に支援します。

今後の展望

当社は、本提携を通じて圧ねぇが持つ影響力とエンタテイメント力を最大限に活かし、ライブ配信発のアーティストがメジャーシーンで活躍する新しい道筋を確立してまいります。また、地域創生活動においても音楽とエンタメの力で貢献を続けてまいります。

圧ねぇ（庄最愛夏）

シンガーソングライターとして活動しながら、トップライバー「圧ねぇ」として絶大な人気を誇るマルチクリエイター。

2020年に「圧ねぇ」名義で17LIVEに参戦後、わずか2か月でフォロワー25万人・世界1位に到達し、ゴールデンフェザー賞を受賞。TikTok LIVEの優れたクリエイターである「LIVE Pro」にも認定されている。

シンガーソングライターとして自身の楽曲を中心としたライブ活動に加え、司会などタレントとしても幅広く活躍中。

また、和歌山県白浜町との親交が深く、町の魅力を積極的に発信している。白浜エネルギーランドを紹介する動画が130万回再生を超えるなど白浜町の魅力発信に寄与。2025年10月『白浜観光大使』に就任。

メディア関係者の皆さまへ

本リリースに関する各種お問い合わせは、当社ホームページのお問い合わせフォームもしくは、 info@starmusic.co.jp からお願いいたします。

株式会社スターミュージック・エンタテインメント

TEL：03-6809-0871

FAX：03-6809-0872

MAIL：info@starmusic.co.jp

WEB：https://starmusic.co.jp

宛先：広報担当

株式会社スターミュージック・エンタテインメント

株式会社スターミュージック・エンタテインメントは「世界を沸かせるエンタメを。」をミッションに掲げ、音楽事業やショート動画マーケティング事業を展開する総合エンタテインメントカンパニーです。

クリエイティブやテクノロジーでエンタメの力を最大化させ、次世代の感動を生み出すIPの開発や、さまざまなクライアントの課題解決に尽力しています。



https://starmusic.co.jp