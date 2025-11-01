【逆境を力に】BM Promotion所属ボーイズグループ「ENDRIP.」、メンバー脱退・怪我を乗り越え、初の東名ツアー「SHOUT ZONE!!!!」11/22名古屋・12/15東京開催決定！

株式会社BUZZ GROUP

ファンテック株式会社（本社：東京都港区、代表者：園部 宗徳）のエンタメ事業『BM Promotion』所属のボーイズグループ【ENDRIP.（エンドリップ）】が、メンバー脱退と怪我という逆境を乗り越え、5人体制での再始動を果たしました。

2024年7月26日(金)にデビューし、わずか1年2ヶ月の間に7人から5人へとメンバー構成が変化。その中で「解散」という二文字が頭をよぎる瞬間もあったといいます。しかし彼らは立ち止まりませんでした。少人数だからこそ一人一人が際立つ。そのプレッシャーを「チャンス」と捉え、パフォーマンスに磨きをかけてきた5人が、初の東名ツアー「SHOUT ZONE!!!!」(2025年11月22日(土)名古屋・12月15日(月)東京で新たなステージへと駆け上がります。

さらに、10月26日(日)には新EP「BLACK & WHITE!?」をリリース。ハロウィンにちなんだ「表と裏」を表現する意欲作で、彼らの新たな一面が垣間見えます。

本プレスリリースでは、再始動を決意した彼らの想い、メンバー脱退の裏側、そしてメジャーへの覚悟を独占インタビュー。「地下アイドルとして終わりたくない」「パフォーマンスで人を魅了したい」ENDRIP.が目指す未来とは。

■ 7人から5人へ。逆境を「チャンス」に変えた再始動

5人の集合写真

2024年7月26日(金)にデビューしたENDRIP.は、当初7人組のダンス&ボーカルグループとしてスタートしました。しかし、デビューから1年2ヶ月が経過した現在、メンバーは5人。2人のメンバーが「それぞれの道を選んだ」ことで脱退し、グループは転機を迎えました。

副リーダーでラップ・ボーカル担当のJAM.は、「7人でやってきた中で、2人が抜けたことによるステージパフォーマンスでの『見え方』や『迫力』の変化にプレッシャーを感じました」と当時を振り返ります。人数が減ることで、一人一人の責任が重くなり、パフォーマンスの粗も目立ちやすくなる。しかし、彼らはこの状況を前向きに捉えました。

最年少21歳のダンス担当TAITO.は力強く語ります。「ステージ上にいる人数が少ないと、ミスも良い部分も目立つようになる。でも、僕たちはそれを逆にチャンスだと捉えています。いいパフォーマンスが目立つようになるし、この逆境を跳ね返したい」

追い打ちをかけるように、メンバー脱退と同時期にダンス担当のTSUBASA.が右腕を骨折。パフォーマンスができない状態が続きました。それでも彼は諦めませんでした。「パフォーマンスできない分、他の面でサポートしたい」と、裏方でメンバーを支え続けたのです。

「もうすぐ復帰します。その時には5人でもっと上に上がれるようなパフォーマンスを見せたい」TSUBASA.の言葉には、強い決意が込められていました。

■「辞めればいい」リーダーの覚悟が示した、グループへの想い

メンバー脱退が決まる前、代々木公園で3時間に及ぶ話し合いが行われました。メンバーたちは「辞めないでほしい」と言葉をかけ続けました。その最後に、リーダーのIBUKI.が放った言葉が印象的でした。

「残ってほしいし、一緒にやっていきたい。でも、それでも無理だと思うなら辞めればいい」

この言葉の真意について、IBUKI.はこう語ります。

「個人的な感情とグループとしての感情の2つがあります。私情を入れれば辞めてほしくない。でも、マイナスな気持ちの人がいることで、グループは崩れていく。グループのことを考えた時に、みんなの人生を背負っていく覚悟がないなら、辞めた方がいい。そう思ったんです」

この言葉が、メンバー全員の「覚悟」を再確認する瞬間となりました。

■初の東名ツアー「SHOUT ZONE!!!!」ファンとの一体感を追求

そんな彼らが、2025年11月22日(土)名古屋・CLUB SARU、12月15日(月)東京・unravel tokyoで、初の東名ツアー「SHOUT ZONE!!!!」を開催します。

「今回のタイトルには、"叫びの空間"という意味を込めています。ライブの一体感を大切にしたい。ただ見て楽しむだけじゃなく、ファンの方と一緒に作り上げていきたい」

さらに、ツアーに向けてタイトル曲となる新曲も準備中だといいます。「みんなで盛り上がれる楽曲を用意しています」

このツアーは、5人体制での初の大きな挑戦。「どうしたらもっとENDRIP.を好きになってもらえるか、考えていきたい」と彼らは口を揃えます。

東名ツアー「SHOUT ZONE!!!!」フライヤー【東名ツアー「SHOUT ZONE!!!!」公演情報】

名古屋公演日時: 2025年11月22日(土)

会場: CLUB SARU

料金: 前売り\3,500(+1D) / 当日\4,000(+1D)

チケット購入: https://t.livepocket.jp/e/3tksu(https://t.livepocket.jp/e/3tksu)

東京公演日時: 2025年12月15日(月)

会場: unravel tokyo

料金: 前売り\3,500(+1D) / 当日\4,000(+1D)

チケット購入: https://t.livepocket.jp/e/05l8r

■「推しメン」から始まる、ENDRIP.への愛。一人一人の魅力が、グループ全体の力になる

チケット購入はこちら :https://t.livepocket.jp/event/search?performer=%7BENDRIP.%7D

インタビューの中で、彼らが大切にしている想いが語られました。

副リーダーのJAM.は元TikTokクリエーターとして知名度があり、渋谷では声をかけられることもあるといいます。「JAM.の元々持っている知名度でバズることもあります」と最年少21歳のダンス担当TAITO.は語ります。「でも、これからもっと一人一人がパワーをつけていきたい。それぞれが個性を磨いて、魅力的な存在になっていきたいんです」

ENDRIP.には、それぞれに異なる魅力を持ったメンバーが揃っています。だからこそ、彼らは「推しメン」から入ってくるファンを大切にしたいと考えています。

「最初は一人のメンバーが好きで来てくれる方もいると思います。それは本当に嬉しいことです。でも、ENDRIP.の5人それぞれに違った魅力があるので、他のメンバーも見てほしい。ライブに来て、パフォーマンスを見て、『あ、このメンバーもいいな』って思ってもらえたら最高です」とTAITO.は笑顔で語ります。

ラップ担当のNI-JI.も続けます。「自分の推しが出ていないから興味がない、ではなく、ENDRIP.全員を愛してもらえるように頑張ります。一人一人が輝いて、その集合体としてのENDRIP.をもっと好きになってほしい」

そして、セカンドワンマンでの目標を「全員が楽しめるライブにすること」と掲げました。

「推しメンがいることは素晴らしいこと。でも、ENDRIP.の5人全員が魅力的だから、ライブを通じて他のメンバーも好きになってもらえたら嬉しいです。そうやって、グループ全体を愛してくれるENDY.が増えていったら最高ですね」

■ メンバー紹介：多彩な経歴を持つ5人が集結

▶ IBUKI.（リーダー / ボーカル担当）

EXPGでボーカル・ダンスレッスンを受けながらアイドルを目指してきました。

グループの覚悟を示すリーダーです。メンバーの人生を背負う強い責任感を持っています。

X: https://x.com/endrip_ibuki

Instagram: https://www.instagram.com/endrip_ibuki

▶ JAM.（副リーダー / ラップ・ボーカル担当）

元TikTok動画クリエーター。ダンスや歌は未経験からスタートし、オーディションで合格。SNS戦略でもグループを牽引しています。「ENDRIP.というグループはパフォーマンスを売りにしているので、僕は未経験だからこそメインボーカル・メインラップとして、自分の売りを率先して引っ張っていきたい」と意気込みを語ります。



X: https://x.com/endrip_jam

Instagram: https://www.instagram.com/jam__company

▶ TAITO.（ダンス担当）

KPOP系の養成所で1年間練習生として活動。オーディション経験を持つ実力派ダンサーです。逆境をチャンスと捉える前向きさが持ち味です。



X: https://x.com/endrip_taito

Instagram: https://www.instagram.com/taaaaa_it

▶ NI-JI.（ラップ担当）

中学3年生からモデル・俳優活動をしていましたが、高校卒業後にフリーとなりアイドルへ転向。グループ全体を愛される存在にしたいという強い想いを持っています。



X: https://x.com/ni_ji_endrip(https://www.instagram.com/taaaaa_it)

Instagram: https://www.instagram.com/_n.i.j.i_(https://www.instagram.com/taaaaa_it)

▶ TSUBASA.（ダンス・盛り上げ担当）

名古屋のグループ活動やCBCラジオのパーソナリティ経験があります。EXPGでダンスレッスンを受けてきました。右腕骨折を乗り越え、復帰へ。盛り上げ役として場を明るくする存在です。



X: https://x.com/endrip_tsubasa

Instagram: https://www.instagram.com/endrip_tsubasa

■ EP「BLACK & WHITE!?」リリース!ハロウィンにちなんだ「表と裏」を表現

IBUKI.JAM.NI-JI.TAITO.TSUBASA.

ENDRIP.は、2025年10月26日(日)に新EP「BLACK & WHITE!?」をリリースしました。

ハロウィンにちなんだ2曲を収録し、「世間的にかっこいい曲」と「俺たちが本当にやりたいかっこいい曲」―いわば「表と裏」を両面で表現する意欲作です。

「BLACK & WHITE!?」というタイトルには、ENDRIP.の多面性と、どちらも本当の自分たちだというメッセージが込められています。

【10/26 release「BLACK & WHITE!?」配信情報】

- BLACK VENOM.- WHITE CANVAS.

配信URL: https://big-up.style/rtO19Wgbvk

■ セカンドワンマンライブ開催決定！目標は「ファンで会場を埋めること」

EP「BLACK & WHITE!?」ジャケット写真

さらに、2026年3月26日(火)にはセカンドワンマンライブの開催も決定しています。

「自分たちのファンの方だけで会場を埋めたい」という目標を掲げ、東名ツアーからセカンドワンマンへと駆け抜けます。

「お客様に楽しんでもらう、もっともっと好きになってもらう。いろんな人に知ってもらいたい」と彼らは口を揃えます。

■「東京ドーム、アリーナへ」5人が目指す未来

最後に、彼らが目指す未来について聞きました。

「僕たちが憧れてきたのは、メジャーアーティストです。東京ドームやアリーナ。自分たちが憧れたものに近づいていきたい。ここで終わるつもりはありません」

「パフォーマンスで人を引きつけたい。ENDRIP.が生み出す音楽を好きになってほしい。そこからそれぞれの人間性を好きになってもらえれば」

彼らはパフォーマンスだけでなく、SNS戦略にも力を入れています。「プロデューサーとメンバーで話をしながら戦略を立てています。パフォーマンスだけでなく、SNSで可能性の輪を広げていきたい」

そして、5人全員がこう語ります。

「ENDRIP.にかける時間と情熱は、自信を持って誰にも負けないと言えます」

ファンの愛称は「ENDY.」。彼らはENDY.に向けて、こう伝えました。

「僕たちは、ENDY.にどう楽しんでもらえるかを考え、新しいものを作り続けていきます。同じ目標に向かってENDY.と共に一緒に進んでいきたい。僕たちを信じて応援して欲しいです」

【ENDRIP. 公式情報】

公式HP: https://endrip.bitfan.id

Instagram: https://www.instagram.com/endrip.official

YouTube: https://www.youtube.com/@endrip._official

X (旧Twitter): https://x.com/endrip_official

TikTok (公式): https://www.tiktok.com/@endrip.official

TikTok (サブ): https://www.tiktok.com/@soredemo_idol

【BM Promotionについて】

BM Promotion

進化とCreativeが止まらない新進気鋭のプロダクション。

エンターテインメント事業を通して世界中にワクワクを届けることをミッションに掲げている。

HP：https://bmpromotion.asia/

ファンテック株式会社

社名：ファンテック株式会社

代表者：園部 宗徳

本社所在地：〒107-0052 東京都港区赤坂2-13-20 TSUMUGIビル

事業内容：

【WEB事業部】HP・アプリ制作、広告・SNS運用コンサルティング

【エンターテイメント事業部】各種キャスティング、マネジメント、楽曲制作

設立： 2021/11/25

HP：https://funtecinc.com



”ワクワクを科学する”

私たちはエンターテイメントとテクノロジーを通して、 世界にワクワクを届ける企業です。 「人の心を動かし、人の瞬間に立ち会い、 人の背中を押してくれるもの」 それがエンターテイメントと私たちは考えております。 ワクワクの先にある次の未来を広げ、 好奇心をカタチにします。



※ファンテック株式会社は、株式会社BUZZ GROUP(東京都港区、代表取締役:渡辺憲)のグループ会社です。

【本件に関するお問い合わせ先】

ファンテック株式会社 エンターテイメント事業部

お問い合わせフォーム(https://bmpromotion.asia/contact/)からお問い合わせをお願いいたします。