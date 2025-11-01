OTEGALUN｜ホリデー限定「クリスマスコフレ2025」11月1日(土)発売 ー 指先にスポットライトを当てる、2色の特別セット ー
OTEGALUNを運営する株式会社pucklin（本社：大阪市北区）は、2025年11月1日（土）10時より、ホリデー限定「クリスマスコフレ2025（2色セット）」を数量限定で販売開始いたします。また、先着順で"特製ポーチ”をプレゼントいたします。
一年で最も心がときめく季節に向けて、テーマは“私が主役のホリデーシーズン”。
お手元を華やかに彩る、セルフネイルでも使いやすい3in1ジェルとしてお楽しみいただけます。
姉妹ブランドのmao nail公式LINE友だち追加キャンペーンも実施中です。友達追加いただいた方全員にmao nail公式ECサイトで使える1,000円OFFクーポンをプレゼントいたします。（本文にて、詳細はご確認ください）
商品特設ページはこちら▶︎https://shop.maonail.jp/products/otegalun-xmascoffret
OTEGALUNとは、プロ向けジェルブランド「mao gel」から生まれた、日本発祥のセルフジェルブランドです。セルフネイルユーザー向けに開発された3in1タイプで、セルフネイルでもサロン級のツヤ・持ち・塗りやすさを実現し、発売開始から高い支持を集めています。
より多くの方に商品を最高のパフォーマンスでご使用いただくために、SNSを通じてネイルの技術を惜しみなく無料公開しています。(Instagram：https://www.instagram.com/otegalun/、YouTube：https://youtube.com/c/maonail 、Blog：https://maonail.jp/category/blog/ )
商品紹介
OTEGALUN クリスマスコフレ2025(2色セット)
一年でいちばん、心がときめく季節。
イルミネーション、大切な人への贈り物、頑張った自分へのご褒美。
今年のオテガルンが贈るのは、あなたを主役にする「指先のスポットライト」。
まるでルージュを纏うように、ぷるんとした艶の中にとろけるような高揚感を。
光の粒を贅沢に溶かし込んだ、こっくりと濃密なレッド。
そして、澄み渡る冬の夜空から舞い降りた星屑の無数の煌めきを閉じ込めた特別なゴールド。
指先が動くたび、あなたという物語を照らし出す。
ワンステップで叶うドラマティックな輝きで、最高の自分に出会うホリデーシーズンを、
いま、この指先から。
カラー：レッド
カラー：ゴールド
特典：先着順で特製ポーチ付き
販売概要
１）販売時期
発売日時：2025年11月1日(土)10:00 ～
２）購入方法
下記オンラインショップにて
https://shop.maonail.jp/products/otegalun-xmascoffret
3）お届け時期
11月4日より順次ご発送
4）まとめ買い割引制度
お客様のさらなる利便性向上のため、まとめ買い割引を実施中！
【対象商品】
mao gel/SoYU GEL/OTEGALUN カラージェル
（※パレットライン及びオテガルンセット商品を除く）
mao gel/OTEGALUN クリアジェル
（ヌレコ｜ヌレコ ミニ｜ヌレコ 100g｜ピタコ｜ピタコ ミニ｜ノンワイコ｜トメコ｜オテガルン ぺリコ｜オテガルン ノンワイコ）
・10個以上：10%OFF
・20個以上：15%OFF
・50個以上：20%OFF
※異なる種類やカラーの組み合わせでも、対象商品であれば合算して割引が適用されます。
※割引はカート内で適応されます。
※プロ会員の方は、プロ会員価格からさらに割引が適用されます。
サロンワークにおける在庫補充や定番商品のまとめ買いに、ぜひご活用ください。
5）公式LINE友達追加キャンペーン
姉妹ブランドのmao nail公式LINEを友だち追加していただいた方には、1,000円OFFクーポンをプレゼントしております。
さらに、新規LINE登録者の方へ、セルフネイルHow to本 『mao nail流 セルフネイルメソッド』をプレゼントいたします。セルフの方でも分かりやすく、プロの方にとっても参考になるテクニックやヒントが満載です。
新商品のお試しや追加購入の際に、ぜひご活用ください。
【会社概要】
株式会社pucklin
所在地： 〒530-0047
大阪府大阪市北区西天満2-6-8
ホームページ： https://maonail.jp
Instagram：https://www.instagram.com/maonail
YouTube：https://youtube.com/c/maonail