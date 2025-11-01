12月5日（金）劇場公開、ディズニー映画最新作『ズートピア２』との、タイアップCMオンエアを開始

株式会社サカイ引越センター(C)2025 Disney

株式会社サカイ引越センター（本社：大阪府堺市 代表取締役社長：田島哲康）は、2025年12月5日（金）封切りのディズニー映画最新作『ズートピア２』の劇場公開を記念して、タイアップCMをオンエアします。

引越…それは、新生活を始めるお客様にとって、新天地への希望と、不安が交差する冒険の始まりです。

私たちサカイ引越センターは、そんなお客様にとってかけがえのないのバディとして、新生活という冒険を応援していきたいと、ブランドメッセージ「まごころこめておつきあい」にそんな思いを込めています。

映画『ズートピア２』で、主人公のウサギのジュディと、キツネのニックが、バディとして前向きに助け合いながら

冒険を続ける姿は、私たちサカイ引越センターのブランドメッセージと重なります。

ディズニー映画最新作『ズートピア２』は、12月5日（金）より全国の劇場で公開となります。サカイ引越センターは、 『ズートピア２』を応援しています。ぜひ、ご家族、友人とご鑑賞ください。

【CM概要】

・タイトル：「引越のサカイ」タイアップCM

・放映日 ：2025年11月1日（土）～2026年1月18日（日）

・放送地域：全国（地上波・TVer・YouTube）

【映画概要】

■タイトル ： 『ズートピア２』

■公開日 ：12月5日（金）

■配給 ：ウォルト・ディズニー・ジャパン

■公式サイト ：disney.jp/zootopia2

【ストーリー】

“もふもふなのに深い”で世界に衝撃を与えたディズニー映画の金字塔『ズートピア』の最新作。

動物たちが人間のように暮らす夢の都市“ズートピア”。頑張り屋なウサギ初の警察官・ジュディと、皮肉屋だけど根は優しいキツネのニックは、憧れだった捜査官のバディとして、様々な事件に挑んでいた。そんなある日、100年ぶりに街にヘビが現れたことをきっかけに、ズートピア誕生の裏に隠された驚くべき秘密が明らかに。謎のヘビ・ゲイリーの目的は？そして、彼らが姿を消した理由とは？

ズートピア最大の謎を前に、正反対なジュディとニックの絆が試される―。

(C)2025 Disney