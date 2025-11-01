″犬の日記念キャンペーン″11月1日限定!犬用品全品に使える【11％OFFクーポン】を期間限定で配布中！PetFun(ペットファン)が愛犬家に贈る特別企画。感謝を込めて、ワンちゃんとの毎日を快適に。

Fun Standard株式会社

11月11日「犬の日」限定企画

この度、Fun Standard株式会社（株式会社RKB毎日ホールディングス グループ、本社：福岡県大野城市、代表取締役：大屋良介、笹森 広貴）が展開するペット用品ブランドPetFun（ペットファン）楽天市場店は、11月1日の「犬の日」を記念して、犬用品全品に使える11％OFFクーポンを配布いたします。



愛犬との暮らしをより快適で心地よいものにしていただけるよう、感謝の気持ちを込めて開催いたします。1日だけの限定企画をぜひお見逃しなく。

【11月1日犬の日限定クーポン詳細】

- クーポン配布期間：11月1日(土)0：00～23：59- 概要：クーポン利用で11％OFF- 対象商品：犬用品全品- 対象店舗：PetFun（ペットファン）楽天市場店犬の日限定クーポンはこちら :https://coupon.rakuten.co.jp/getCoupon?getkey=MUNNSS05MEJWLUxYRlktWjc5VQ--&rt=

■犬の日とは？

11月11日の犬の日（いぬのひ）とは？

「11月11日の犬の日（いぬのひ）」は、ペットフード工業会（現：一般社団法人ペットフード協会）が制定した記念日で、犬と人とのふれあいを深め、犬をかわいがる日として知られています。

- 日付：11月11日- 制定者：一般社団法人 ペットフード協会（1987年に制定）- 由来：「ワン ワン ワン」という犬の鳴き声の語呂合わせ（11月1日 → 1が3つ並ぶ）ところから

PetFun（ペットファン）では、この“犬の日”に合わせて、愛犬との暮らしをもっと快適にする人気アイテムを多数ご用意。

ペットの健康と快適さを考えた商品ラインナップを、特別価格でお楽しみください。

■おすすめ商品5選

クーポン対象の人気アイテムをピックアップしてご紹介します。

1，快眠ペットベッド

こだわり仕上げ「快眠ペットベッド」

【おすすめポイント】

・ドッグトレーナー推奨の高品質

・通気性や温度調節に配慮した設計

【適応犬種】小型犬・中型犬・大型犬

【価格】4980円～（※クーポンご利用でさらに11％OFF）

商品ページはこちら :https://item.rakuten.co.jp/petfun/t0182ptbdm/

2，ごろ寝クッション

ふかふかな寝心地「ごろ寝クッション」

【おすすめポイント】

・サラッと生地で一年中快適

・ふんわりクッションで心地良い

【適応犬種】小型犬・中型犬

【価格】4280円（※クーポンご利用でさらに11％OFF）

商品ページはこちら :https://item.rakuten.co.jp/petfun/t0185wptbdv3/

3，ノーズワークマット

探して楽しい「ノーズワークマット」

【おすすめポイント】

・夢中になる仕掛けがたくさん

・ビッグサイズでたくさん遊べる

【適応犬種】小型犬・中型犬・大型犬

【価格】3280円（※クーポンご利用でさらに11％OFF）

商品ページはこちら :https://item.rakuten.co.jp/petfun/t0128noseh/?variantId=T0128NOSEH-GRY

4，噛みつきアニマル

ワンちゃんのぬいぐるみ「噛みつきアニマル」

【おすすめポイント】

・選んで楽しいアニマル型ぬいぐるみ

・お洗濯OK

【適応犬種】小型犬・中型犬

【価格】1400円（※クーポンご利用でさらに11％OFF）

商品ページはこちら :https://item.rakuten.co.jp/petfun/t0010dogst/

5，犬用サッカーボール

ワンちゃんが遊びやすい「犬用ボール」

【おすすめポイント】

・遠く高く飛ばせる軽量・高弾力性

・ナイロンタブ付きで噛みやすい

【適応犬種】小型犬・中型犬

【価格】1980円～（※クーポンご利用でさらに11％OFF）

商品ページはこちら :https://item.rakuten.co.jp/petfun/t0156dball/

【今後の展開】

“ありがとう”を伝える犬の日に、心あたたまる瞬間を。

「犬の日」は、愛犬への“ありがとう”を伝える日でもあります。

お散歩やお出かけの時間をより楽しく、毎日の暮らしをより心地よく過ごせるよう、PetFun（ペットファン）はこれからもペットと人のやさしい暮らしを応援してまいります。



今後も生活シーンに寄り添ったアイテムを順次展開し、より多くのペットと飼い主様の暮らしをサポートしてまいりますので是非ご注目ください。

楽天市場：https://www.rakuten.co.jp/petfun/

Amazon：https://www.amazon.co.jp/stores/Chummy%C3%97Chummy/page/17D86AAE-21DA-47DC-A6B4-511B037B9B12?lp_asin=B0F23BX82K&ref_=ast_bln&store_ref=bl_ast_dp_brandLogo_sto(https://www.amazon.co.jp/stores/Chummy%C3%97Chummy/page/17D86AAE-21DA-47DC-A6B4-511B037B9B12?lp_asin=B0F23BX82K&ref_=ast_bln&store_ref=bl_ast_dp_brandLogo_sto)

■ 企業情報

【会社概要】

会社名：Fun Standard株式会社

代表者：

代表取締役 大屋 良介

代表取締役 笹森 広貴

本社所在地：816-0954 福岡県大野城市紫台16-6パセオ南ヶ丘 1F 1001

事業内容：企画、開発、通信販売、クラウドファンディング、デザイン、PR等

HP：https://www.funstandard.jp/