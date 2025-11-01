″犬の日記念キャンペーン″11月1日限定!犬用品全品に使える【11％OFFクーポン】を期間限定で配布中！PetFun(ペットファン)が愛犬家に贈る特別企画。感謝を込めて、ワンちゃんとの毎日を快適に。

Fun Standard株式会社



11月11日「犬の日」限定企画

この度、Fun Standard株式会社（株式会社RKB毎日ホールディングス グループ、本社：福岡県大野城市、代表取締役：大屋良介、笹森 広貴）が展開するペット用品ブランドPetFun（ペットファン）楽天市場店は、11月1日の「犬の日」を記念して、犬用品全品に使える11％OFFクーポンを配布いたします。



愛犬との暮らしをより快適で心地よいものにしていただけるよう、感謝の気持ちを込めて開催いたします。1日だけの限定企画をぜひお見逃しなく。



【11月1日犬の日限定クーポン詳細】


- クーポン配布期間：11月1日(土)0：00～23：59
- 概要：クーポン利用で11％OFF
- 対象商品：犬用品全品
- 対象店舗：PetFun（ペットファン）楽天市場店

犬の日限定クーポンはこちら :
https://coupon.rakuten.co.jp/getCoupon?getkey=MUNNSS05MEJWLUxYRlktWjc5VQ--&rt=




■犬の日とは？



11月11日の犬の日（いぬのひ）とは？

「11月11日の犬の日（いぬのひ）」は、ペットフード工業会（現：一般社団法人ペットフード協会）が制定した記念日で、犬と人とのふれあいを深め、犬をかわいがる日として知られています。



- 日付：11月11日
- 制定者：一般社団法人 ペットフード協会（1987年に制定）
- 由来：「ワン ワン ワン」という犬の鳴き声の語呂合わせ（11月1日 → 1が3つ並ぶ）ところから


PetFun（ペットファン）では、この“犬の日”に合わせて、愛犬との暮らしをもっと快適にする人気アイテムを多数ご用意。
ペットの健康と快適さを考えた商品ラインナップを、特別価格でお楽しみください。



■おすすめ商品5選


クーポン対象の人気アイテムをピックアップしてご紹介します。


1，快眠ペットベッド


こだわり仕上げ「快眠ペットベッド」

【おすすめポイント】


・ドッグトレーナー推奨の高品質


・通気性や温度調節に配慮した設計


【適応犬種】小型犬・中型犬・大型犬


【価格】4980円～（※クーポンご利用でさらに11％OFF）


商品ページはこちら :
https://item.rakuten.co.jp/petfun/t0182ptbdm/



2，ごろ寝クッション


ふかふかな寝心地「ごろ寝クッション」

【おすすめポイント】


・サラッと生地で一年中快適


・ふんわりクッションで心地良い


【適応犬種】小型犬・中型犬


【価格】4280円（※クーポンご利用でさらに11％OFF）


商品ページはこちら :
https://item.rakuten.co.jp/petfun/t0185wptbdv3/



3，ノーズワークマット


探して楽しい「ノーズワークマット」

【おすすめポイント】


・夢中になる仕掛けがたくさん


・ビッグサイズでたくさん遊べる


【適応犬種】小型犬・中型犬・大型犬


【価格】3280円（※クーポンご利用でさらに11％OFF）


商品ページはこちら :
https://item.rakuten.co.jp/petfun/t0128noseh/?variantId=T0128NOSEH-GRY


4，噛みつきアニマル


ワンちゃんのぬいぐるみ「噛みつきアニマル」

【おすすめポイント】


・選んで楽しいアニマル型ぬいぐるみ


・お洗濯OK


【適応犬種】小型犬・中型犬


【価格】1400円（※クーポンご利用でさらに11％OFF）


商品ページはこちら :
https://item.rakuten.co.jp/petfun/t0010dogst/


5，犬用サッカーボール


ワンちゃんが遊びやすい「犬用ボール」

【おすすめポイント】


・遠く高く飛ばせる軽量・高弾力性


・ナイロンタブ付きで噛みやすい


【適応犬種】小型犬・中型犬


【価格】1980円～（※クーポンご利用でさらに11％OFF）


商品ページはこちら :
https://item.rakuten.co.jp/petfun/t0156dball/



【今後の展開】



“ありがとう”を伝える犬の日に、心あたたまる瞬間を。

「犬の日」は、愛犬への“ありがとう”を伝える日でもあります。


お散歩やお出かけの時間をより楽しく、毎日の暮らしをより心地よく過ごせるよう、PetFun（ペットファン）はこれからもペットと人のやさしい暮らしを応援してまいります。



今後も生活シーンに寄り添ったアイテムを順次展開し、より多くのペットと飼い主様の暮らしをサポートしてまいりますので是非ご注目ください。


楽天市場：https://www.rakuten.co.jp/petfun/


Amazon：https://www.amazon.co.jp/stores/Chummy%C3%97Chummy/page/17D86AAE-21DA-47DC-A6B4-511B037B9B12?lp_asin=B0F23BX82K&ref_=ast_bln&store_ref=bl_ast_dp_brandLogo_sto(https://www.amazon.co.jp/stores/Chummy%C3%97Chummy/page/17D86AAE-21DA-47DC-A6B4-511B037B9B12?lp_asin=B0F23BX82K&ref_=ast_bln&store_ref=bl_ast_dp_brandLogo_sto)



■ 企業情報

【会社概要】


会社名：Fun Standard株式会社


代表者：


代表取締役　大屋 良介


代表取締役　笹森 広貴


本社所在地：816-0954 福岡県大野城市紫台16-6パセオ南ヶ丘 1F 1001


事業内容：企画、開発、通信販売、クラウドファンディング、デザイン、PR等


HP：https://www.funstandard.jp/