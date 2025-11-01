サブスク専門のオンラインショッピングモール『subsc』が8周年を記念してキャンペーンを開始！

株式会社現代経営技術研究所

株式会社 現代経営技術研究所（本社：東京都文京区、代表取締役所長：大槻裕志）が運営するサブスクリプション形式（月額制）のオンラインショッピングモール subsc ( https://subsc.jp/ ) は、2025年11月にてサービス開始から8周年を迎えます。これを記念して本日よりキャンペーンを開始いたしました。

■ subsc｜サブスク とは？

- 「何が届くか毎月ワクワク」“毎月１回・定額” で商品をお届けする「サブスクリプションボックス／定期便」専門のオンラインショッピングモール。- GODIVA、PIERRE MARCOLINI、明治屋ストアー、人形町今半などの有名店から、こだわりの専門店のサブスクなど、100種類以上のサブスクを販売中。- いつでもかんたんに継続購入を停止・解約することができます。１回ご利用後の解約や、スキップ（１回お休み）も可能です。

■ subsc はサービス開始から8周年を迎えます

オンラインショッピングモール subsc（サブスク）は、2017年11月より開発・運営をスタートしました。

毎月１回・定額で商品をお届けする「サブスクリプションボックス（定期便）」を通じて、「何が届くか毎月ワクワクする」「新しいお気に入りと出会える」というショッピング体験を提供してまいりたいと開発・運営に取り組んでおります。

現在では、GODIVA や PIERRE MARCOLINI、明治屋ストアー、人形町今半、大阪王将などの有名店から、こだわりの専門店のサブスクなど、100種類以上のサブスクを販売中。今後も魅力的なサブスクリプションボックスを取り揃えてまいります。

この度、8周年の記念と皆様への感謝の気持ちを込めて、お得なクーポンキャンペーンを開始いたします。

■ 初回20％OFF クーポンキャンペーンについて

11月1日より、『初回お支払い金額が20%OFF』となるクーポンをお贈りいたします。

● クーポンコード：25AN20

● 有効期限：2025年11月1日～11月29日 23:59まで



＜クーポンご利用上の注意＞

● subsc サイト内のみでご利用可能です。

● 初回のお支払い金額が20%OFFとなります。

● ２回目以降のお支払い金額はクーポン適用前の通常価格となります。

● ご利用はお一人様１回までとなります。

● ご購入手続きの際にクーポンコードを入力、適用してください。

ぜひこの機会にsubsc（サブスク）でのお買い物をお楽しみください！

■ subsc（サブスク）への出店のご案内

サブスク／定期便専門のオンラインショッピングモール subsc（サブスク）では現在、出店ストア様を募集しております。

「初期費用無料」「固定費無料」にてご出店・掲載いただくことができます。

詳細を見る :https://subsc.jp/notes/121

【 運営会社 概要 】

会社名 ： 株式会社 現代経営技術研究所

代表者 ： 代表取締役所長 大槻 裕志

所在地 ： 東京都文京区本郷2-27-17 ICNビル4F

設立 ： 1965年7月

【 事業内容 】

【 業務提携や協業などについて 】

- 経営コンサルティング- サブスクリプション形式のオンラインショッピングモール subsc（サブスク）(https://subsc.jp/)の企画・開発・運営- オンラインショップ検索メディア EC LOG（ECログ）(https://subsc.jp/eclog/)の企画・開発・運営

現代経営技術研究所が企画・開発・運営を行う2つのサービス、『subsc』『ECログ』との業務提携や協業などのお問い合わせは、下記までメールにてお願い致します。

現代経営技術研究所・新規事業開発室

support@subsc.jp