KARE日本上陸10周年を記念し、遊びごころとサプライズに満ちた体験を！

株式会社 リビングハウス

株式会社リビングハウス（本社：大阪府大阪市、代表取締役社長：北村甲介、以下「当社」）は、国内販売代理を務めるドイツ・ミュンヘンのインテリアブランド「KARE（カレ）」が日本上陸10周年を迎えることを記念し、2025年11月1日（土）から11月30日（日）の1か月間、全国のKARE直営店（東京青山、大阪堀江、福岡中央区）にて「KARE FES（カレ フェス）」を開催します。

KAREの故郷、ミュンヘンの世界最大級フェス「オクトーバーフェスト」に着想を得た本イベントでは、「遊びごころ」と「サプライズに満ちた体験」を凝縮。普段の日常を劇的にアップデートする、個性あふれるインテリア体験を提供します。

10周年記念 特設サイト

https://special.kare.co.jp/kare-10th-anniversary/(https://special.kare.co.jp/kare-10th-anniversary/)

遊びごころとサプライズに満ちた「 KARE FES 」

KAREの哲学「LIFE IS STYLE! LIFE AGAINST THE STREAM!（人生とはスタイルだ！流れに身を任せず、自分の意思で生きよう！）」この哲学のもと、KAREブランドが放つ「クレイジー」で「ハッピー」なエネルギーを注ぎ込んだ素敵な特典・企画をご用意しています。

■■■ Thank you 10%OFF

10周年の感謝を込めて、すべての商品を10％OFFでご提供！ずっと気になっていたあのアイテムたちをお得にお迎えいただける特別な機会です。

※Limited 10 Collectionのほか、他クーポン・展示現品・セール品は除きます。

■■■ Limited 10 Collection

長年愛されてきた人気アイテムがこの日のために別注カラーにドレスアップした日本エクスクルーシブアイテム（日本限定アイテム）をはじめ、KAREを象徴するアイテムがミニチュアサイズになったアクリルキーホルダーや、日常使いしやすいトートバッグなど全10種のスペシャルアイテムが登場。数量限定なので、ぜひお見逃しなく！

■■■ KARE くじ

期間中にご来店いただいたすべてのお客様に、ハズレなしの「KARE くじ」を提供。

■■■ KARE HAUS

各店舗に、KAREファン100人が魅せる、リアルで愛のあるコーディネート写真を一堂に展示。個性あふれる100通りの空間から、自分のスタイルに合った写真を見つけていただけます。

■■■ KARE HAPPY HOUR（店舗＆オンラインストア）

店舗では平日夕方のご来店・ご購入者さま限定で特別な特典やノベルティをご用意。さらにオンラインストアでは毎週セレクトされた人気アイテム5点を、期間・時間限定でスペシャルプライスにてご提供。“いつもよりちょっとハッピーな時間”をKAREでお楽しみください。

なお、10周年記念 特設サイトでは、KAREに携わる多様な人々10人の情熱的なストーリー「10 Voice of Story」を順次公開します。ブランドの世界観やKAREブランドに対する想いが伝わる内容なので、ぜひご覧ください。

https://special.kare.co.jp/kare-10th-anniversary/10voice/





KARE × ブリアナ・ギガンテ スペシャルコラボレーション

イメージ

カリスマユーチューバーで、KAREをご愛用いただいているブリアナ・ギガンテさんとのコラボレーション企画を実施。10周年記念を彩る特別企画として、期間限定の来店特典や店舗演出を展開します。

スペシャルコラボ1：ブリアナちゃん手書きサイン入りチェキプレゼント

ブリアナさん自身が各店舗で撮影したチェキに、直筆サインを添えてプレゼント。

- 実施店舗：KARE堀江店・KARE青山店・KARE福岡店- 実施期間：2025年11月1日（土）～11月30日（日）- 対象：期間中に対象店舗で税込15,000円以上ご購入のお客様- 数量限定：各店先着50名様（合計150名様）

ご来店時に合言葉「しゅきぴと爆買い」をスタッフへお伝えください。



※ チェキは、富士フイルム株式会社の登録商標または商標です。

スペシャルコラボ2：ブリアナちゃん手書きコメント入りPOP設置

期間中、各店舗にはブリアナさんがセレクトした“推しアイテム”に、手書きコメント入りPOPを設置。彼女の感性で彩られたアイテムとともに、店内でもコラボレーションの世界観を体験していただけます。

スペシャルコラボ3：「こっそり来店」スペシャルコラボ動画をYouTubeで公開

10周年を記念して、ブリアナさんにこっそりご来店いただきました。ぜひお楽しみください！

https://youtu.be/EomWluVqG84

ブリアナ・ギガンテ

ユーチューバー・ショーガール

アメリカ・ニュージャージー在住のショーガール。2020年からYouTubeを始めると、キレのあるダンスやインパクト抜群の “小粒ちゃんメイク”、唯一無二のファッションセンスで瞬く間に注目を集める。おっとりとした語り口、妖艶さと品のある所作、そして時折放たれる深みのある言葉が多くの人の心を掴み、人生相談コンテンツにもファンが続出。以前からKAREのアイテムを愛用しており、そのインテリアセンスも抜群。見る人をたちまち惹きつける独特の世界観で、今ではYouTube登録者数は約56万人、総SNSフォロワー数約127万人を誇るカリスマ的存在。

開催概要

期間： 2025年11月1日（土）～ 11月30日（日）

実施店舗：

■ KARE 堀江店

〒550-0015 大阪府大阪市西区南堀江2-4-15

TEL：06-6585-7220／E-MAIL：kare-horie@livinghouse.co.jp

営業時間：11:00 ～ 19:00

■ KARE 青山店

〒107-0061 東京都港区北青山2-13-6北青山ビル

TEL：03-5413-8553／E-MAIL：aoyama@kare.co.jp

営業時間：平日 12:00 ～ 20:00 土日祝 11:00 ～ 20:00

■ KARE Bivi福岡店

〒810-0004 福岡県福岡市中央区渡辺通4丁目1-36 BiVi福岡1F

TEL：092-722-0700／E-MAIL：kare-fukuoka@livinghouse.co.jp

定休日：施設に準ずる

営業時間：平日 11:00 ～ 19:00 土日祝 10:00 ～ 19:00

リビングハウス代表取締役社長 北村 甲介のコメント

この度、KAREの日本上陸10周年という大きな節目を迎えられたのは、ひとえにKAREというブランドの持つ独創的な魅力と、長きにわたりご愛顧くださったお客様の存在があってこそと、心より感謝申し上げます。今回の『KARE FES』は、過去10年間のご縁と信頼に対する感謝を伝えるとともに、KAREの世界観に新しく触れてくださる方との出会いをつくることが目的です。私たちはKAREの『LIFE IS STYLE! LIFE AGAINST THE STREAM!（人生とはスタイルだ。流れに身を任せず、自分の意思で生きよう！）』というフィロソフィーのもと、今後もお客様の個性を輝かせる、遊びごころあふれる暮らしをサポートしてまいります。





「人生とはスタイルだ！」- KAREについて

ドイツのミュンヘンで産声をあげた「KARE（カレ）」は、「LIFE IS STYLE! LIFE AGAINST THE STREAM! （人生とはスタイルだ！ 流れに身を任せず、自分の意思で生きよう！）」という哲学を掲げる家具・インテリアブランドです。「クレイジー」と「ハッピー」をテーマに、見ているだけでも楽しく、ついつい眺めてしまうような魅力をもった個性的なアイテムを揃えています。

創始者兼CEOのユルゲン・ライターが語る通り、「高価で退屈な家具を経験するには人生は短すぎる...しかし幸運なことにKAREはお高くてつまらないことは一切しません！」を体現。全世界50か国以上（250店舗以上）でKAREファンを魅了し、毎年2,000アイテム以上もの新作を発表。型にはまらないユニークなデザインで、多彩なインテリアスタイリングを可能にしています。

KARE Japan 公式ホームページ： https://kare.co.jp/

KARE Japan 公式インスタグラム： https://www.instagram.com/kare_jp/

KARE Japan 公式FACEBOOK： https://www.facebook.com/KARE.Japan.jp/

KARE Japan 公式YouTubeチャネル： https://www.youtube.com/@karejapan4102

会社概要

会社名：株式会社リビングハウス

代表者：代表取締役社長 北村 甲介

創業：1942年3月

所在地：

大阪本社：〒550-0015 大阪府大阪市西区南堀江2-10-8

東京本社：〒107-0062 東京都港区南青山2-9-28 青山NSビル2F

URL：https://www.livinghouse.co.jp/

事業内容：ライフデザインプラットフォーム事業（家具・インテリア・海外製品の企画・販売。店舗の総合プロデュース、ホテル、モデルルーム、オフィスなどの空間デザイン提案と提供。地方家具店・商業施設への卸売及び、コンサルティングサービスの提供）



