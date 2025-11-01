ANLAN「第141回明大祭」に協賛決定！ 毎年約6,000人が参加する大規模抽選会の目玉景品

ANLAN Japan株式会社

世界19か国で展開するビューティーテックブランド「ANLAN（アンラン）」を手掛けるANLAN Tokyo株式会社（代表取締役：何世准、所在地：東京都港区）は、2025年11月1日（土）～3日（月・祝）に開催される「第141回明大祭」に協賛することをお知らせします。明大祭内の抽選会企画において3種の人気美容家電を提供し、美と自己表現を通して若い世代の挑戦を応援いたします。

明大祭は、毎年4万人以上が来場する大規模な学生主催イベントであり、学びや活動の成果を発信し、地域や社会とつながる場として親しまれています。

ANLANはこれまで「ANLAN Always for you」をテーマに、手に取りやすい価格帯と高機能を両立した製品を展開してきました。今回の協賛を通して、社会へ踏み出す前の学生たちが自信を育み、未来への一歩を踏み出すきっかけとなることを願っております。ANLANの製品が“人生で初めての美容機器”として、その成長をサポートできるような存在となれば幸いです。

■抽選会企画について

本企画は、明大祭参加者全員を対象に実施される毎年恒例の大規模抽選会で、昨年2024年度には約6,000人が参加した人気企画です。

今年はANLANから提供する3つの製品を、抽選会の“目玉景品”としてご用意いたします。

■協賛商品

抽選会では、以下の3製品を景品として提供いたします。

1. ANLAN ロイヤル ウォーターピーリング IPX7完全防水

毛穴の汚れをすっきり洗浄し、なめらかな素肌へ導く人気モデルです。

ステンレス素材のため、金属アレルギーの方も安心してお使いいただけます。

自宅で簡単にエステのようなディープクレンジングを体験できます。

公式サイト：

https://www.anlan.co.jp/collections/all-products/products/anlan-water-peeling

2. ANLAN ホットビューラー 2段階温度 軽量

温感ヒーターでまつ毛を根元からしっかりカールします。

まつ毛の状態や毛質に合わせて温度の段階を調節可能です。

僅か41gと軽量で、持ち歩きにも便利なスリム設計です。

公式サイト：

https://www.anlan.co.jp/collections/all-products/products/04-ajmj14-001

3. ANLAN EMS目元美顔器 2色光エステ

EMSの微電流と温感ケアで目もとの血行を促進し、疲れやむくみをやさしくケアします。

目元だけでなく口元にも使用でき、毎日10分で印象を変えます。

勉強やスマートフォンで酷使しがちな目もとをやさしくリフレッシュしてくれる商品です。

公式サイト：

https://www.anlan.co.jp/products/ems-eye-beauty-device

■明大祭概要

名称：第141回明大祭

開催日：2025年11月1日（土）～3日（月・祝）

主催：明大祭実行委員会

公式サイト：https://www.meidaisai.jp/

【ANLANとは】

Your Beauty Defies Time | Beauty, Your Way

人生のどのステージも、美しさの制限にならない｜美には、自分だけの答えがある

「ANLAN（アンラン）」は、日本、アメリカ、ドイツ、ロシア、中国、東南アジアなど世界19カ国で展開する、中国・深圳発のビューティーテックブランドです。

高性能でありながらも手が届きやすい価格設定の商品ラインナップが支持され、世界累計販売台数700万台を突破※。フェイスケアからヘアケアまで幅広い分野で製品を展開しており、日本市場でも「日本美容企業大賞2023」グローバル企業部門・顧客満足度部門の同時受賞や、楽天ランキング60冠達成、LDK・Qoo10・美人百花など多くのアワード受賞を通じて高い評価を獲得しています。

東洋の伝統美容と現代テクノロジーを調和させ、ツボ刺激やかっさ、血行促進といった思想を最新美容家電に取り入れた革新的な製品を広く展開しております。

※自社調べ（2019年～2025年上半期）

【企業概要】

企業名：ANLAN Tokyo株式会社

代表者名：代表取締役 何世准

設立：令和1年5月

資本金：1,000万円

所在地：〒108-0014 東京都港区芝 5 丁目 9-5 M.BALANCE+MITA 3F

事業内容：美容・健康関連製品の開発・製造・販売事業

（エステ・ネイル・ヘアサロンの運営、美容健康機器・化粧品・照明器具・電子機器の研究開発、製造、輸出入、販売など ）