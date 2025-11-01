【本日より発売開始】トリトンフーヅから新定番！もずくなのにすっぱくないピリッと旨辛「もずくキムチ」新発売！

株式会社トリトンフーヅ

株式会社トリトンフーヅ（本社：熊本県宇土市城塚町169-1、代表取締役社長：高木 良樹）は、新商品「もずくキムチ」を11月1日より全国のスーパーマーケットなどで順次発売いたします。

今回、新たに発売する「もずくキムチ」は、独自の製法でシャキシャキ食感を実現した、沖縄県産のもずくを贅沢に使用。魚介の旨味が効いた本格キムチだれに、辛さのアクセントとしてカイエンペッパー（輪切り唐辛子）を加えた「すっぱくないもずく」となっています。

食べ応えのあるシャキシャキ食感に、魚介の旨味が効いたピリッと辛いキムチ味に仕上げ、ご飯のすすむもずくの新定番となっております。

冷奴やごはんなどはもちろん、おかずとしても、お酒のおつまみとしてもアレンジいただけます。

トリトンフーヅの公式WEBサイトでは、「もずくキムチ」をはじめ、「めかぶ」 や「海苔」などの海藻を使用したレシピを公開しています。普段の食卓で取り入れやすい簡単アレンジから1品物のお料理まで多数ご紹介しておりますので、ぜひご覧ください。

トリトンフーヅ公式サイト： https://www.triton-foods.com/

商品概要

・商品名 ：もずくキムチ

・内容量 ：(30ｇ×3段)×10入×6合

・賞味期限 ：冷凍365日間解凍後冷蔵D＋29日

・参考売価 ：258円（税抜）

「もずくキムチ」アレンジレシピ

トマトもずくキムチ

材料

もずくキムチ 2カップ

ミニトマト 4個

乾燥オレガノ 適宜

１.ミニトマトのヘタを取って良く洗い半分にカット。

２.ボウルにもずくキムチと１.を入れ、混ぜ合わせる。

３.器に盛り付け、オレガノをトッピングして完成。

もずくキムチとアボカドの和え物

材料

もずくキムチ 2カップ

アボカド 60g

クリームチーズ 30g

１.アボカドは皮を剥いて種を除き、角切りにする。

２.クリームチーズを角切りにする。

３.ボウルに全部の材料を入れ、混ぜ合わせる。

４.器に盛り付けて完成。

サーモンユッケ丼（2人前）

材料

ご飯 300g

サーモン(刺身用) 140g

もずくキムチ ２カップ

ごま油 8g(小さじ2)

大葉 2枚

卵黄 2個

白いりごま 適量

１.ボウルに食べやすい大きさにスライスしたサーモン、もずくキムチ、ごま油を加え、

ざっくりと混ぜ合わせる。

２.器にご飯を盛り付け、１.、大葉、卵黄の順に盛り付ける。

３.お好みで白いりごまをトッピングして完成。